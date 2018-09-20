Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Je werkt, of volgt een opleiding.

De opvang voldoet aan de gestelde eisen.

Je ontvangt kinderbijslag.

Je kind staat op je woonadres ingeschreven.

Je hebt de Nederlandse nationaliteit, of een geldige verblijfsvergunning.

Je werkt of volgt een opleiding

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag als je werkt, een opleiding volgt of een traject volgt dat de kans op werk vergroot. Onder werken valt niet alleen een baan. Ook als ondernemer, zzp’er, freelancer of artiest kun je toeslag aanvragen. Als je een verplichte inburgeringscursus volgt, kun je ook kinderopvangtoeslag aanvragen.

Je hebt al recht op toeslag als je 1 uur per maand werkt of studeert. Maar de hoogte is nog wel afhankelijk van je inkomen. Na verlies van je baan, heb je nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Let op: als je door ziekte langdurig niet meer kunt werken en je baan verliest, heb je na 3 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Er geldt een uitzondering voor de niet-opgenomen uren, zie hieronder.

Partner in zorginstelling

Als je partner is opgenomen in een zorginstelling kun je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2023 mag dit een wlz-indicatie zijn met of zonder einddatum. Laat Dienst Toeslagen dan weten dat je geen toeslagpartner meer bent. Bel de Belastingtelefoon (0800-0543) als je in deze situatie zit.

Eisen opvang

Het gaat om een goedgekeurde opvang zoals:

Dagopvang, zoals kinderdagverblijf of gastouder, mits je de factuur aan het gastouderbureau betaalt.

Ouderparticipatiecrèche.

Buitenschoolse opvang (BSO).

Peuterspeelzaal als de gemeente niet meebetaalt.

Voor buitenschoolse opvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen krijg je geen kinderopvangtoeslag.

Goedgekeurde opvang

De opvangorganisatie moet goedgekeurd zijn door de gemeente. Je kunt dit zien in het Landelijk Register Kinderopvang (LKR). Het registratienummer (LKR-nummer) heb je ook nodig voor je aanvraag kinderopvangtoeslag.

Voor opvang bij opa en oma krijg je normaal geen kinderopvangtoeslag. Tenzij hij of zij is ingeschreven als gastouder bij een geregistreerde kinderopvang.

Maximale uurprijs

Een opvangorganisatie bepaalt zelf de uurprijzen voor de opvang. Dit kan een hogere prijs zijn dan de maximale uurprijzen die de Dienst Toeslagen vergoedt. Het bedrag boven de maximum uurprijs betaal je altijd helemaal zelf. Over het gedeelte van de prijs onder de maximale uurprijs krijg je kinderopvangtoeslag.

Maximale uurprijs 2026 Maximale uurprijs 2025 Dagopvang €11,23 €10,71 Buitenschoolse opvang €9,98 €9,52 Gastouderopvang €8,49 €8,10

Aantal uren

Je kunt per kind nooit voor meer dan 2760 uur per jaar kinderopvangtoeslag krijgen. Dat is maximaal 230 uur per maand. Sinds 1 januari 2023 maakt het niet meer uit hoeveel uur je daadwerkelijk hebt gewerkt. Zelfs met 1 uur werken per maand, heb je recht op 230 uur opvang.

Niet opgenomen opvanguren

In bepaalde situaties is het mogelijk om niet gebruikte opvanguren alsnog op te maken. Dit is het geval als je geen recht meer hebt op opvang doordat je bijvoorbeeld werkloos bent of niet meer studeert.

Hoogte kinderopvangtoeslag

Voor de kinderopvangtoeslag gelden geen inkomens- of vermogensgrenzen. Dat wil zeggen dat je recht hebt op een bedrag aan toeslag als je aan de voorwaarden voldoet. Ook al is je inkomen of vermogen nog zo hoog. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is wel inkomensafhankelijk. Hoe hoger je inkomen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt voor de kosten voor kinderopvang.

Wil je weten hoeveel kinderopvangtoeslag jij (straks) kunt krijgen? Bereken je toeslag op de website van de Dienst Toeslagen. In de toeslagentabel kun je zien op welk percentage kinderopvangtoeslag jij recht hebt. Je moet dan je (gezamenlijk) toetsingsinkomen weten. Dat kun je berekenen met de rekenhulp toetsingsinkomen.

