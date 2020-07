Over onze test en dienstverlening

Wil je een spaarrekening openen? Wij helpen je om een spaarrekening te kiezen die het beste bij je past. Of het nu over een gewone spaarrekening, een kinderspaarrekening of een spaardepósito gaat.

Wat doen wij voor jou?

In het dossier Sparen en beleggen vind je alle informatie die je nodig hebt voor het kiezen van de beste spaarrekening, de meest geschikte kinderspaarrekening en het juiste spaardeposito. Daarnaast publiceren we in de Geldgids 7 keer per jaar een overzicht van alle banken - uit binnen- en buitenland - waar je de gunstigste spaarrentes en de beste voorwaarden vindt.

Met name bij spaardeposito's zijn, naast de rente, de voorwaarden van groot belang. Wij beoordelen deposito's op diverse aspecten; de zogenoemde faciliteiten van een deposito tellen voor 40% mee in het eindoordeel, vervroegd opnemen telt eveneens voor 40% mee en verlenging voor 20%.

Deze aspecten verwerken we in ons Testoordeel, dat loopt van rapportcijfer 1 tot en met 10. Voor vervroegd opnemen geven we elk spaardeposito nog een apart Testoordeel. De exacte weging is te zien in onderstaande tabellen: