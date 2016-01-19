Over onze test en dienstverlening

Wat doen wij voor jou?

In het dossier Sparen vind je alle informatie die je nodig hebt voor het kiezen van:

De beste spaarrekening

De meest geschikte kinderspaarrekening

Het juiste spaardeposito

Verder hebben we alle actuele gegevens over fiscaal aantrekkelijk groensparen. Daarmee financieren de groenbanken van ABN AMRO, ING en Rabobank allerlei duurzame projecten.

Daarnaast publiceren we in de Geldgids 6 keer per jaar een overzicht van alle banken uit binnen- en buitenland. Hierin vind je de gunstigste spaarrentes en de beste voorwaarden.

We testen alle spaardeposito's

Vooral bij spaardeposito's zijn, naast de rente, de voorwaarden erg belangrijk. Wij beoordelen deposito's op diverse onderdelen. De faciliteiten van een deposito tellen voor 40% mee in ons Testoordeel. Vervroegd opnemen telt ook voor 40% mee en verlenging voor 20%. Deze aspecten verwerken we in ons Testoordeel. Dat varieert van 1 tot en met 10. De exacte weging is te zien in onderstaande tabel: