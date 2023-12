Wat betekent belastingvrij schenken?

Ieder jaar mag je een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Belastingvrij houdt in dat de ontvanger geen schenkbelasting hoeft te betalen over de schenking. Schenk je meer dan de schenkingsvrijstelling? Dan betaalt de ontvanger schenkbelasting maar alleen over het bedrag boven de vrijstelling. Als de ontvanger het geld op een (spaar)rekening zet, dan moet die misschien vermogensbelasting gaan betalen. Lees bij de voor- en nadelen van schenken precies hoe het zit met schenken en de belasting.

Schenkingsvrijstellingen 2023 en 2024

De hoogte van het belastingvrije bedrag verandert ieder jaar en hangt af van de persoon aan wie je schenkt. Aan je kind mag je het meest schenken zonder dat die schenkbelasting hoeft te betalen.

2023 2024* Jaarlijks ouder(s) aan kind €6035 €6633 Eenmalig ouder(s) aan kind €28.947 €31.813 Eenmalig ouder(s) aan kind voor studie €60.298 €66.268 Eenmalig voor eigen woning €28.947 vervallen Jaarlijks aan dierbare (geen kind) €2418 €2658

* voorlopige tarieven 2024

De vrijstelling bij een schenking aan een dierbare (geen kind) geldt per schenker. De ontvanger mag dus van oma, van een oom én van een zus een belastingvrije schenking van maximaal €2658 (2024) ontvangen.

Eenmalige hoge schenkingsvrijstelling

Eénmalig mag je een groot bedrag schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar. Je moet kiezen tussen:

Maximaal €28.947 (2023). In 2024 stijgt de vrijstelling waarschijnlijk naar €31.810. Je bepaalt zelf of je kind het geld verplicht moet besteden aan een bepaald doel. Heeft je kind zelf niet de vereiste leeftijd, maar zijn of haar fiscale partner wel? Dan kun je toch gebruik maken van deze vrijstelling. Of

Maximaal €60.298 (2023) als je kind dat besteedt aan een dure studie. In 2024 is de vrijstelling €66.000 (voorlopig tarief). Het gaat alleen om studies die meer dan €20.000 per jaar kosten. Er gelden wel extra voorwaarden. Bijvoorbeeld dat een notaris de schenking vastlegt in een schenkingsakte. Of

Maximaal €28.947 voor de eigen woning. Deze vrijstelling vervalt in 2024.

Let op: eenmalig is echt eenmalig. Schenk je nu €10.000 aan je kind en maakt die gebruik van de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling? Dan kun je later het bedrag niet meer aanvullen tot het maximum. Alleen een schenking eigen woning mag je in 2023 nog aanvullen. Lees meer over de eenmalige grote vrijstelling of de eenmalige vrijstelling voor de eigen woning.

Vrijstellingen combineren mag niet

Schenk je in 2024 een jaar een groot bedrag aan je kind en en maakt die gebruik van de eenmalige hoge vrijstelling? Dan kun je in 2024 niet óók nog €6633 belastingvrij schenken. Dat mag weer vanaf 2025.

Bijzondere vrijstellingen

Naast deze veelgebruikte mogelijkheden om belastingvrij te schenken, zijn er uitzonderingssituaties. Geldt één van deze punten voor de ontvanger, dan mag die soms toch belastingvrij een schenking ontvangen. De ontvanger:

is niet in staat dringende schulden af te betalen en je geeft geld om (een deel van) de schulden af te lossen.

krijgt een schenking van iemand die in het buitenland woont.

krijgt een betaling op grond van een dringende morele verplichting (natuurlijke verbintenis).

Let wel goed op de voorwaarden.

Belastingvrij schenken aan kind

Alle schenkingen die je van januari tot en met december geeft aan je kind, worden bij elkaar opgeteld. De regels zijn hetzelfde voor een stiefkind, een erkend of een geadopteerd kind. Voor een pleegkind gelden extra voorwaarden. Je bent niet verplicht al je kinderen hetzelfde bedrag te schenken. Door bijvoorbeeld te schenken met een inbrengclausule kun je je kinderen toch gelijk behandelen. We raden je aan de voorwaarden bij een schenking goed vast te leggen. Bijvoorbeeld met onze schenkingsovereenkomsten.

Betalen studiekosten en schenken

Help je je kind met een financiele bijdrage voor de studiekosten? Als je aan de voorwaarden voldoet, telt die bijdrage meestal niet mee als schenking. Is je financiele bijdrage bedoeld om de studieschuld van je kind af te lossen? Dan werkt het anders. Als je geld geeft voor aflossing van de studieschuld dan is dat wél een schenking aan je kind. Die schenking is belastingvrij als je niet meer schenkt dan de jaarlijkse of eenmalige schenkingsvrijstelling.