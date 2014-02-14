Samen of alleen schenken? Let op bij gescheiden ouders

1 keer de vrijstelling bij ouders, ook als zij gescheiden zijn

Ouders worden door de Belastingdienst als 1 gezien. Jullie kunnen ieder voor zich een bedrag schenken. Maar de waarde van deze schenkingen wordt bij elkaar opgeteld. De jaarlijkse vrijstelling van maximaal €6908 (2026) en de eenmalige vrijstelling van €33.129 (2026) geldt voor beide ouders samen, ook als zij gescheiden zijn.

Nieuwe partner

Heb je een nieuwe partner na een scheiding? Dan wordt de nieuwe partner voor de schenkbelasting ook als ouder gezien. Je ex-partner schenkt bijvoorbeeld €4000 aan jullie kind. In datzelfde jaar schenk jij €2000 aan je kind en je nieuwe partner schenkt ook €2000.Voor de schenkbelasting moeten deze bedragen bij elkaar opgeteld worden. Je kind ontvangt zo meer dan de jaarlijkse vrijstelling van €6000.