Toeslag na een scheiding

Als je gescheiden bent, kan je kind maar op 1 adres ingeschreven staan. Voor co-ouders is er een aparte regeling. Hierdoor kunnen beide ouders toch kinderopvangtoeslag aanvragen.

Aanvraag kinderopvangtoeslag

De start van de kinderopvangtoeslag is op de eerste opvangdag. Deze is voor iedereen verschillend. Vraag binnen 3 maanden na de eerste opvangdag de toeslag aan. Doe je dit later? Dan krijg je tot maximaal 3 maanden voor je aanvraagdatum kinderopvangtoeslag. Is bijvoorbeeld de eerste opvangdag 1 mei en vraag je op 1 september toeslag aan? Dat krijg je vanaf 1 juni toeslag. Je kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor heb je een DigiD nodig.

Let op: na de aanvraag duurt het een aantal weken voordat je de eerste uitbetaling ontvangt.

Meerdere opvanglocaties

Gaat je kind in hetzelfde kalenderjaar naar meerdere opvanglocaties? Dan heb je voor beide locaties recht op toeslag. Op het aanvraagformulier vul je standaard de opvanggegevens voor de eerste opvang in. Vul in dezelfde aanvraag ook de gegevens in van de andere opvanglocatie. Door op het plusteken te klikken, kun je een tweede opvanglocatie toevoegen.

Let op: je kunt alleen toeslag krijgen als beide kinderopvangcentra zijn goedgekeurd. Dit kun je controleren via het Landelijk Register Kinderopvang.

Broertje of zusje

Als een broertje of zusje voor het eerst naar de opvang gaat, hoef je geen aanvraag te doen. Je kunt dit regelen door een wijziging door te geven op mijn toeslagen. Doe dit wel binnen 3 maanden na de eerste opvangdag van het broertje of zusje.

Wijzigingen

Geef veranderingen in bijvoorbeeld je inkomen, het aantal opvanguren of je persoonlijke situatie zo snel mogelijk door. De verhoging van de tarieven voor het nieuwe jaar ontvang je meestal in november van je opvangorganisatie. Ook deze wijziging moet je aan de Dienst Toeslagen doorgeven.

Stopzetten

Gaat je kind niet meer naar de opvang? Vergeet dan de toeslag niet stop te zetten. De kosten aan de opvangorganisatie stoppen vanzelf, maar de kinderopvangtoeslag loopt gewoon door. De ontvangen bedragen als je kind niet meer naar de opvang gaat, moet je achteraf terugbetalen. Als je kind tijdelijk niet naar de opvang gaat, kun je beter het aantal uren tijdelijk op 0 zetten. Je krijgt dan geen toeslag en het aanvragen daarna is gemakkelijker.

Hulp bij het aanvragen

Er zijn verschillende manieren om hulp te krijgen bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. Zo kun je terecht bij je gemeente, kinderopvang of de Dienst Toeslagen zelf. We lichten hieronder een aantal mogelijkheden extra toe.

App Toeslagen

Maak gebruik van de app Toeslagen. Daarin kun je makkelijker gegevens aanpassen als je situatie verandert. En je krijgt meldingen als Dienst Toeslagen verwacht dat er iets gewijzigd is in de opvang of je inkomen.

App uitleg kinderopvangtoeslag

BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, heeft een speciaal hulpmiddel voor ouders gemaakt. Dit heet de ‘toolkit Uitleg kinderopvangtoeslag’ en bestaat uit 3 delen:

Een app met handleidingen en rekenhulpen

Een informatiebrief

Een checklist

Zo helpen ze je om de toeslag aan te vragen. In de app staat bijvoorbeeld een handleiding om voor het eerst kinderopvangtoeslag aan te vragen. En ook een handleiding om je wijzigingen door te geven.

De informatie is beschikbaar in 6 verschillende talen: Nederland, Engels, Pools, Arabisch, Oekraïens en Russisch.

In veel gevallen kun je ook gebruik maken van de andere diensten van BOinK. Dit kan als de oudercommissie van je kinderopvangorganisatie is aangesloten bij BOinK. Zij helpen je dan bij vragen met een dagelijks spreekuur en informatie. Informeer hiernaar bij je kinderopvangorganisatie.