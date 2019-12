De hoogte van de toeslagen is vaak afhankelijk van de vraag of je een toeslagpartner of huisgenoot hebt. Een toeslag kan lager, maar ook hoger zijn als je een partner of medebewoner hebt.

De vraag wie je toeslagpartner is, is gemakkelijk te beantwoorden na het invullen van dit hulpmiddel voor toeslagpartners. Als iemand je fiscaal partner is, is hij voor de meeste toeslagen ook je toeslagpartner. Alleen voor de huurtoeslag gelden andere regels.

Gehuwden en geregistreerde partners

De eerste groep toeslagpartners zijn gehuwden. Hieronder vallen ook geregistreerde partners.

Scheiding

Ga je uit elkaar dan geldt dat zolang de echtscheiding of scheiding van tafel en bed niet is aangevraagd, je per definitie elkaars toeslagpartner bent. Ook al leef je duurzaam gescheiden beiden op een ander adres. Je bent pas gescheiden als je een verzoek bij de rechtbank hebt ingediend, of er een uitspraak van de rechtbank is.

Huurtoeslag

Voor de huurtoeslag geldt een andere regeling. Daar telt je echtgenoot of geregistreerde partner niet mee als toeslagpartner als hij niet op hetzelfde adres staat ingeschreven. Duurzaam gescheiden levenden echtgenoten zijn dan dus niet elkaars partner. Het kan dus zijn dat je voor de huurtoeslag geen partner hebt, omdat je op een ander adres staat ingeschreven, maar voor de andere toeslagen wel.

Als je partner wel staat ingeschreven op jouw woonadres, maar al langer dan een jaar in een verpleeghuis woont, kun je misschien (een hogere) huurtoeslag krijgen. Er is dan sprake van een bijzondere situatie, waarin je partner voor de huurtoeslag niet wordt meegeteld.

Samenwonenden

De tweede groep toeslagpartners bestaat uit personen die niet gehuwd of geen geregistreerd partner zijn en die wel op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Om toeslagpartner te zijn, moet er dan wel aan een van de volgende voorwaarden worden voldaan:

je hebt een samenlevingscontract gesloten bij de notaris;

je hebt samen een kind (ongeacht diens leeftijd);

een van jullie heeft een kind van de ander erkend (ongeacht diens leeftijd);

je bent partners voor een pensioenregeling;

je hebt samen een koophuis;

jij of 1 van je medebewoners hebben een inwonend kind jonger dan 18 jaar;

je bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting;

je was in het vorige jaar elkaars toeslagpartner.

Voldoe je met meer personen aan een van de voorwaarden, dan ben je toeslagpartner van degene met wie je aan de eerstgenoemde voorwaarde van het rijtje voldoet.

Op belastingdienst.nl lees je vanaf welk moment je elkaars toeslagpartner bent.

Medebewoner en huurtoeslag

Voor de huurtoeslag is niet alleen de vraag of je wel of geen partner hebt belangrijk. Ook de vraag of je wel of geen medebewoner hebt, is van belang. Een medebewoner is iemand die op jouw adres staat ingeschreven, zoals een kind, ouder of huisgenoot. Maar de persoon hoeft niet per se tot jouw huishouden te behoren.

Voorbeeld:

Sander en Johan huren samen een etage in een studentenhuis, met een gezamenlijke keuken en badkamer. Ieder gaat zijn eigen gang. Ze eten niet samen en zorgen ook niet samen voor de huishouding (met uitzondering van de gezamenlijke ruimten). Toch zijn zij elkaars medebewoner omdat zij op hetzelfde adres staan ingeschreven en er geen sprake is van onderhuur.

Onderhuurders

Onderhuurders zijn geen medebewoners en hun inkomen en vermogen telt dan ook niet mee voor de huurtoeslag. Iemand is onderhuurder als hij een deel van een woning huurt, bijvoorbeeld een kamer. De huurafspraak moet op papier staan.

In de inkomstenbelasting valt overigens de eerste €5309 (2019) onder de kamerverhuurvrijstelling. Dit telt dus niet mee voor je inkomen voor de huurtoeslag.

