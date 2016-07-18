Huurtoeslag: bijzondere situaties

Gunstige voorwaarden

In een aantal bijzondere situaties gelden extra gunstige voorwaarden voor de huurtoeslag. De berekening in de rekenhulp toeslagen klopt dan niet altijd. Soms moet je er ook iets extra’s voor doen om de extra huurtoeslag echt uitbetaald te krijgen. Hieronder lees je meer daarover.

Toeslag bij co-ouderschap

Kijk na je scheiding of je huurtoeslag kunt krijgen. Bij gescheiden ouders kunnen hun kinderen meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag. Dat kan zorgen voor een hogere toeslag (dit geldt overigens voor alle ouders). Voor co-ouderschap geldt de eis dat de kinderen minimaal 156 dagen per jaar bij beide ouders zijn. Ze staan dan op het adres van 1 van beide ouders ingeschreven. Toch kunnen beide ouders hun kind opgeven als medebewoner voor de huurtoeslag.

Willen zowel jij als je ex-partner jullie kinderen laten meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag? Stuur dan een brief naar de Dienst Toeslagen (Postbus 4510, 6401 JA Heerlen). Zet in de brief dat jullie co-ouders zijn, op welke dagen het kind bij jou of je partner is en zorg dat je beide ondertekent. Of gebruik de voorbeeldbrief van de Dienst Toeslagen.

Co-ouderschap kan trouwens ook gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Geef de wijziging dus op tijd door aan de Belastingdienst.

Langer dan 1 jaar niet thuiswonen

Staat er iemand op jouw adres ingeschreven, maar woont deze persoon langer dan een jaar buitenshuis? Dan telt die persoon niet meer mee voor de huurtoeslag. Dat betekent dat je zijn of haar inkomen niet op hoeft te geven. Hierdoor kom je misschien toch in aanmerking voor toeslag of ontvang je meer.

Deze uitzondering geldt als je huisgenoot in een verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis of gevangenis verblijft, maar dus nog wel op jouw adres staat ingeschreven. Heb je al recht op huurtoeslag? Geef deze situatie dan met een formulier door aan de Dienst Toeslagen. Nog geen recht op huurtoeslag, maar met 1 inkomen minder wel? Vraag dan eerst huurtoeslag aan. De Belastingdienst zal je aanvraag afkeuren. Daarna geef je met een formulier je situatie door aan Dienst Toeslagen. Je krijgt dan alsnog huurtoeslag.

Thuis verzorgd

Als iemand thuis verzorgd wordt in plaats van in een verpleeg- of verzorgingshuis, telt de Dienst Toeslagen een persoon minder mee voor de huurtoeslag. Het gezamenlijk inkomen wordt daardoor lager. Daardoor kan degene die thuis wordt verzorgd, zijn toeslagpartner of zijn medebewoner misschien tóch toeslag krijgen. Of een hogere toeslag. De voorwaarden zijn:

Degene die thuis wordt verzorgd, is ouder dan 18 jaar.

Het vermogen van de persoon die de Belastingdienst niet meetelt, mag niet te hoog te zijn. De Belastingdienst kijkt hiervoor naar het voordeel uit sparen en beleggen. Deze mag in 2026 niet hoger zijn dan €5516 (2025: €5322). Dit is dus niet het totale vermogen, maar het fictieve rendement dat de Belastingdienst berekent. Ook wel het voordeel uit sparen en beleggen genoemd. Daarbij kijkt de Belastingdienst naar de verdeling in de aangifte inkomstenbelasting.

Het gezamenlijke inkomen is in 2026 maximaal €60.525 (2025: €58.400). Dit is inclusief het inkomen van de persoon die niet wordt meegeteld.

Er is een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In de brief staat dat jij of je toeslagpartner of medebewoner een indicatie hebt op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Verzorg je deze persoon zelf, maar is er wel continu zorg nodig? Neem dan contact op met Dienst Toeslagen.

Hoe aanvragen?

Vraag eerst huurtoeslag aan. Daarna stuur je het formulier voor bijzondere situatie huurtoeslag op. Als je huurtoeslag aanvraagt, geef je iedereen in je huishouden op. De Dienst Toeslagen bepaalt dan in deze bijzondere situatie van wie ze het inkomen en vermogen niet meetellen voor de huurtoeslag. Hierbij kijken zij welke situatie het meest gunstig is voor jullie.

Tip: de aanvrager kun je niet uitsluiten. Zijn inkomen en vermogen tellen altijd mee. Het maakt daarbij geen verschil of deze persoon degene is die verzorging nodig heeft. Zorg daarom dat de aanvrager niet degene is met het hoogste inkomen en vermogen.

Groot gezin

Deze regeling is per 1 januari 2026 aangepast. Huur je een duurdere woning omdat je een groot gezin hebt? Dan kun je gewoon huurtoeslag aanvragen.

Jaren voor 2026

Voor 1 januari 2026 werd je aanvraag afgewezen als je huur hoger was dan €900 (2025). Is jouw (grote) huurwoning geschikt en bestemd voor een gezin met 8 personen of meer? Dan geldt er een speciale regeling. Je kunt dan een formulier voor bijzondere situatie insturen. Je krijgt dan alsnog huurtoeslag. De Dienst Toeslagen berekent over 2025 de toeslag over maximaal €900 (2024: €880). Je kunt deze aanvraag tot 5 jaar terug (2021) doen.

Aangepaste woning

Deze regeling is per 1 januari 2026 aangepast. Je kunt ongeacht de hoogte van je huur, altijd huurtoeslag aanvragen. Of je huurtoeslag ontvangt, hangt af van je inkomen, je vermogen en de hoogte van je huur.

Was voor 1 januari 2026 aan de volgende situatie van toepassing?

Ben jij, je toeslagpartner of medebewoner gehandicapt?

Is je woning aangepast en betaal je daardoor een hogere huur?

Komt je huur hierdoor boven de €900?

Dan kun je waarschijnlijk toch huurtoeslag krijgen. Lees op de website van de Dienst Toeslagen hoe je dit regelt.

Tijdelijk geen toeslag gehad

Vanaf 1 januari 2026 kan je huur niet meer te hoog zijn. Wel wordt de huurtoeslag over een maximaal huurbedrag van €933 berekend. Kreeg je vorig jaar geen toeslag meer? Maak dan nu weer een proefberekening om te kijken of je nu wel in aanmerking komt.

Voor 1 januari 2026 was dit anders. Als je huur hoger was dan de maximale huur, dan had je geen recht op huurtoeslag. Behalve als je huur boven de maximale huur uitstijgt terwijl je al huurtoeslag krijgt. Was je inkomen of vermogen in 2025 lager dan in 2024? En kreeg je in 2024 geen huurtoeslag meer? Kijk dan of je voor 2025 alsnog in aanmerking komt. Je kunt deze toeslag tot en met 31 december 2026 aanvragen.

Uitgezonderde inkomsten

Soms tellen bepaalde inkomsten niet mee voor het maximale inkomen voor de huurtoeslag. Hierdoor kun je ondanks de proefberekening misschien toch in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het gaat om:

Afkoopsom van een klein ouderdoms- of nabestaandenpensioen.

Nabetaling van inkomsten (loon of uitkering) over vorige jaren.

Wezenuitkering als je niet de wettelijke vertegenwoordiger bent.

Afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten.

Verhoging van je Waz-, Wajong- of WAO-uitkering voor hulpbehoevenden, voor kosten van oppas en verzorging.

Omdat deze inkomsten niet meetellen voor je inkomen voor de huurtoeslag, kan het zijn dat je alsnog in aanmerking komt voor (extra) huurtoeslag. Lees hoe je ervoor zorgt dat de Belastingdienst rekening houdt met deze uitgezonderde inkomsten.

Uitgezonderd vermogen

Soms telt vermogen niet mee voor het maximale vermogen voor de huurtoeslag. Hierdoor kun je ondanks de proefberekening misschien toch in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het gaat bijvoorbeeld om:

Vermogen van een pleegkind.

Vermogen van een minderjarig kind waar jij, je toeslagpartner, je medebewoners en je kind niet aan kunnen komen. Bijvoorbeeld door een BEM-clausule (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen).

Smartengeld.

Op de website van de Belastingdienst staan nog meer vermogensbestanddelen genoemd. Denk je alsnog voor de huurtoeslag in aanmerking te komen? Vraag huurtoeslag aan en vermeld vervolgens in het formulier 'Verzoek bijzonder vermogen toeslagen' dat het om bijzonder vermogen gaat. Heb je al huurtoeslag ontvangen, dan kun je het nog proberen met een bezwaar waarin je aangeeft dat het om een bijzondere situatie gaat.

Termijn aanvragen

De termijn om de Belastingdienst te vragen rekening te houden met een bijzondere situatie bij toeslagen is 5 jaar. De periode van 5 jaar gaat in na afloop van het jaar waarover het verzoek gaat. Je kunt in 2026 nog een verzoek doen voor de jaren 2021 en verder.

Heb je nog geen verzoek ingediend en is er sprake van een bijzondere situatie? Of was je te laat met het indienen? Dan kun je mogelijk alsnog een aanvraag indienen. Lukt dit niet. Kijk dan of je in contact kunt komen met het Stella-team van de Belastingdienst.

Een verzoek kun je indienen via het formulier 'Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag'. Gaat het om vermogen? Gebruik dan het formulier 'Verzoek bijzonder vermogen toeslagen'.

Hulp nodig?

Op zoek naar hulp bij je aanvraag? Je kunt de Dienst Toeslagen bellen en om hulp vragen. Daarnaast zijn er nog vele andere organisaties die je willen helpen. In vrijwel iedere gemeente zijn lokale organisaties. Vraag bijvoorbeeld bij de bibliotheek of de gemeente of zij weten waar je terecht kunt.

Andere toeslagen?

Wil je weten of je recht hebt op nog meer (gemeente) toeslagen? Doe dan de potjes-check op Geldfit.nl.