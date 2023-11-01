Inbrengclausule

Met deze clausule bepaal je dat de schenking een voorschot is op je toekomstige erfenis. De clausule kan handig zijn als je bijvoorbeeld niet alle kinderen hetzelfde bedrag hebt geschonken. Door deze bepaling kun je al je kinderen toch gelijk behandelen.

Combinatie met testament

Heb je een testament? Let dan op wat er in het testament is opgenomen over het inbrengen van schenkingen. Ook hierin kun je namelijk een inbrengclausule opnemen.