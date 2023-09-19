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Periodieke gift volledig aftrekbaar in 2026

Een periodieke gift is volledig aftrekbaar bij je belastingaangifte. Je legt vast dat je 5 jaar schenkt aan een goed doel met ANBI-status. Zo krijg je meer belastingvoordeel dan bij een gewone gift. Gebruik onze voorbeeldovereenkomst en lees alles over de voorwaarden.
Ellen

Ellen Kloor   Expert schenkenBijgewerkt op:23 juni 2026

Periodieke gift goede doelen

Extra belastingvoordeel bij periodieke gift

Een gift aan een goed doel mag je soms bij je belastingaangifte aftrekken van je inkomen. Je betaalt dan minder belasting. Het belastingvoordeel van een periodieke gift is groter dan bij een losse of eenmalige gift.

Stoppen mag bij een inkomensdaling

Daalt jouw inkomen of van je mede-schenker bijvoorbeeld door een gebeurtenis waar je niet of nauwelijks invloed op hebt? En staat in je overeenkomst de ontbindende voorwaarde dat je bij een inkomensdaling mag stoppen met de gift? Dan houd je recht op het belastingvoordeel over de eerste jaren. Ook als je stopt binnen de termijn van 5 jaar.

Een inkomensdaling door een gebeurtenis waar de schenker(s) en/of de partner niet of nauwelijks invloed op heeft, is bijvoorbeeld:

  • Werkloosheid schenker(s)
  • Arbeidsongeschiktheid schenker(s)

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