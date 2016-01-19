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Over onze test en dienstverlening

Wil je een spaarrekening openen? Wij helpen je om een spaarrekening te kiezen die het beste bij je past. Of het nu over een gewone spaarrekening, een kinderspaarrekening of een spaardeposito gaat.
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert sparenBijgewerkt op:7 mei 2024

spaarrekening

Wat doen wij voor jou?

In het dossier Sparen vind je alle informatie die je nodig hebt voor het kiezen van:

Verder hebben we alle actuele gegevens over fiscaal aantrekkelijk groensparen. Daarmee financieren de groenbanken van ABN AMRO, ING en Rabobank allerlei duurzame projecten.

Daarnaast publiceren we in de Geldgids 6 keer per jaar een overzicht van alle banken uit binnen- en buitenland. Hierin vind je de gunstigste spaarrentes en de beste voorwaarden.

We testen alle spaardeposito's

Vooral bij spaardeposito's zijn, naast de rente, de voorwaarden erg belangrijk. Wij beoordelen deposito's op diverse onderdelen. De faciliteiten van een deposito tellen voor 40% mee in ons Testoordeel. Vervroegd opnemen telt ook voor 40% mee en verlenging voor 20%. Deze aspecten verwerken we in ons Testoordeel. Dat varieert van 1 tot en met 10. De exacte weging is te zien in onderstaande tabel:

1. Faciliteiten

 

40%
Alleen via internet te zien   5%
Keuze rentebetaling (maandelijks, kwartaal, (half)jaarlijks)   15%
Rente uitbetaald op welke rekening?   25%
Extra rekening verplicht bij aanbieder (spaar- of tegenrekening)   5%
Minimum inleg   15%
Bijstorten mogelijk (zonder nieuw contract)   10%
Aantal keuzemogelijkheden in termijnen   15%
Keuze voor 10 jaar rentevast mogelijk   5%
Voordeel duurzaam sparen   5%
Totaal 
 
100%
     

2. Vervroegd opnemen

 

40%
Mogelijk over het algemeen?   35%
Boeteregeling?   35%
Geen opnamekosten bij vervroegd opnemen   20%
Rentekorting in deze gevallen?   10%
Totaal
 
100%
     

3. Verlenging

 

20%
Valt automatisch vrij bij einde looptijd   100%
Totaal 
 
100%
     

Eindtotaal

 

100%

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