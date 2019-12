Toeslag berekenen

Proefberekening toeslagen

Je kunt op de website van de Belastingdienst een proefberekening toeslagen maken, zodat je direct weet waar je recht op hebt. En het is gemakkelijker dan zelf alle regels uit te pluizen. Voor een juiste uitkomst, moet je eerst op zoek naar wat gegevens.

Welke gegevens heb je nodig?

Bij het berekenen van alle toeslagen word je gevraagd naar je toetsingsinkomen. Hiervoor heb je je laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting nodig. Doe je nooit aangifte? Neem dan je jaaropgaaf of loonstrook. Daarnaast moet je voor de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget weten hoe hoog je vermogen (ongeveer) is.

Als je een toeslagpartner hebt moet je ook zijn of haar inkomens- en vermogensgegevens bij de hand hebben voor de proefberekening.

Voor de berekening van de kinderopvangtoeslag heb je de plaatsingsgegevens of offerte van de kinderopvang nodig. Daarop staat hoeveel uren per maand je kind naar de opvang gaat en wat de uurprijs is. Bovendien moet je weten hoeveel uren jij en je partner wekelijks werken.

Voor de berekening van de huurtoeslag houd je de kale huur en de servicekosten van je woning bij de hand. Die staan meestal in je huurcontract of in de brief over de jaarlijkse huurverhoging. Ook heb je eventueel het toetsingsinkomen van je medebewoner nodig.

Let op

Soms volgt er uit een proefberekening toeslagen dat je geen recht hebt op huurtoeslag of heeft de fiscus de aanvraag zelfs afgewezen. Maar er zijn best wat uitzonderingssituaties waardoor je tóch recht kunt hebben op (hogere) huurtoeslag. Controleer of jij onder zo’n speciale regeling valt. Bijvoorbeeld als je gescheiden bent, een pleegkind hebt, als je partner al een tijd in een verpleeghuis woont of als je je pensioen hebt afgekocht.

Toeslag aanvragen

Je moet je toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Voor het aanvragen heb je een DigiD nodig. Voldoe je aan de voorwaarden, dan krijg je van de Belastingdienst maandelijks rond de 20ste een bedrag op je rekening gestort als bijdrage in je kosten. Alleen het kindgebonden budget hoef je meestal niet zelf aan te vragen, maar krijg je automatisch.

Let op

De kinderopvangtoeslag moet je aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Gaat je kind dus in januari voor het eerst naar de crèche, vraag dan uiterlijk 30 april de toeslag aan. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loop je toeslag mis.

Tip

Blijkt uit de proefberekening toeslagen dat je ook in 2018 recht had op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget? Dan kun je deze nog tot 1 september 2019 aanvragen. Voor deze toeslagen over het jaar 2019 kun je nog tot 1 september 2020 een aanvraag indienen (met uitzondering van de kinderopvangtoeslag).

Afrekening

De toeslagen die je krijgt, zijn een voorschot. De definitieve afrekening volgt pas na de verwerking van je aangifte inkomstenbelasting. Heb je geen aangifte gedaan, dan krijg je ook automatisch een afrekening van de Belastingdienst.

Een voorschot voor een eerder jaar wordt in december automatisch voortgezet voor het komende jaar. De Belastingdienst bericht jou daarover. Ga goed na of het bedrag nog klopt voor het komende jaar. Ga je bijvoorbeeld meer werken en meer verdienen? Zorg er dan voor dat je dit aangeeft in Mijn Toeslagen zodat de fiscus het voorschotbedrag aanpast.

