Ellen Kloor Expert schenkenBijgewerkt op:16 juni 2026
Ieder jaar mag je een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Aan je (klein)kind of aan iemand anders. Belastingvrij houdt in dat de ontvanger geen schenkbelasting hoeft te betalen over de schenking.
Het bedrag dat je belastingvrij mag schenken, verandert ieder jaar. Het bedrag hangt af van de persoon aan wie je schenkt.
Voorkom gedoe achteraf. Leg afspraken over de schenking goed vast. Zo weet iedereen waar hij aan toe is. Niet verplicht, wel zo verstandig.
Bekijk onze voorbeeldovereenkomst:
Voorbeeld schenkingsovereenkomst
Een schenking is belastingvrij als je maximaal het bedrag van de schenkingsvrijstelling schenkt. Schenk je meer? Dan betaalt de ontvanger schenkbelasting, maar alleen over het bedrag boven de vrijstelling. De vrijstelling geldt per schenker per jaar.
Let op: schenkingen van (gescheiden) ouders worden bij elkaar opgeteld. In 1 jaar mag je als ouders samen maximaal het bedrag van de schenkingsvrijstelling belastingvrij schenken.
Lees bij de voor- en nadelen van schenken precies hoe het zit met schenken en de belasting.
Eénmalig mag je een groot bedrag schenken aan je kind als die tussen de 18 en 40 jaar is. Je moet kiezen tussen een:
Let op: eenmalig is écht eenmalig. Schenk je nu €10.000 aan je kind en maakt die gebruik van de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling? Dan kun je het bedrag later niet meer aanvullen tot het maximum. Lees meer over de voorwaarden. Gebruik onze voorbeeldovereenkomst eenmalige hoge schenking om afspraken goed vast te leggen.
De regels bij een schenking gelden voor een (stief)kind en een erkend of geadopteerd kind. Voor een pleegkind gelden extra voorwaarden. Je hoeft niet al je kinderen hetzelfde bedrag te schenken. Door bijvoorbeeld te schenken met een inbrengclausule kun je je kinderen toch gelijk behandelen. We raden je aan de voorwaarden bij een schenking goed vast te leggen. Bijvoorbeeld met onze schenkingsovereenkomsten.