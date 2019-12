Toeslagen zijn financiële tegemoetkomingen in de kosten voor je zorgverzekering, huur of kind. Het kan om aardig wat geld gaan. Of je recht hebt op deze toeslagen is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden.

Verschillende toeslagen

Er zijn 4 toeslagen die je van de Belastingdienst kunt ontvangen. Welke toeslag je krijgt is afhankelijk van je situatie.

Zorgtoeslag

Iedereen van 18 jaar of ouder kan misschien een bijdrage krijgen in de kosten voor zijn (Nederlandse) zorgverzekering. Dit hangt af van de hoogte van je inkomen en vermogen.

Lees meer over zorgtoeslag.

Huurtoeslag

Betaal je relatief veel huur, dan krijg je misschien huurtoeslag. De huur die je betaalt, moet binnen bepaalde grenzen blijven. Deze mag niet te laag zijn en niet te hoog. Hoe hoog precies hangt af van je omstandigheden.

Lees meer over huurtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Wil je werken of studeren en je kinderen naar de kinderopvang brengen, dan krijg je waarschijnlijk kinderopvangtoeslag. Hoeveel je krijgt, hangt af van je inkomen en hoeveel kinderen naar de opvang gaan.

Lees meer over kinderopvangtoeslag aanvragen.

Kindgebonden budget

Je hebt recht op een kindgebonden budget als je 1 of meer (pleeg-, stief-) kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar. De hoogte is hang af van: je inkomen, het aantal kinderen, hun leeftijd en je vermogen.

Lees meer over kindgebonden budget.

Toeslagen berekenen en aanvragen

Bekijk met deze rekenhulp van de Belastingdienst op welke toeslagen je recht hebt en hoe hoog de bedragen zijn. En vraag de toeslag waar je recht op hebt (en die je nog niet krijgt) direct aan. Laat geen geld liggen!

Lees meer over toeslag berekenen.

Waarschuwing aanvragen toeslag

Deze websites zijn niet van de Belastingdienst:

mijntoeslagen.nl

zorgtoeslag.nl

huurtoeslag.nl

toeslagenaanvragen.net

Als je via een van deze bovenstaande websites je toeslagen aanvraagt, ontvang je daarna een rekening van maximaal €39,50 van een commercieel bedrijf. Je kunt beter rechtstreeks zelf je toeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Toeslagpartner

Het inkomen van je toeslagpartner telt mee bij de berekening voor de hoogte van je toeslag. Een echtgenoot of een geregistreerde partner is je toeslagpartner. Maar ook iemand anders die op jouw adres ingeschreven staat, kan je toeslagpartner zijn. Op belastingdienst.nl zie je of je een toeslagpartner hebt.

Je wordt elkaars toeslagpartner vanaf het moment dat je trouwt of geregistreerde partner bent. Er zijn ook andere gebeurtenissen die ervoor kunnen zorgen dat je elkaars toeslagpartner wordt. Bijvoorbeeld als je een samenlevingscontract tekent, een kind krijgt of samen een huis koopt, en op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Lees meer over toeslagpartners.

Tips voor toeslagen

Geld uitgeven en daardoor juist toeslag krijgen? Het kan in sommige gevallen, omdat je dan onder de vermogensgrens komt. En we hebben meer tips voor je die je geld kunnen opleveren.

Lees onze tips voor toeslagen.

Behalve van de Belastingdienst, kun je ook een toeslag van het UWV krijgen als je inkomen onder het sociaal minimuminkomen is. Voor iemand met een partner is dat €1600 bruto per maand en voor alleenstaanden €1200 bruto per maand. Het UWV vult (gezins)inkomsten aan tot het sociaal minimum. Je kunt toeslag aanvragen bij het UWV.