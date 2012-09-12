Ellen Kloor Expert schenkenBijgewerkt op:21 mei 2026
Met onze schenkingsovereenkomst leg je de schenking goed vast. Zo voorkom je misverstanden en weet iedereen waar hij aan toe is. Niet verplicht, wel zo verstandig.
Voorbeeld schenkingsovereenkomst
Lees voordat je een (grote) schenking doet eerst meer over de voor- en nadelen van schenken. En met ons stappenplan schenken vergeet je niets en voldoe je aan de voorwaarden.
Wil je sparen voor je (klein)kind en zelf de regie houden over de besteding van het geld? Zet het geld dan op een geblokkeerde spaarrekening. Bijvoorbeeld de Rabo Beheerd Schenken spaarrekening of een spaarrekening met een vaste looptijd. Of ga schenken op papier.
We hebben alle mogelijkheden voor je op een rijtje gezet. Met de voor- en nadelen erbij.
Wil je schenken aan je (klein)kind voor de aankoop van een huis? Voor ouders is er de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling van €33.129 (2026).
Als (groot)ouders kun je ook jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken. Dan heb je na een paar jaar een mooi bedrag geschonken. Wil je dat het geld echt aan een huis besteed wordt? Houd dan zelf de controle over het geld.
Er zijn nog meer mogelijkheden om je (klein)kind te helpen bij de aankoop van een woning. Bekijk alle mogelijkheden, zoals het verstrekken van een familielening.
Als je kind de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling besteedt aan een dure studie dan mag je meer belastingvrij schenken. In 2026 is de vrijstelling maximaal €69.009.
De vrijstelling geldt alleen voor de studiekosten van opleidingen van minimaal €20.000 per jaar. Niet om de studieschuld af te lossen. Let goed op de extra voorwaarden. En heb je al eerder de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling gebruikt? Dan kun je hem nu niet meer gebruiken.
Je mag aan je kind een bijdrage geven voor levensonderhoud en studiekosten. De Belastingdienst ziet een redelijke bijdrage meestal niet als een schenking. Het maakt niet uit of je als ouder de studie en andere kosten rechtstreeks betaalt. Of dat je het geld overmaakt aan je kind. Voor kinderen ouder dan 21 jaar gelden wel extra voorwaarden.
Wil je je kind na zijn of haar studie een bedrag schenken voor een (extra) aflossing op de studieschuld? Houd dan rekening met de schenkingsvrijstelling. Verdeel de schenking eventueel over meerdere jaren.
Zonder studieschuld kan je kind meer lenen voor een huis. Het is de vraag of het aflossen van de studieschuld altijd het meeste voordeel oplevert voor je kind. Je kunt ook schenken voor de aankoop van een huis. Het hangt van de persoonlijke situatie van je kind af wat de beste keuze is.
Met een schenking op papier schenk je een bedrag maar je stort het niet op de rekening. Omdat je nu geen geld overmaakt, kun je ook schenken als je vermogen nog vastzit in je huis. Je spreekt af wanneer de schenking wordt uitbetaald. Na overlijden of bijvoorbeeld als je (klein)kind een huis koopt.
Omdat je (klein)kind moet wachten op het geld, betaal je ieder jaar rente. En zo kun je jaarlijks extra schenken. Bereken met onze rekentool eenvoudig hoeveel je totaal schenkt als je de schenking en de jaarlijkse rente bij elkaar optelt.
Met een schenking op papier verlaag je je vermogen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een mogelijke opname in een zorginstelling. Schenken op papier is ook een populaire manier om erfbelasting te besparen. Bekijk de voorwaarden van een schenking op papier voordat je een besluit neemt.
Als de schenking binnen de jaarlijkse vrijstelling valt, dan hoeft je (klein)kind geen aangifte schenkbelasting te doen. Bij alle andere schenkingen wel. Ook bij een schenking die onder de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling valt.
Wil je sparen voor een (klein)kind, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Een kinderspaarrekening is niet altijd de beste optie. Bekijk welke kinderspaarrekening je het beste opent. Beleggen voor je (klein)kind kan ook.