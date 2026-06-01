Hoe kun je nalaten aan een goed doel?

Nalaten aan een goed doel regel je via een testament bij de notaris. Een eigen handgeschreven verklaring is niet voldoende. Er zijn 2 manieren om na je overlijden iets na te laten aan een goed doel.

Je kunt het goede doel als (mede-)erfgenaam benoemen. Je kunt ook in je testament zetten dat een specifiek deel van je erfenis naar het goede doel gaat. Zo’n bepaling in je testament voor een bepaalde persoon of instantie heet een legaat. Bekijk het stappenplan om te weten welke vorm het beste bij je past.

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Stap 1: kies een goed doel

Welk goed doel wil je steunen? Welke problemen raken je nu echt? Vind je kiezen lastig? Bekijk dan de Geefwijzer. Daar staan ruim 8000 goede doelen. Je kunt organisaties per onderwerp vergelijken.

Kies 1 of meerdere goede doelen die je vertrouwt. Kies doelen die bij jouw waarden passen. Tip: Stel dat het goede doel niet meer bestaat als je overlijdt. Gaat het geld dan naar een ander goed doel of naar een familielid? Leg deze keuze ook vast in je testament.

Controleer de ANBI-status

Check altijd of het goede doel een ANBI-status heeft. Dan betaalt het geen erfbelasting. ANBI staat voor ‘algemeen nut beogende instelling’. Dit is een organisatie die zich inzet voor het algemeen belang. Controleer de ANBI-status via het ANBI-register van de Belastingdienst. Zoek daar op de naam van de organisatie.

Stap 2: word eerst donateur

Steun het goede doel eerst een tijdje. Zo ontdek je of het goed voelt. Krijg je voldoende informatie over hun werk? Zijn er plannen voor de toekomst? Ga eens naar een bijeenkomst. Je kunt ook vrijwilliger worden. Dan maak je je keuze voor nalaten met meer vertrouwen.

Stap 3: denk na over jouw wensen

Bij sommige goede doelen kun je een specifiek project of onderwerp steunen. Let op: dat kan later lastig zijn. Dat is bijvoorbeeld zo als het goede doel geen projecten meer heeft in het land van jouw keuze. Je kunt dit in je testament oplossen. Zet in je testament dat het goede doel zelf een andere bestemming mag kiezen. Dat geldt dan als je voorkeur niet meer mogelijk is.

Stap 4: kies hoe je wilt nalaten, erfgenaam of legaat

Je kunt al je bezittingen nalaten, maar ook een deel. Er is geen minimum of maximumbedrag. In je testament kun je kiezen tussen:

Verschil tussen erfgenaam en legaat

Erfgenaam Legataris Krijgt een deel van de hele nalatenschap Krijgt een specifiek deel van de nalatenschap Heeft rechten en plichten Heeft alleen recht op het legaat Kan betrokken zijn bij afwikkeling Heeft geen rol bij de afwikkeling Erft pas nadat legaten zijn uitgekeerd Gaat vóór op de erfgenamen Ontvangt het erfdeel na verdeling Krijgt binnen 6 maanden zijn/haar deel

Stap 5: kies een executeur

In je testament benoem je een executeur. Die regelt je geldzaken, de uitvaart en bijvoorbeeld het leeghalen van je huis.

Het goede doel als executeur

Wil je alles nalaten aan het goede doel? Dan wil het goede doel vaak ook executeur zijn. Zo kan het je nalatenschap zonder problemen afwikkelen. Het kan dan een goed idee zijn om twee executeurs aan te wijzen:

Het goede doel voor de geldzaken.

Een naaste voor de uitvaart en de persoonlijke zaken. Een naaste weet meestal beter wat je wilt en welke spullen waarde voor je hadden.

De 2 executeurs controleren elkaar niet. Ze houden elkaar wel op de hoogte van wat ze doen. Zet je wensen duidelijk op papier. Zorg ook dat de juiste versie bij de juiste persoon ligt. Is het goede doel enig erfgenaam maar wil je bijvoorbeeld je theeservies nalaten aan je vriendin? Zet dit dan in je testament. Anders moet zij het goede doel betalen om het te krijgen.

Stap 6: leg alles vast bij de notaris

Bereid je goed voor op je afspraak bij de notaris. Lees informatie van goede doelen of vraag brochures aan. De notaris kan je helpen bij het maken van keuzes die passen bij je situatie.

De kosten voor een testament beginnen bij zo’n €500. Online kan het goedkoper. Dan heb je vaak minder mogelijkheden. Het aantal goede doelen dat je in je testament kunt zetten, is bij een aantal online aanbieders beperkt. Soms kun je dan maximaal 5 goede doelen opnemen.

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Betaalt een goed doel erfbelasting?

Goede doelen met een ANBI-status betalen geen erfbelasting. Daardoor komt je nalatenschap volledig terecht bij het doel dat je wilt steunen. Familieleden betalen vaak wel erfbelasting. Hoeveel belasting zij betalen, hangt af van de relatie. Het hangt ook af van de hoogte van de erfenis.

Lees meer over:

Veelgestelde vragen nalaten aan goede doelen