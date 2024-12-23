Welke toeslagen zijn er?

Er zijn 4 verschillende toeslagen. Welke toeslag je krijgt is afhankelijk van je situatie. Vroeger werden toeslagen uitgekeerd door de Belastingdienst, dat is veranderd. Nu betaalt Dienst Toeslagen alle toeslagen uit.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor je (Nederlandse) zorgverzekering. Je kunt zorgtoeslag aanvragen als je 18 jaar of ouder bent. En je inkomen en vermogen niet te hoog zijn.

Lees meer over zorgtoeslag

Huurtoeslag

Heb je een huurhuis en een lager inkomen? Dan heb je misschien recht op huurtoeslag. Je komt alleen in aanmerking voor huurtoeslag als je een zelfstandige woonruimte huurt. Of je huurtoeslag krijgt, hangt af van je inkomen en je vermogen. En dat van eventuele medebewoners.

Lees meer over huurtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Werk of studeer je en breng je je kinderen naar de kinderopvang? Dan heb je vaak recht op kinderopvangtoeslag. Hoeveel je krijgt, hangt onder andere af van je inkomen en hoeveel kinderen naar de opvang gaan.

Lees meer over kinderopvangtoeslag

Kindgebonden budget

Heb je 1 of meer (pleeg-, stief-)kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? Dan heb je mogelijk recht op kindgebonden budget. Of dit zo is, hangt af van je inkomen, hoeveel kinderen je hebt, hun leeftijd en je vermogen.

Lees meer over kindgebonden budget

Gebruik deze websites niet

Deze websites zijn niet van de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen:

toeslagloket.nl

Belastingdiensttoeslagen.nl

toeslagenaanvragen.net

mijntoeslagloket.nl

toeslagenaanvraag.nl

Een aanvraag kost geld

Vraag je via een van deze bovenstaande websites je toeslagen aan, dan krijg je een rekening van een commercieel bedrijf. Je betaalt dan onnodig geld voor de aanvraag. Het gaat meestal om ongeveer €50. Zo nu en dan komen er ook andere websites bij, die vergelijkbare diensten aanbieden.

Toch een aanvraag gedaan?

Heb je per ongeluk toch een aanvraag gedaan via zo'n website? Stuur dan zo snel mogelijk een bericht naar de website met daarin de tekst: 'Ik beroep me op mijn bedenktijd en wil de dienst annuleren'.

Soms lukt het hiermee om de aanvraag ongedaan te maken en je geld terug te krijgen. Vergeet niet om zelf alsnog een aanvraag te doen via de officiële website toeslagen.nl.

Ga altijd direct naar de Dienst Toeslagen

Ga altijd direct naar de Dienst Toeslagen.

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) is in november 2024 een campagne gestart om mensen te waarschuwen. De ACM is bezig met een onderzoek naar toeslagen-aanvraagsites waar veel klachten over binnenkwamen.

Nog voordat dit onderzoek is afgerond, belooft ToeslagenPortal gedupeerde consumenten te compenseren. Het gaat om consumenten die na 1 januari 2022 gebruik hebben gemaakt van deze dienst. Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Toeslagpartner

Het inkomen van je toeslagpartner telt mee bij de berekening voor de hoogte van je toeslag. Een echtgenoot of een geregistreerde partner is je toeslagpartner. Maar ook iemand anders die op jouw adres ingeschreven staat, kan je toeslagpartner zijn of meetellen voor jouw toeslag.

Lees meer over toeslagpartners

Overlijden partner

Na het overlijden verandert het inkomen. Hierdoor wordt ook de toeslag anders. Soms kun je gebruikmaken van een speciale regeling bij overlijden.

Lees alles over de gevolgen voor je toeslag na het overlijden van je partner

Tips voor toeslagen

Geld uitgeven en daardoor meer toeslag krijgen? Het kan in sommige gevallen, omdat je dan onder de vermogensgrens komt. En we hebben meer tips voor je. Zoals waar je terecht kunt voor gratis hulp bij het invullen van de toeslagaanvraag.

Lees onze tips voor toeslagen

Toeslag van het UWV

Behalve van de Dienst Toeslagen, kun je ook een toeslag van het UWV krijgen als je inkomen onder het sociaal minimuminkomen is. Voor iemand met een partner is dat in 2026 €2294 (2025: €2245) bruto per maand en voor alleenstaanden €1645 (2025: €1605) bruto per maand. Het UWV vult (gezins)inkomsten aan tot het sociaal minimum.

Lees meer over toeslag aanvragen bij het UWV.

Moet ik mijn toeslag opgeven in mijn belastingaangifte?

Inkomen

Alle toeslagen zijn onbelaste uitkeringen. Je betaalt hier geen belasting over. En daarom hoef je ze ook niet als inkomen in te vullen in je belastingaangifte.

Vermogen

Teveel of onterecht ontvangen toeslag kan voor je belastingaangifte 2025 een schuld zijn. Maar dan moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

De schuld bestaat op 1 januari 2025.

Het saldo van je bezittingen en schulden is meer dan €57.684 of €115.368 als je samen bent.

Het totaal van je schulden inclusief de toeslagschuld is €3800 of €7600 als je samen bent.

Voldoe je hieraan? Dan kun je de toeslag die je moet terugbetalen opnemen in je aangifte inkomstenbelasting. Dit doe je onder ‘hypotheken en andere schulden’. Onder nummer vul je in dat het om een terugbetaling van een toeslag gaat.