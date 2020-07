Geld schenken aan je (klein)kind

Geld schenken aan je kind of een spaarrekening openen voor je kind is vrij eenvoudig. Maar boven een bepaald bedrag komt de Belastingdienst om de hoek kijken. Opa's en oma's die een spaarrekening openen voor hun kleinkind, moeten weer andere fiscale grenzen in de gaten houden. Hoe houd je de Belastingdienst op afstand als je geld wilt schenken aan je kind?

Geld schenken aan je kind

Belastingvrij schenken

Per kind mogen ouders jaarlijks maximaal €5.515 (2020) onbelast schenken. In 2019 was dit €5.428. Dit bedrag geldt voor beide ouders samen, ook wanneer zij gescheiden zijn. Zij mogen kinderen van 18 tot en met 39 jaar eenmalig maximaal €26.457 (2020) onbelast schenken. Is een kind zelf te oud, maar is zijn partner wel tussen de 18 en 40 jaar oud, dan geldt de vrijstelling ook.

Schenking voor een huis

Sinds 1 januari 2017 kun je €100.000 (in 2020 €103.640) schenken aan je (klein)kind, zonder dat hij of zij schenkbelasting hoeft te betalen. Voorwaarde is wel dat het geld gebruikt wordt voor zijn of haar koophuis en ook hier geldt de eis dat je (klein)kind tussen de 18 en 40 jaar is. Lees wat de voordelen en valkuilen zijn en hoe je de schenking regelt.

De laatstgenoemde vrijstelling geldt niet alleen als het geld gebruikt wordt voor de aankoop van een huis, maar bijvoorbeeld ook voor een verbouwing, aflossing van de eigenwoningschuld, afkoop van erfpacht of aflossing van de restschuld. Het mag echter niet gaan om een tweede huis. Deze vrijstelling geldt trouwens niet alleen voor giften van ouders aan hun kinderen, maar ook voor giften aan anderen, zoals kleinkinderen.

Schenken voor een studie

De eenmalige belastingvrijstelling voor schenkingen aan kinderen van 18 tot en met 39 jaar is zelfs €55.114 (2020) als dat bedrag wordt gebruikt voor een studie die minstens €20.000 per jaar kost. Het gaat bij deze vrijstelling dus helaas niet om gewone studies. De schenking mag ook niet gebruikt worden om een studieschuld mee af te lossen en de vrijstelling geldt niet bij schenkingen aan kleinkinderen.

Als een schenking groter is dan de toegestane vrijstelling, dan wordt het meerdere belast voor maximaal 20%. De Belastingdienst biedt een handige rekenhulp waarmee je kunt berekenen hoeveel schenkingsrecht er moet worden betaald.

Aangifte schenkbelasting

Van een schenking die onder de eenmalige vrijstelling valt, moet het kind (ondanks de vrijstelling) wel aangifte schenkbelasting doen. Dat moet gebeuren voor 1 maart van het jaar na de schenking.

Geld op papier schenken aan je kind

Met een schenking op papier kun je je (klein)kinderen later (veel) erfbelasting besparen of bijvoorbeeld anticiperen op een mogelijke opname in een zorginstelling. Bij een schenking op papier krijgen de kinderen namelijk niet meer dan een vordering waarover de ouders rente verschuldigd zijn. Het geschonken bedrag gaat pas echt naar de kinderen als de ouders overlijden of op een ander (in de akte genoemd) moment. Tot die tijd kunnen de ouders over het geld beschikken.

Rente

Over de schenking moeten de ouders jaarlijks minimaal 6% rente betalen. Dat bedrag moeten ze daadwerkelijk aan de kinderen overmaken. Met dat geld kunnen de laatsten doen wat ze willen. Let op: is bij het overlijden van de ouders niet alle rente voldaan, dan telt de fiscus de hele vordering alsnog bij de erfenis op. Als alleen de rente van het jaar van overlijden nog niet betaald is, speelt dit niet.

Notaris

Een schenking op papier moet altijd via de notaris geregeld worden, anders is later alsnog erfbelasting verschuldigd over de vordering en de jaarlijkse rentebetalingen. Tussenkomst van de notaris is mogelijk niet vereist als er is vastgelegd dat de schenking op papier ook opeisbaar is in andere situaties dan bij overlijden.

Herroepelijk schenken aan je kind

Een andere manier van schenken zónder definitief afstand te doen van het geld, is 'herroepelijk schenken'. Hierbij leggen ouders nadrukkelijk vast dat zij de schenking ongedaan kunnen maken. Zij laten in de akte opnemen dat zij die op elk moment kunnen terugdraaien of alleen in specifieke situaties, bijvoorbeeld als hun kind niet voor een bepaalde datum afstudeert.

Voordelen

Met de herroepelijke schenking kun je erfbelasting besparen en soms rendementsheffing. Het grote voordeel van een herroepelijke schenking is uiteraard dat je er nog van af kunt. Er zijn legio situaties waarin het fijn is als je de schenking kunt terugdraaien. Bijvoorbeeld:

Als ineens dure zorg nodig is.

Als het kind zijn baan is kwijtgeraakt en in de bijstand terechtkomt. In dat geval moet hij eerst zijn eigen vermogen - en dus de schenking - 'opeten'.

Als het kind zijn geld aan zaken besteedt waar je niet achter staat.

Notaris

Het is niet verplicht een herroepelijke schenking vast te leggen door de notaris, maar het is wel aan te raden. Het is niet eenvoudig zelf een goede akte op te stellen en met een zelf opgemaakte akte kunnen problemen ontstaan als je de schenking wilt herroepen.

Geld schenken aan je kleinkind

Grootouders mogen hun kleinkinderen jaarlijks maximaal €2.208 (2020) belastingvrij schenken. Als de opgetelde schenkingen aan 1 kleinkind in dit jaar boven de €2.207 uitkomen, dan moet minstens 18% van het meerdere naar de fiscus. Lees ook hoe je meer dan €100.000 kunt schenken zónder schenkbelasting.

Sparen voor je (klein)kind

Voor wie wil sparen voor een (klein)kind zijn er verschillende mogelijkheden.

Een kinderspaarrekening is niet altijd de beste optie. Kijk welke kinderspaarrekening je het beste kunt openen.

