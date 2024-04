Valse advertenties aanvragen toeslagen

Zo werken bemiddelingssites voor toeslagen

Bemiddelingssites gebruiken gesponsorde advertenties op zoekmachines zoals Google. Klik je op de link dan kom je bijvoorbeeld op het aanvraagformulier of bij een aanvraagknop van de zorgtoeslag of huurtoeslag. Na het invullen van de aanvraag krijg je niet alleen een bedankje, maar ook een rekening.

Bemiddelingssite voor toeslagen herkennen

Let goed op via welke website je de toeslag aanvraagt. Een toeslag aanvragen is gratis via de officiële website toeslagen.nl. Daar moet je ook altijd eerst inloggen met je Digid. Hoef je dit niet? Dan zit je op een website van een bemiddelingsbureau.

Het aanbieden van een dienst om een toeslag voor je aan te vragen is niet verboden. De website moet dit dan wel aangeven. Alleen zie je dit niet (direct) als je via de zoekmachine op de site terecht komt. En dan krijg je achteraf een rekening.

Voorbeelden van bemiddelingssites

Naam Kosten Toeslagen-aanvragen.nl €39 en €48,90 voor 2 toeslagen Toeslagen-portaal.nl €58 Toeslagenaanvragen.net €49,50 Toeslagenaanvraag.nl €39 en €48,90 voor 2 toeslagen

Dit zijn enkele voorbeelden. De namen van de website worden steeds iets aangepast.

Wat kun je doen na een aanvraag?

Officieel heb je 14 dagen bedenktijd. Maar de bedenktijd vervalt als ze direct aan de slag gaan met je aanvraag. Dit moeten ze dan wel aangeven en je moet hier ook mee akkoord gaan. Vaak is deze uitleg verstopt op een ander deel van de pagina, of in de veelgestelde vragen.

Zeg dat je 14 dage bedenktijd hebt en vraag de website om de dienst te annuleren. Helaas lukt het niet altijd om je geld terug te krijgen. De bemiddelaars zeggen dan dat de bedenktijd is vervallen omdat ze al zijn begonnen.

Lees meer over: Bemiddelingssites en je recht