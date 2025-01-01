Geldgids Nieuwsbrief

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Rekenhulp

Er komt veel kijken bij het afhandelen van een digitale nalatenschap. Help je nabestaanden op weg door informatie over je accounts vast te leggen. In onze special vind je de link naar ons persoonlijk memorandum. Ook leggen we uit waarom je een telefoonabonnement na een overlijden beter niet direct opzegt.

Bekijk de online special (pdf)

Extra’s voor Geldgids-abonnees