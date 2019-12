Soms is de kinderbijslag niet genoeg om je kind van te onderhouden. Dan kun je in aanmerking komen voor kindgebonden budget: een tegemoetkoming in de kosten voor je kind. Deze kan oplopen tot wel €7000 per jaar.

Je hebt recht op een kindgebonden budget als je 1 of meer (pleeg-, stief-)kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar, waarvoor je kinderbijslag krijgt. De hoogte is afhankelijk van je inkomen, het aantal kinderen, hun leeftijd en je vermogen. Wordt je kind 18 jaar, dan vervalt het kindgebonden budget.

Inkomen en vermogen voor kindgebonden budget

Bij een bruto gezinsinkomen tot €20.940 ontvang je de maximale toeslag. Naarmate het inkomen hoger is, wordt het kindgebonden budget geleidelijk lager. Heb je een toeslagpartner? Dan is de hoogte van het kindgebonden budget afhankelijk van jullie gezamenlijke inkomen.

Vermogen

Je krijgt geen kindgebonden budget als je vermogen op 1 januari groter was dan €114.776 (alleenstaande) of €145.136 (partners). Denk hierbij aan spaargeld, een schenking of beleggingen.

Voor het bepalen van de hoogte van je vermogen voor het kindgebonden budget tellen ook je groene beleggingen mee. Hoewel deze belastingvrij zijn voor box 3, beïnvloeden ze dus wel je recht op kindgebonden budget.

Had je op 1 januari te veel vermogen, dan kun je het hele jaar geen kindgebonden budget aanvragen. Krijg je al kindgebonden budget en verwacht je dat je vermogen op 1 januari boven de grens komt? Geef dan je gewijzigde vermogen door aan de Belastingdienst. Anders moet je alle ontvangen toeslag van volgend jaar later terugbetalen.

Hoogte kindgebonden budget

In 2019 gelden de volgende maximumbedragen:

Een gezin met 1 kind krijgt maximaal €1166 per jaar. Een gezin met meer kinderen krijgt maximaal €2155 (2 kinderen), €2447 (3 kinderen) of €2739 (4 kinderen) in totaal per jaar. Voor oudere kinderen geldt nog een verhoging, bovenop de genoemde bedragen bij punt 1. Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar: maximaal €239 per jaar per kind extra. Voor kinderen van 16 en 17 jaar: maximaal €427 per jaar per kind extra. Voor alleenstaande ouders geldt in 2019 een verhoging van maximaal €3139 extra, ongeacht het aantal kinderen. De hoogte is afhankelijk van het inkomen.

Rekenvoorbeeld Anja (38) is een alleenstaande werkende moeder met 2 kinderen (6 en 8 jaar). Zij ontvangt de kinderbijslag voor beide kinderen. Haar toetsingsinkomen bedraagt €25.000 per jaar. Anja heeft in 2019 recht op in totaal €418 kindgebonden budget per maand. Een bevriend stel van Anja heeft ook 2 kinderen van dezelfde leeftijd. Hun gezamenlijke toetsingsinkomen is €40.000. Zij hebben in 2019 recht op in totaal €72 kindgebonden budget per maand. Maak zelf een proefberekening van je kindgebonden budget.

Aanvraag kindgebonden budget

Het kindgebonden budget hoef je meestal niet zelf aan te vragen. Als je er recht op hebt, krijg je meestal vanzelf bericht van de Belastingdienst, behalve als je (nog) geen andere toeslagen ontvangt. Dan heeft de Belastingdienst te weinig gegevens van je.

Het is sowieso goed om zelf in de gaten te houden of je recht hebt op kindgebonden budget. Zo ontvingen wij het signaal dat de Belastingdienst niet altijd automatisch bericht stuurt als je vooraf ingeschatte inkomen voor de toeslag te hoog is, maar je er op basis van je werkelijk ontvangen inkomen wél recht op blijkt te hebben.

Uit het bericht van de Belastingdienst blijkt dat de mogelijkheid bestaat dat je een bedrag aan kindgebonden budget voor de jaren 2013-2019 hebt gemist. Dit kan het geval zijn als het kindgebonden budget is gestopt, maar je daarna weer daarvoor in aanmerking kwam. Bijvoorbeeld door een inkomensdaling of scheiding.

Voor 2018 en 2019 kun je de toeslag nog aanvragen, dan krijg je hem sneller en word je zeker niet vergeten. Na november 2019 begint de fiscus om uit te zoeken wie over de jaren 2013 tot en met 2017 de toeslag heeft gemist. Daarover komt later bericht van de Belastingdienst.

In de tabel hieronder zie je tot welk toetsingsinkomen je nog recht hebt op kindgebonden budget als alle kinderen jonger zijn dan 12 jaar.

Aantal kinderen tot 12 jaar Toetsingsinkomen alleenstaand Gezamenlijk toetsingsinkomen 1 kind €84.363 €37.859 2 kinderen €99.015 €52.511 3 kinderen €103.341 €56.837

Als er kinderen in het gezin tussen de 12 en 18 jaar zijn, kan je bij een hoger toetsingsinkomen ook nog recht hebben op kindgebonden budget. Dit komt doordat je voor deze kinderen extra kindgebonden budget krijgt. We kunnen hier helaas niet alle verschillende gezinssamenstellingen laten zien. Maak een proefberekening kindgebonden budget om te zien of je in aanmerking komt.

Om je een beeld te geven, zie je in de tabel hieronder tot welk toetsingsinkomen je nog recht hebt op kindgebonden budget als alle kinderen 16 of 17 jaar zijn. Soms krijg je als ouders geen kinderbijslag meer, bijvoorbeeld als je kind te veel bijverdient. Krijg je geen kinderbijslag meer omdat je kind voortijdig is gestopt met school, dan kun je onder voorwaarden je alsnog kindgebonden budget blijven ontvangen als je het kind in belangrijke mate onderhoudt.

Aantal kinderen van 16/17 jaar Toetsingsinkomen alleenstaand Gezamenlijk toetsingsinkomen 1 kind €90.689 €44.185 2 kinderen €111.666 €66.163 3 kinderen €122.318 €75.815

Lees ook: