Hulpmiddel toeslagpartner

Om erachter te komen of je een toeslagpartner hebt, heeft de Dienst Toeslagen een hulpmiddel gemaakt. Na het invullen van dit hulpmiddel krijg je antwoord op de vraag of je een toeslagpartner hebt. Als iemand je fiscaal partner is, is hij voor de meeste toeslagen ook je toeslagpartner. Alleen voor de huurtoeslag gelden andere regels.

Gehuwden en geregistreerde partners

De eerste groep toeslagpartners zijn gehuwden. Hieronder vallen ook geregistreerde partners. Je bent dan standaard elkaars toeslagpartner.

Scheiding

Ga je uit elkaar? Dan blijf je elkaars toeslagpartner. Dit stopt pas als je aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

Verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed ingediend bij de rechtbank.

ingediend bij de rechtbank. Op verschillende adressen ingeschreven bij de gemeente.

Pas als je aan beide voorwaarden voldoet ben je geen toeslagpartner meer. Woon je op verschillende adressen, maar is het verzoek tot echtscheiding nog niet gedaan door je advocaat? Dan ben je nog fiscaal partner. Dat is ook zo als een rechter het einde van je huwelijk uitspreekt, maar jullie nog wel op hetzelfde adres ingeschreven staan.

Huurtoeslag

Voor de huurtoeslag geldt een andere regeling. Daar telt je echtgenoot of geregistreerde partner al niet mee als toeslagpartner als hij op een ander adres staat ingeschreven. Duurzaam gescheiden levenden echtgenoten zijn daarom geen toeslagpartners. Het kan dus zijn dat je voor de huurtoeslag geen partner hebt, omdat je op een ander adres staat ingeschreven. Maar voor de andere toeslagen wel.

Staat je partner ingeschreven op jouw woonadres, terwijl hij of zij al langer dan een jaar in een verpleeghuis woont? Dan kun je misschien (een hogere) huurtoeslag krijgen. Er is dan sprake van een bijzondere situatie, waarin je partner voor de huurtoeslag niet wordt meegeteld.

Samenwonenden

De tweede groep toeslagpartners bestaat uit personen die niet gehuwd of geen geregistreerd partner zijn. Het gaat om anderen die op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Je bent dan ook elkaars toeslagpartner als er aan minstens een van de volgende voorwaarden is voldaan:

Je hebt een samenlevingscontract gesloten bij de notaris.

Je hebt samen een kind (ongeacht de leeftijd van het kind).

Een van jullie heeft een kind van de ander erkend (ongeacht de leeftijd van het kind).

Je bent partners voor een pensioenregeling.

Je hebt samen een koophuis.

Jij of 1 van je medebewoners hebben een inwonend kind jonger dan 18 jaar.

Je was in het vorige jaar elkaars toeslagpartner.

Met de laatste bedoelen we dat de Dienst Toeslagen het jaar ervoor jullie als toeslagpartners zag. En daarom voor de toeslagen naar beide inkomens keek.

Voldoe je met meer personen aan een van de voorwaarden? Dan ben je toeslagpartner van degene met wie je aan de eerstgenoemde voorwaarde in het rijtje voldoet.

Toch geen toeslagpartner

In de volgende situaties ben je sinds 1 januari 2026 toch geen toeslagpartner:

Bij vermissing van je partner.

Als je partner in detentie zit.

Als je partner niet is ingeschreven in Nederland.

In deze situaties telt het inkomen van je partner niet (meer) mee voor de hoogte van toeslagen. Dit geldt niet voor de huurtoeslag. En voor de inkomstenbelasting blijf je wel fiscale partners van elkaar.

Geen toeslagpartner met je kind

Vanaf 1 januari 2025 ben je geen toeslagpartner meer met je kind of ouder. Het inkomen van je kind of ouder telt in die situatie niet meer voor het bepalen van de hoogte van de toeslag. Hierdoor hou je recht op de toeslag.

Let op: voor de inkomstenbelasting kun je nog wel fiscale partners zijn.

Huurtoeslag

Dit geldt niet voor de huurtoeslag. Daar blijft het inkomen van je kind of ouder nog wel meetellen als medebewoner.

Deel van het jaar partner

Ontstaat het partnerschap gedurende het jaar? Bijvoorbeeld omdat je gaat trouwen, een kind krijgt of aan een van de andere voorwaarden gaat voldoen? En woonde je voor die tijd al samen op hetzelfde adres?

Dan begint het partnerschap op de eerste van de maand nadat je aan de voorwaarden voor partnerschap gaat voldoen. Wat je in het eerste deel van het jaar te veel aan toeslagen hebt ontvangen, hoef je niet terug te betalen.

Op de website van de Dienst Toeslagen lees je vanaf welk moment je elkaars toeslagpartner bent.

Einde partnerschap

Na vertrek van je toeslagpartner of medebewoner telt zijn of haar inkomen toch het hele jaar mee voor je toeslag. Er is daarom een speciale 10%-regeling voor toeslagen. Dit speelt als je toeslagpartner een hoger inkomen krijgt. Door deze regeling voorkom je dat je toeslag moet terugbetalen.

Overlijden partner

Na het overlijden van je partner verandert het inkomen en daarmee ook de toeslag. We hebben de gevolgen voor je op een rij gezet in het artikel: 'Toeslagen en overlijden partner'.

Medebewoner en onderhuurders

Voor de huurtoeslag is niet alleen de vraag of je wel of geen partner hebt belangrijk. Ook de vraag of je wel of geen medebewoner of onderhuurder hebt, is van belang.

Medebewoners

Een medebewoner is iemand die op jouw adres staat ingeschreven. Dat kan je kind, een van je ouders of een andere huisgenoot zijn.

Onderhuurders

Onderhuurders zijn geen medebewoners en hun inkomen en vermogen telt dan ook niet mee voor de huurtoeslag. Iemand is onderhuurder als hij een deel van een woning huurt, bijvoorbeeld een kamer. De huurafspraak moet op papier staan.

Voor de inkomstenbelasting valt overigens de eerste €6324 (2025) onder de kamerverhuurvrijstelling. Dit telt dus niet mee voor je inkomen voor de huurtoeslag.

Veranderingen vanaf 2027

Twee volwassen personen die ongehuwd samenwonen zijn elkaars toeslagpartner als ze aan 1 of meer voorwaarden voldoen. Onder het kopje 'samenwonenden' hierboven staat een rijtje met voorwaarden. Je begint bovenaan en zodra je aan 1 van de voorwaarden voldoet, ben je elkaars toeslagpartner.

Een van de opties is dat jij of je medebewoner een minderjarig kind heeft dat is ingeschreven. Deze optie komt te vervallen. De reden hiervoor is dat hierdoor vaak een ongewenste partnerschap ontstaat. Bijvoorbeeld bij mantelzorgers. Of iemand die een familielid of bekende met een minderjarig kind in huis neemt na een scheiding. Maar ook als je net samen gaat wonen met een nieuwe liefde houd je door het vervallen van deze optie toch je toeslagen. Dit geldt niet voor de huurtoeslag. Daar telt het inkomen van je medebewoner wel gewoon mee. Ook voor de inkomstenbelasting geldt dit niet en kunnen jullie toch elkaars fiscale partner zijn.