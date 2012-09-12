Belastingvrij schenken (klein)kind 2026

Schenking kind

Je mag ieder jaar een bedrag belastingvrij schenken. In 2026 is dat maximaal €6908.

Je mag eenmalig maximaal €33.129 (2026) schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar. Gebruikt je kind de schenking voor een dure studie, dan geldt soms een hogere vrijstelling.

Schenking kleinkind

Je mag ieder jaar een bedrag belastingvrij schenken aan je kleinkind. In 2026 is dat maximaal €2769.

Overeenkomst schenking (klein)kind

Met onze schenkingsovereenkomst leg je de schenking goed vast. Zo voorkom je misverstanden en weet iedereen waar hij aan toe is. Niet verplicht, wel zo verstandig.

Voorbeeld schenkingsovereenkomst

Lees voordat je een (grote) schenking doet eerst meer over de voor- en nadelen van schenken. En met ons stappenplan schenken vergeet je niets en voldoe je aan de voorwaarden.

Voorwaarden schenking (klein)kind

Je mag het schenkingsbedrag in een jaar in 1 keer overmaken of in delen.

Gebruik je in een jaar de eenmalige hoge vrijstelling voor een kind? Dan vervalt de jaarlijkse vrijstelling. Die mag je in het jaar daarna weer gebruiken.

Een stiefkind, een erkend of een geadopteerd kind is ook jouw kind. Een pleegkind moet vóór de 21ste verjaardag minstens 5 jaar uitsluitend door jou onderhouden en opgevoed zijn.

Bij een schenking aan een kind geldt de schenkingsvrijstelling voor beide ouders samen, ook als jullie gescheiden zijn.

Schenk je meer dan de vrijstelling? Dan betaalt je (klein)kind schenkbelasting over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

Schenken en controle houden

Wil je sparen voor je (klein)kind en zelf de regie houden over de besteding van het geld? Zet het geld dan op een geblokkeerde spaarrekening. Bijvoorbeeld de Rabo Beheerd Schenken spaarrekening of een spaarrekening met een vaste looptijd. Of ga schenken op papier.

We hebben alle mogelijkheden voor je op een rijtje gezet. Met de voor- en nadelen erbij.

Schenken voor een huis

Wil je schenken aan je (klein)kind voor de aankoop van een huis? Voor ouders is er de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling van €33.129 (2026).

Als (groot)ouders kun je ook jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken. Dan heb je na een paar jaar een mooi bedrag geschonken. Wil je dat het geld echt aan een huis besteed wordt? Houd dan zelf de controle over het geld.

Er zijn nog meer mogelijkheden om je (klein)kind te helpen bij de aankoop van een woning. Bekijk alle mogelijkheden, zoals het verstrekken van een familielening.

Schenken voor een studie

Eenmalige hoge vrijstelling voor dure studie

Als je kind de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling besteedt aan een dure studie dan mag je meer belastingvrij schenken. In 2026 is de vrijstelling maximaal €69.009.

De vrijstelling geldt alleen voor de studiekosten van opleidingen van minimaal €20.000 per jaar. Niet om de studieschuld af te lossen. Let goed op de extra voorwaarden. En heb je al eerder de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling gebruikt? Dan kun je hem nu niet meer gebruiken.

Bijdrage studie en levensonderhoud geen schenking

Je mag aan je kind een bijdrage geven voor levensonderhoud en studiekosten. De Belastingdienst ziet een redelijke bijdrage meestal niet als een schenking. Het maakt niet uit of je als ouder de studie en andere kosten rechtstreeks betaalt. Of dat je het geld overmaakt aan je kind. Voor kinderen ouder dan 21 jaar gelden wel extra voorwaarden.

Schenken voor aflossing studieschuld

Wil je je kind na zijn of haar studie een bedrag schenken voor een (extra) aflossing op de studieschuld? Houd dan rekening met de schenkingsvrijstelling. Verdeel de schenking eventueel over meerdere jaren.

Zonder studieschuld kan je kind meer lenen voor een huis. Het is de vraag of het aflossen van de studieschuld altijd het meeste voordeel oplevert voor je kind. Je kunt ook schenken voor de aankoop van een huis. Het hangt van de persoonlijke situatie van je kind af wat de beste keuze is.

Schenking op papier

Met een schenking op papier schenk je een bedrag maar je stort het niet op de rekening. Omdat je nu geen geld overmaakt, kun je ook schenken als je vermogen nog vastzit in je huis. Je spreekt af wanneer de schenking wordt uitbetaald. Na overlijden of bijvoorbeeld als je (klein)kind een huis koopt.

Omdat je (klein)kind moet wachten op het geld, betaal je ieder jaar rente. En zo kun je jaarlijks extra schenken. Bereken met onze rekentool eenvoudig hoeveel je totaal schenkt als je de schenking en de jaarlijkse rente bij elkaar optelt.

Met een schenking op papier verlaag je je vermogen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een mogelijke opname in een zorginstelling. Schenken op papier is ook een populaire manier om erfbelasting te besparen. Bekijk de voorwaarden van een schenking op papier voordat je een besluit neemt.

Aangifte schenkbelasting

Als de schenking binnen de jaarlijkse vrijstelling valt, dan hoeft je (klein)kind geen aangifte schenkbelasting te doen. Bij alle andere schenkingen wel. Ook bij een schenking die onder de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling valt.

Sparen voor je (klein)kind

Wil je sparen voor een (klein)kind, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Een kinderspaarrekening is niet altijd de beste optie. Bekijk welke kinderspaarrekening je het beste opent. Beleggen voor je (klein)kind kan ook.