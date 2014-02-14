Ellen Kloor Expert schenkenBijgewerkt op:22 juni 2026
Fijn als je je (klein)kind, een familielid of een vriend kan helpen met een schenking. Je mag ieder jaar een bedrag belastingvrij schenken. Schenken levert vaak financieel voordeel op. Door te schenken daalt je vermogen. Na je overlijden betalen je erfgenamen dan minder erfbelasting over de erfenis.
Leg de voorwaarden en bijvoorbeeld de uitsluitingsclausule goed vast in onze schenkingsovereenkomst.
Ouders worden door de Belastingdienst als 1 gezien. Jullie kunnen ieder voor zich een bedrag schenken. Maar de waarde van deze schenkingen wordt bij elkaar opgeteld. De jaarlijkse vrijstelling van maximaal €6908 (2026) en de eenmalige vrijstelling van €33.129 (2026) geldt voor beide ouders samen, ook als zij gescheiden zijn.
Heb je een nieuwe partner na een scheiding? Dan wordt de nieuwe partner voor de schenkbelasting ook als ouder gezien. Je ex-partner schenkt bijvoorbeeld €4000 aan jullie kind. In datzelfde jaar schenk jij €2000 aan je kind en je nieuwe partner schenkt ook €2000.Voor de schenkbelasting moeten deze bedragen bij elkaar opgeteld worden. Je kind ontvangt zo meer dan de jaarlijkse vrijstelling van €6000.