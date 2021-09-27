Erfbelasting besparen met schenken op papier

Hoe bereken ik mijn belastingvoordeel bij schenken op papier?

Met dit stappenplan kun je uitrekenen wat een schenking op papier in jouw situatie oplevert. In dit artikel gaat het over ouders en kinderen, omdat die situatie het meest voorkomt. Maar je kunt de berekening ook gebruiken voor andere situaties. Gebruik dan wel de juiste vrijstelling en kijk welk tarief van de schenkbelasting en de erfbelasting van toepassing is.

Stap 1: Hoogte erfenis inschatten

De eerste stap is om een inschatting te maken van de hoogte van de erfenis. Dit doe je door te bepalen hoeveel vermogen je hebt. Als je een partner hebt, kijk je naar het gezamenlijke vermogen en naar je privévermogen. De helft van het gezamenlijke vermogen valt in je erfenis, tenzij je afwijkende afspraken hebt gemaakt in je huwelijkse voorwaarden. Je privévermogen valt helemaal in je erfenis.