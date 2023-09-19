Stoppen mag bij een inkomensdaling

Daalt jouw inkomen of van je mede-schenker bijvoorbeeld door een gebeurtenis waar je niet of nauwelijks invloed op hebt? En staat in je overeenkomst de ontbindende voorwaarde dat je bij een inkomensdaling mag stoppen met de gift? Dan houd je recht op het belastingvoordeel over de eerste jaren. Ook als je stopt binnen de termijn van 5 jaar.

Een inkomensdaling door een gebeurtenis waar de schenker(s) en/of de partner niet of nauwelijks invloed op heeft, is bijvoorbeeld: