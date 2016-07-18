Huurtoeslag: bijzondere situaties

Carola van Dorp Expert toeslagenBijgewerkt op:30 maart 2026
In een aantal bijzondere situaties gelden extra gunstige voorwaarden voor de huurtoeslag. De berekening in de rekenhulp toeslagen klopt dan niet altijd. Soms moet je er ook iets extra’s voor doen om de extra huurtoeslag echt uitbetaald te krijgen. Hieronder lees je meer daarover.
Kijk na je scheiding of je huurtoeslag kunt krijgen. Bij gescheiden ouders kunnen hun kinderen meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag. Dat kan zorgen voor een hogere toeslag (dit geldt overigens voor alle ouders). Voor co-ouderschap geldt de eis dat de kinderen minimaal 156 dagen per jaar bij beide ouders zijn. Ze staan dan op het adres van 1 van beide ouders ingeschreven. Toch kunnen beide ouders hun kind opgeven als medebewoner voor de huurtoeslag.
Willen zowel jij als je ex-partner jullie kinderen laten meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag? Stuur dan een brief naar de Dienst Toeslagen (Postbus 4510, 6401 JA Heerlen). Zet in de brief dat jullie co-ouders zijn, op welke dagen het kind bij jou of je partner is en zorg dat je beide ondertekent. Of gebruik de voorbeeldbrief van de Dienst Toeslagen.
Co-ouderschap kan trouwens ook gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Geef de wijziging dus op tijd door aan de Belastingdienst.
Staat er iemand op jouw adres ingeschreven, maar woont deze persoon langer dan een jaar buitenshuis? Dan telt die persoon niet meer mee voor de huurtoeslag. Dat betekent dat je zijn of haar inkomen niet op hoeft te geven. Hierdoor kom je misschien toch in aanmerking voor toeslag of ontvang je meer.
Deze uitzondering geldt als je huisgenoot in een verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis of gevangenis verblijft, maar dus nog wel op jouw adres staat ingeschreven. Heb je al recht op huurtoeslag? Geef deze situatie dan met een formulier door aan de Dienst Toeslagen. Nog geen recht op huurtoeslag, maar met 1 inkomen minder wel? Vraag dan eerst huurtoeslag aan. De Belastingdienst zal je aanvraag afkeuren. Daarna geef je met een formulier je situatie door aan Dienst Toeslagen. Je krijgt dan alsnog huurtoeslag.
Als iemand thuis verzorgd wordt in plaats van in een verpleeg- of verzorgingshuis, telt de Dienst Toeslagen een persoon minder mee voor de huurtoeslag. Het gezamenlijk inkomen wordt daardoor lager. Daardoor kan degene die thuis wordt verzorgd, zijn toeslagpartner of zijn medebewoner misschien tóch toeslag krijgen. Of een hogere toeslag. De voorwaarden zijn:
Vraag eerst huurtoeslag aan. Daarna stuur je het formulier voor bijzondere situatie huurtoeslag op. Als je huurtoeslag aanvraagt, geef je iedereen in je huishouden op. De Dienst Toeslagen bepaalt dan in deze bijzondere situatie van wie ze het inkomen en vermogen niet meetellen voor de huurtoeslag. Hierbij kijken zij welke situatie het meest gunstig is voor jullie.
Tip: de aanvrager kun je niet uitsluiten. Zijn inkomen en vermogen tellen altijd mee. Het maakt daarbij geen verschil of deze persoon degene is die verzorging nodig heeft. Zorg daarom dat de aanvrager niet degene is met het hoogste inkomen en vermogen.
Deze regeling is per 1 januari 2026 aangepast. Huur je een duurdere woning omdat je een groot gezin hebt? Dan kun je gewoon huurtoeslag aanvragen.
