Carola van Dorp Expert toeslagenBijgewerkt op:28 mei 2026
Het kindgebonden budget is een toeslag van maximaal €300 per kind per maand voor stellen en €570 per kind per maand voor een alleenstaande. De hoogte hangt af van het aantal kinderen dat je hebt en hun leeftijd. Ook speelt je inkomen en dat van je eventuele (toeslag)partner een rol.
Je hebt recht op kindgebonden budget als je:
De maximale bedragen in 2026 voor het kindgebonden budget zijn:
Je krijgt de maximale toeslag als het inkomen van jou en je toeslagpartner lager is dan €39.141 (2025: €37.545).
Een alleenstaande krijgt de maximale toeslag als het inkomen lager is dan €29.736 (2025: €28.406). Je bent alleenstaand als er geen andere volwassene in huis woont. Of als je huisgenoot geen toeslagpartner is volgens Dienst Toeslagen.
Verdien je meer? Dan wordt de hoogte van de toeslag steeds lager. Hieronder zie je bij welk inkomen de toeslag €0 is.
Klik op de afbeelding voor een vergroting
Hieronder geven we het maximale inkomen bij kinderen tot 12 jaar.
|Aantal kinderen
|Max inkomen:
Alleenstaand
|Max inkomen:
Samen
|1 kind
|€108.500
|€73.000
|2 kinderen
|€142.500
|€107.000
|3 kinderen
|€176.500
|€141.000
|Aantal kinderen
|Max inkomen:
Alleenstaand
|Max inkomen:
Samen
|1 kind
|€111.500
|€72.500
|2 kinderen
|€146.000
|€108.000
|3 kinderen
|€182.000
|€143.000
Het maximale inkomen waarmee je in aanmerking komt voor deze toeslag, is niet voor iedereen gelijk. Je inkomen, aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen bepaalt mee hoe hoog de toeslag is. In het algemeen geldt:
Wil je meer weten over de exacte berekening? Kijk dan bij de vraag: 'Hoe bereken ik het kindgebonden budget?'
Met een proefberekening ontdek je snel of je recht hebt op kindgebonden budget. Je ziet dan meteen hoeveel je krijgt en je kunt deze toeslag meteen aanvragen.
In 2026 mag je vermogen op 1 januari 2026 niet hoger zijn dan:
Voor 2025 was dit €141.896 (alleenstaande) en €179.429 (partners).
Heb je op 1 januari 2026 te veel vermogen? Dan heb je heel 2026 geen recht op kindgebonden budget.
Als er iets verandert je situatie. Denk aan een hoger salaris, nieuwe baan, scheiding of nieuwe partner. Komt je vermogen op 1 januari 2026 boven die grens uit? Ook dan is het slim om je verandering door te geven.
Geef wijzigingen door via de website van de Dienst Toeslagen of in de app Toeslagen. Anders moet je alle ten onrechte ontvangen toeslag later terugbetalen.
In de volgende situaties zit het weer net even anders. Kijk daarom op de overzichtspagina van de Dienst Toeslagen wat er in jouw situatie geldt:
Vanaf 2027 krijg je minder snel kindgebonden budget. Per 1 januari 2027 wordt de hoogte van het kindgebonden budget voor de hogere inkomens lager. Voor het kindgebonden budget geldt dat hoe hoger je inkomen wordt, hoe lager de toeslag. Door deze maatregel daalt de toeslag sneller en wordt het maximale inkomen waarop je nog toeslag krijgt lager.
Ook wordt de vermogensgrens op 1 januari 2027 lager. Hierdoor hebben minder mensen recht op kindgebonden budget.