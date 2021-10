Erfbelasting besparen met schenken op papier

We geven voorbeelden voor schenkingen aan 1, 2 of 3 kinderen. Die maken in 1 oogopslag duidelijk dat schenken op papier vaak erg de moeite waard is.

10 jaar schenken: hoeveel kun je besparen?

Vrijstelling

We rekenen met een vrijstelling van €6000 per jaar. In 2021 is het bedrag dat kinderen maximaal belastingvrij mogen krijgen van hun ouders €6604. Volgend jaar is dat naar verwachting ongeveer €5700. Daarna stijgt de vrijstelling vermoedelijk elk jaar weer een beetje.

Deze voorbeelden gaan verder uit van de wetgeving van 2021. Met eventuele toekomstige wijzigingen kunnen we geen rekening houden.

Hoe lang bestaat de schenking al?

We gaan in de voorbeelden uit van 20 jaar na de 10e schenking. Dat is zo als de schenker 20 jaar na de 10e schenking overlijdt. Of als hij de schenking op papier 20 jaar na de 10e schenking alsnog uitbetaalt. Dat haalt de schenker waarschijnlijk alleen als hij vrij jong begint met schenken.

We laten onze berekeningen steeds helemaal zien. Daarmee kunnen handige rekenaars zelf de belastingbesparing berekenen als de schenking op papier korter bestaat. Bijvoorbeeld omdat de schenker eerder overlijdt. Of de belastingbesparing uitrekenen als je 5 jaar het vrijgestelde bedrag schenkt.

Minder schenkingen

Is de rente in het voorbeeld je wat te gortig? Dan kun je bijvoorbeeld ook 3 of 5 jaar schenken op papier.

Veel kinderen

Hoe méér kinderen je hebt, hoe hoger het totale erfbelastingvoordeel van een schenking dus kan oplopen. Maar bij veel kinderen loont schenken op papier pas vanaf een hoger vermogen. Een groter deel van je nalatenschap gaat dan belastingvrij over naar de kinderen. Hoe dat zit, kun je lezen in ons artikel:

Rentebetalingen

Je ziet in deze voorbeelden ook wat de schenking op papier de schenker kost aan rente. Dat moet je als schenken wel hebben én willen overmaken.