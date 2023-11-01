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Clausules in schenkingsakte uitgelegd

Clausules zijn belangrijke voorwaarden in een schenkingsakte. Bijvoorbeeld de uitsluitingsclausule. Dan ligt vast dat de schenking alleen voor je (klein)kind is. Of de inbrengclausule. Bekijk onze uitleg en voorbeeldteksten van 6 veelvoorkomende clausules.
Ellen

Ellen Kloor   Expert schenkenBijgewerkt op:23 juni 2026

Clausules testament

In een schenkingsovereenkomst kun je clausules en voorwaarden opnemen die bepalen wat er met de schenking gebeurt in bepaalde situaties. Het zijn afspraken tussen jou als schenker en bijvoorbeeld je kind of kleinkind.

Voorbeelden van clausules

  • Harde uitsluitingsclausule
  • Zachte uitsluitingsclausule
  • Inbrengclausule
  • Voorwaarde bestedingsdoel
  • Clausule herroepen van schenking op papier
  • Clausule opeisbaarheid schenking op papier

Inbrengclausule

Met deze clausule bepaal je dat de schenking een voorschot is op je toekomstige erfenis. De clausule kan handig zijn als je bijvoorbeeld niet alle kinderen hetzelfde bedrag hebt geschonken. Door deze bepaling kun je al je kinderen toch gelijk behandelen.

Combinatie met testament

Heb je een testament? Let dan op wat er in het testament is opgenomen over het inbrengen van schenkingen. Ook hierin kun je namelijk een inbrengclausule opnemen.

  • Bepaal je in de schenkingsovereenkomst dat de schenking een voorschot is op je toekomstige erfenis? DIe verplichting kun je achteraf in je testament laten vervallen.
  • Bepaal je in de schenkingsovereenkomst dat de schenking geen voorschot is op je toekomstige erfenis? Het is niet mogelijk om achteraf in je testament je kind alsnog tot inbreng van de schenking te verplichten.

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