Waarom schenken aan een goed doel?

Je wilt impact maken en een organisatie steunen die bij je past.

Je bespaart belasting via de giftenaftrek als je voldoet aan de voorwaarden.

Je vermogen daalt door de schenking. Hierdoor hoef je soms minder vermogensbelasting te betalen.

Wat is de giftenaftrek?

Een gift aan een goed doel mag je soms bij je belastingaangifte aftrekken van je inkomen. Je betaalt dan minder belasting. Benieuwd hoeveel belasting je kunt besparen met de giftenaftrek? Bekijk dan onze voorbeeldberekeningen.

Voorwaarden giftenaftrek

Het goede doel is een ANBI (algemeen nut beogende instelling) .

. Je hebt een (betaal)bewijs van je gift.

Je geeft meer dan de drempel bij een eenmalige gift. Of je hebt een periodieke gift.

Wat is het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift?

De Belastingdienst kent 2 soorten giften aan een goed doel:

Een eenmalige of losse gift. Ook wel 'gewone' gift genoemd.

Een periodieke gift

Dit zijn de verschillen:

Periodieke gift Eenmalige (losse) gift Minimaal 5 jaar schenken Eenmalig of flexibel Geen drempelbedrag Alleen aftrekbaar boven drempel Volledig aftrekbaar Maximaal 10% van drempelinkomen Overeenkomst verplicht Geen overeenkomst nodig

Een periodieke gift levert vaak meer belastingvoordeel op. Bekijk de voorwaarden en gebruik ons voorbeeldformulier periodieke gift om de afspraken vast te leggen.

Drempel bij eenmalige gift (losse gift)

Voor eenmalige of losse giften geldt een drempel van 1% van je drempelinkomen, met een minimum van €60. Alleen het bedrag boven de drempel is aftrekbaar. Er geldt ook een maximum van 10% van je drempelinkomen.

Met onze tip profiteer je maximaal van de giftenaftrek.

Voor wie is een periodieke gift interessant?

Een periodieke gift is vooral interessant als:

• Je jaarlijks een vast bedrag wil schenken.

• Je een stabiel inkomen hebt.

• Je jarenlang hetzelfde goede doel wilt steunen.

Bekijk het rekenvoorbeeld van het belastingvoordeel bij een periodieke gift. Lees ook onze uitgebreide uitleg over periodiek schenken.

Checklist schenking goed doel regelen

Gebruik deze checklist om een betrouwbaar goed doel te selecteren én je donatie goed te regelen.

Schenken of nalaten aan een goed doel?

Wil je een goed doel langdurig steunen? Dan kun je tijdens je leven (periodiek) schenken. Je kunt ook in je testament een goed doel benoemen als (mede)erfgenaam. Of vastleggen dat een goed doel een vast bedrag krijgt. Dat heet een legaat.

Bespreek met je naasten waarom je voor een bepaald goed doel kiest. Zo voorkom je verrassingen na je overlijden. Leg je wensen op tijd vast.