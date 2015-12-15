Wat is kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een toeslag van maximaal €300 per kind per maand voor stellen en €570 per kind per maand voor een alleenstaande. De hoogte hangt af van het aantal kinderen dat je hebt en hun leeftijd. Ook speelt je inkomen en dat van je eventuele (toeslag)partner een rol.

Wanneer heb je recht op kindgebonden budget?

Je hebt recht op kindgebonden budget als je:

Kinderbijslag krijgt.

Minstens 1 kind, pleegkind of stiefkind hebt onder de 18 jaar.

Het kind in belangrijke mate onderhoudt. Oftewel je betaalt bijna alle kosten voor je kind.

Inkomen niet te hoog is.

Niet te veel vermogen hebt.

Hoeveel kindgebonden budget krijg ik?

De maximale bedragen in 2026 voor het kindgebonden budget zijn:

Maximaal €2580 per jaar voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Maximaal €3283 per jaar voor kinderen van 12 tot 16 jaar.

Maximaal €3516 per jaar voor 16 en 17-jarigen.

Maximaal €3320 extra voor alleenstaande ouders.

Je krijgt de maximale toeslag als het inkomen van jou en je toeslagpartner lager is dan €39.141 (2025: €37.545).

Een alleenstaande krijgt de maximale toeslag als het inkomen lager is dan €29.736 (2025: €28.406). Je bent alleenstaand als er geen andere volwassene in huis woont. Of als je huisgenoot geen toeslagpartner is volgens Dienst Toeslagen.

Verdien je meer? Dan wordt de hoogte van de toeslag steeds lager. Hieronder zie je bij welk inkomen de toeslag €0 is.

Wat is de inkomensgrens voor 2026 en 2025?

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Hieronder geven we het maximale inkomen bij kinderen tot 12 jaar.

2026

Aantal kinderen Max inkomen:

Alleenstaand Max inkomen:

Samen 1 kind €108.500 €73.000 2 kinderen €142.500 €107.000 3 kinderen €176.500 €141.000

2025

Aantal kinderen Max inkomen:

Alleenstaand Max inkomen:

Samen 1 kind €111.500 €72.500 2 kinderen €146.000 €108.000 3 kinderen €182.000 €143.000

Het maximale inkomen waarmee je in aanmerking komt voor deze toeslag, is niet voor iedereen gelijk. Je inkomen, aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen bepaalt mee hoe hoog de toeslag is. In het algemeen geldt:

Hoe meer kinderen, hoe hoger het inkomen waarmee je nog in aanmerking komt voor kindgebonden budget.

Hoe ouder de kinderen, hoe hoger het inkomen waarmee je nog in aanmerking komt voor kindgebonden budget.

Alleenstaanden komen veel sneller in aanmerking voor kindgebonden budget dan stellen.

Wil je meer weten over de exacte berekening? Kijk dan bij de vraag: 'Hoe bereken ik het kindgebonden budget?'

Met een proefberekening ontdek je snel of je recht hebt op kindgebonden budget. Je ziet dan meteen hoeveel je krijgt en je kunt deze toeslag meteen aanvragen.

Hoeveel vermogen mag ik in 2025 en 2026 hebben?

In 2026 mag je vermogen op 1 januari 2026 niet hoger zijn dan:

€146.011 (alleenstaande)

€184.633 (partners)

Voor 2025 was dit €141.896 (alleenstaande) en €179.429 (partners).

Heb je op 1 januari 2026 te veel vermogen? Dan heb je heel 2026 geen recht op kindgebonden budget.

Wanneer geef ik wijzigingen door?

Als er iets verandert je situatie. Denk aan een hoger salaris, nieuwe baan, scheiding of nieuwe partner. Komt je vermogen op 1 januari 2026 boven die grens uit? Ook dan is het slim om je verandering door te geven.

Geef wijzigingen door via de website van de Dienst Toeslagen of in de app Toeslagen. Anders moet je alle ten onrechte ontvangen toeslag later terugbetalen.

Meer vragen over kindgebonden budget

Bijzondere situaties

In de volgende situaties zit het weer net even anders. Kijk daarom op de overzichtspagina van de Dienst Toeslagen wat er in jouw situatie geldt:

Samengesteld gezin, kijk op de speciale pagina.

Met je kind bij je ouders wonen.

Wonen met stiefkinderen, pleegkinderen of adoptiekinderen.

Wonen in het buitenland.

Werken in het buitenland.

Als je geen Nederlander bent.

Veranderingen 2027

Vanaf 2027 krijg je minder snel kindgebonden budget. Per 1 januari 2027 wordt de hoogte van het kindgebonden budget voor de hogere inkomens lager. Voor het kindgebonden budget geldt dat hoe hoger je inkomen wordt, hoe lager de toeslag. Door deze maatregel daalt de toeslag sneller en wordt het maximale inkomen waarop je nog toeslag krijgt lager.

Ook wordt de vermogensgrens op 1 januari 2027 lager. Hierdoor hebben minder mensen recht op kindgebonden budget.