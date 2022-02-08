Zijn uitvaartkosten aftrekbaar?

Welke kosten zijn aftrekbaar voor de erfbelasting?

In de aangifte erfbelasting mag je sommige kosten die je maakt voor een uitvaart aftrekken. Voorbeelden van kosten voor een begrafenis of crematie die aftrekbaar zijn:

De verzorging van de overledene.

Een rouwadvertentie in de krant, bloemen, rouw- en bedankkaarten.

Begraven of cremeren zelf.

Een kist, urn en grafsteen.

De huur van een aula voor de bijeenkomst en catering erna.

Niet alle kosten aftrekbaar

Toch zijn niet alle kosten rondom een uitvaart aftrekbaar. Deze kosten zijn niet aftrekbaar in de aangifte erfbelasting:

De (notariële) verklaring van erfrecht.

De akte van verdeling.

De kosten van een uitbestede overlijdensaangifte inkomstenbelasting.

De makelaar voor de verkoop van de woning.

De beloning voor de executeur .

Welke kosten zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Je kunt in je aangifte inkomstenbelasting geen uitvaartkosten aftrekken. Dit is geen aftrekpost. Ook de premies van een uitvaartverzekering zijn niet aftrekbaar.

Verschil aangifte erfbelasting en inkomstenbelasting

Na een overlijden heb je vaak te maken met de aangifte erfbelasting en de aangifte inkomstenbelasting.

In de aangifte erfbelasting geef je aan welke bezittingen en schulden de overledene had op het moment van overlijden. Ook geef je aan wie dit gaat erven. De erfgenamen doen deze aangifte. Lees meer over hoe en wanneer je aangifte erfbelasting doet.

De aangifte inkomstenbelasting gaat over het inkomen en het vermogen over het jaar van overlijden. Je geeft bijvoorbeeld aan welke inkomsten iemand had. Bijvoorbeeld loon van een werkgever of een AOW-uitkering. En welke bezittingen en schulden er zijn. Lees meer over hoe je aangifte inkomstenbelasting na een overlijden doet.

Of je aangifte moet doen en welke aangifte dit is hangt af van de persoonlijke omstandigheden van de overledene.

Moet ik de uitkering van de uitvaartverzekering verrekenen?

Had de overleden een uitvaartverzekering? Dan zijn de kosten vaak (deels) gedekt. De uitvaartkosten die aftrekbaar zijn verminder je met het bedrag dat de verzekeringmaatschappij heeft uitgekeerd of gedekt.

Het kan ook gebeuren dat de uitvaartverzekering meer uitbetaalt dan de daadwerkelijke kosten van een uitvaart. In dat geval moet je dat bedrag opgeven in de aangifte erfbelasting.