Voor 1 januari 2026 werd je aanvraag afgewezen als je huur hoger was dan €900 (2025). Is jouw (grote) huurwoning geschikt en bestemd voor een gezin met 8 personen of meer? Dan geldt er een speciale regeling. Je kunt dan een formulier voor bijzondere situatie insturen. Je krijgt dan alsnog huurtoeslag. De Dienst Toeslagen berekent over 2025 de toeslag over maximaal €900 (2024: €880). Je kunt deze aanvraag tot 5 jaar terug (2021) doen.
Deze regeling is per 1 januari 2026 aangepast. Je kunt ongeacht de hoogte van je huur, altijd huurtoeslag aanvragen. Of je huurtoeslag ontvangt, hangt af van je inkomen, je vermogen en de hoogte van je huur.
Was voor 1 januari 2026 aan de volgende situatie van toepassing?
Dan kun je waarschijnlijk toch huurtoeslag krijgen. Lees op de website van de Dienst Toeslagen hoe je dit regelt.
Vanaf 1 januari 2026 kan je huur niet meer te hoog zijn. Wel wordt de huurtoeslag over een maximaal huurbedrag van €933 berekend. Kreeg je vorig jaar geen toeslag meer? Maak dan nu weer een proefberekening om te kijken of je nu wel in aanmerking komt.
Voor 1 januari 2026 was dit anders. Als je huur hoger was dan de maximale huur, dan had je geen recht op huurtoeslag. Behalve als je huur boven de maximale huur uitstijgt terwijl je al huurtoeslag krijgt. Was je inkomen of vermogen in 2025 lager dan in 2024? En kreeg je in 2024 geen huurtoeslag meer? Kijk dan of je voor 2025 alsnog in aanmerking komt. Je kunt deze toeslag tot en met 31 december 2026 aanvragen.
Soms tellen bepaalde inkomsten niet mee voor het maximale inkomen voor de huurtoeslag. Hierdoor kun je ondanks de proefberekening misschien toch in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het gaat om:
Omdat deze inkomsten niet meetellen voor je inkomen voor de huurtoeslag, kan het zijn dat je alsnog in aanmerking komt voor (extra) huurtoeslag. Lees hoe je ervoor zorgt dat de Belastingdienst rekening houdt met deze uitgezonderde inkomsten.
Soms telt vermogen niet mee voor het maximale vermogen voor de huurtoeslag. Hierdoor kun je ondanks de proefberekening misschien toch in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het gaat bijvoorbeeld om:
Op de website van de Belastingdienst staan nog meer vermogensbestanddelen genoemd. Denk je alsnog voor de huurtoeslag in aanmerking te komen? Vraag huurtoeslag aan en vermeld vervolgens in het formulier 'Verzoek bijzonder vermogen toeslagen' dat het om bijzonder vermogen gaat. Heb je al huurtoeslag ontvangen, dan kun je het nog proberen met een bezwaar waarin je aangeeft dat het om een bijzondere situatie gaat.
De termijn om de Belastingdienst te vragen rekening te houden met een bijzondere situatie bij toeslagen is 5 jaar. De periode van 5 jaar gaat in na afloop van het jaar waarover het verzoek gaat. Je kunt in 2026 nog een verzoek doen voor de jaren 2021 en verder.
Heb je nog geen verzoek ingediend en is er sprake van een bijzondere situatie? Of was je te laat met het indienen? Dan kun je mogelijk alsnog een aanvraag indienen. Lukt dit niet. Kijk dan of je in contact kunt komen met het Stella-team van de Belastingdienst.
Een verzoek kun je indienen via het formulier 'Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag'. Gaat het om vermogen? Gebruik dan het formulier 'Verzoek bijzonder vermogen toeslagen'.
Op zoek naar hulp bij je aanvraag? Je kunt de Dienst Toeslagen bellen en om hulp vragen. Daarnaast zijn er nog vele andere organisaties die je willen helpen. In vrijwel iedere gemeente zijn lokale organisaties. Vraag bijvoorbeeld bij de bibliotheek of de gemeente of zij weten waar je terecht kunt.
Wil je weten of je recht hebt op nog meer (gemeente) toeslagen? Doe dan de potjes-check op Geldfit.nl.