Ellen Kloor Expert schenkenBijgewerkt op:23 juni 2026
In een schenkingsovereenkomst kun je clausules en voorwaarden opnemen die bepalen wat er met de schenking gebeurt in bepaalde situaties. Het zijn afspraken tussen jou als schenker en bijvoorbeeld je kind of kleinkind.
Met deze clausule bepaal je dat de schenking een voorschot is op je toekomstige erfenis. De clausule kan handig zijn als je bijvoorbeeld niet alle kinderen hetzelfde bedrag hebt geschonken. Door deze bepaling kun je al je kinderen toch gelijk behandelen.
Heb je een testament? Let dan op wat er in het testament is opgenomen over het inbrengen van schenkingen. Ook hierin kun je namelijk een inbrengclausule opnemen.