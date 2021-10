Moeten mijn kinderen later erfbelasting betalen?

Altijd €21.282 per kind erfbelastingvrij

Is de uiteindelijke erfenis van je kind(eren) meer waard dan €21.282? Dan moeten zij erfbelasting betalen over het meerdere.

Schenken

In dat geval kun je de kinderen later erfbelasting besparen door alvast te schenken. Bijvoorbeeld op papier. Is de waarde van de erfenis per kind bij overlijden van beide ouders juist lager dan €21.282? Dan heeft schenken op papier om erfbelasting te verlagen geen zin. De eerste €21.282 die iemand van een ouder erft, is belastingvrij. De kinderen betalen dan sowieso geen erfbelasting.

Dit bedrag wijzigt jaarlijks

De grens van €21.282 geldt trouwens alleen voor de erfenis van iemand die overlijdt in 2021. Deze grens wordt elk jaar een beetje hoger. Tien jaar geleden was het nog iets meer dan €19.000. Tegen de tijd dat je zelf overlijdt, is de grens misschien wel opgelopen tot €30.000. Voor het gemak houden we in ons rekenvoorbeeld €21.282 aan.

Ben je als kind de enige erfgenaam? Dan moet je dus erfbelasting betalen bij een nalatenschap vanaf ongeveer €22.000.

Als de alleenstaande vader weduwnaar is, is de berekening misschien al iets lastiger. Zijn vermogen bevatte dan misschien al een erfdeel. Volg dan stap 1, 2 en 4 uit het stappenplan lager op deze pagina.

Lastige rekensom

Bij een ouderpaar is het vaak bewerkelijker om in te schatten of de kinderen meer zullen erven dan de vrijstelling. Dat laten we zien met het volgende voorbeeld.

Opmerking vooraf: Vind je het voorbeeld moeilijk te volgen? Er staat een stappenplan onder waarin we de berekening stap voor stap uitleggen.

Soms komt er dus zelfs bij gezinnen met veel vermogen geen erfbelasting kijken. Meestal is dan wel belasting te besparen.

Was Anne 10 jaar ouder geweest toen Frits overleed?

Had Anne na het overlijden van Frits minder uitgegeven?

Hadden Anne en Frits 2 kinderen gehad in plaats van 3?

Dan was er wel erfbelasting verschuldigd geweest en is schenken op papier dus wel zinvol.

Stappenplan

Schat stap voor stap in hoeveel erfbelasting over jullie nalatenschap betaald moet worden. Dit stappenplan geldt voor gehuwden en mensen met een geregistreerd partner, die geen testament hebben.

Ben je niet getrouwd en heb je ook geen geregistreerd partnerschap of testament? Dan is de berekening makkelijker. Ook dan kun je dit stappenplan gebruiken om de belasting over je nalatenschap in te schatten. Stap 2 is dan alleen anders. De erfenis wordt verdeeld over de kinderen en je partner erft niets. Stap 3 kun je daarom overslaan.