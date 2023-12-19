Wat betekent belastingvrij schenken?

Ieder jaar mag je een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Aan je (klein)kind of aan iemand anders. Belastingvrij houdt in dat de ontvanger geen schenkbelasting hoeft te betalen over de schenking.

Wat zijn de schenkingsvrijstellingen voor 2026?

Het bedrag dat je belastingvrij mag schenken, verandert ieder jaar. Het bedrag hangt af van de persoon aan wie je schenkt.

Schenkingsvrijstellingen 2026

Jaarlijkse schenkingsvrijstelling van ouder aan kind is €6908.

Eenmalige hoge schenkingsvrijstelling van ouder aan kind is €33.129.

Jaarlijkse schenkingsvrijstelling aan een dierbare (geen kind) is €2769.

Tip!

Voorkom gedoe achteraf. Leg afspraken over de schenking goed vast. Zo weet iedereen waar hij aan toe is. Niet verplicht, wel zo verstandig.

Bekijk onze voorbeeldovereenkomst:

Voorbeeld schenkingsovereenkomst

Wat zijn de voorwaarden bij de schenkingsvrijstellingen?

Een schenking is belastingvrij als je maximaal het bedrag van de schenkingsvrijstelling schenkt. Schenk je meer? Dan betaalt de ontvanger schenkbelasting, maar alleen over het bedrag boven de vrijstelling. De vrijstelling geldt per schenker per jaar.

Let op: schenkingen van (gescheiden) ouders worden bij elkaar opgeteld. In 1 jaar mag je als ouders samen maximaal het bedrag van de schenkingsvrijstelling belastingvrij schenken.

Lees bij de voor- en nadelen van schenken precies hoe het zit met schenken en de belasting.

Belastingvrij schenken, hoe werkt dat?

Wat is de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling?

Eénmalig mag je een groot bedrag schenken aan je kind als die tussen de 18 en 40 jaar is. Je moet kiezen tussen een:

Let op: eenmalig is écht eenmalig. Schenk je nu €10.000 aan je kind en maakt die gebruik van de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling? Dan kun je het bedrag later niet meer aanvullen tot het maximum. Lees meer over de voorwaarden. Gebruik onze voorbeeldovereenkomst eenmalige hoge schenking om afspraken goed vast te leggen.

Belastingvrij schenken aan kind