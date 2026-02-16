Ellen Kloor Expert schenkenBijgewerkt op:17 maart 2026
Een gift aan een goed doel mag je soms bij je belastingaangifte aftrekken van je inkomen. Je betaalt dan minder belasting. Benieuwd hoeveel belasting je kunt besparen met de giftenaftrek? Bekijk dan onze voorbeeldberekeningen.
De Belastingdienst kent 2 soorten giften aan een goed doel:
Dit zijn de verschillen:
|
Periodieke gift
|
Eenmalige (losse) gift
|Minimaal 5 jaar schenken
|Eenmalig of flexibel
|Geen drempelbedrag
|Alleen aftrekbaar boven drempel
|Volledig aftrekbaar
|Maximaal 10% van drempelinkomen
|Overeenkomst verplicht
|Geen overeenkomst nodig
Een periodieke gift levert vaak meer belastingvoordeel op. Bekijk de voorwaarden en gebruik ons voorbeeldformulier periodieke gift om de afspraken vast te leggen.
Voor eenmalige of losse giften geldt een drempel van 1% van je drempelinkomen, met een minimum van €60. Alleen het bedrag boven de drempel is aftrekbaar. Er geldt ook een maximum van 10% van je drempelinkomen.
Een periodieke gift is vooral interessant als:
• Je jaarlijks een vast bedrag wil schenken.
• Je een stabiel inkomen hebt.
• Je jarenlang hetzelfde goede doel wilt steunen.
Bekijk het rekenvoorbeeld van het belastingvoordeel bij een periodieke gift. Lees ook onze uitgebreide uitleg over periodiek schenken.
Gebruik deze checklist om een betrouwbaar goed doel te selecteren én je donatie goed te regelen.
Wil je een goed doel langdurig steunen? Dan kun je tijdens je leven (periodiek) schenken. Je kunt ook in je testament een goed doel benoemen als (mede)erfgenaam. Of vastleggen dat een goed doel een vast bedrag krijgt. Dat heet een legaat.
Bespreek met je naasten waarom je voor een bepaald goed doel kiest. Zo voorkom je verrassingen na je overlijden. Leg je wensen op tijd vast.