Tips voor toeslagen

In de loop van het jaar kan je recht op toeslag wijzigen of vervallen. Omdat de Belastingdienst dat niet altijd bijhoudt, moeten veel mensen achteraf toeslagen terugbetalen. Voorkom een gepeperde rekening en geef wijzigingen op tijd door. Ook geld uitgeven voor het eind van het jaar waardoor je nét in aanmerking komt voor een toeslag in het jaar erop kan je soms veel geld opleveren.

Wijzigingen doorgeven

Ga je meer of juist minder verdienen, bijvoorbeeld door onbetaald ouderschapsverlof? Ben je gaan samenwonen of juist uit elkaar gegaan? Of gaat je kind voortaan niet meer naar de crèche, maar naar de buitenschoolse opvang? Geef wijzigingen in je persoonlijke situatie zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst via Mijn Toeslagen. Zo voorkom je dat je later een bedrag (met rente) moet terugbetalen of dat je juist te weinig toeslag krijgt. De toeslag is namelijk een voorschot en de definitieve afrekening vindt pas plaats nadat je aangifte inkomstenbelasting is verwerkt. Die definitieve berekening komt vaak pas in de tweede helft van het jaar ná het jaar waarin je de toeslag hebt ontvangen.

Op Belastingdienst.nl staat overigens dat je een wijziging binnen 4 weken moet doorgeven. Maar schrik niet: een wijziging later doorgeven kan ook, want je krijgt bij de eerste keer verzuim geen boete. Pas nadat je een waarschuwing hebt ontvangen van de Belastingdienst, riskeer je een verzuimboete.

Toeslag opschorten

Verwacht je dat je geen recht meer hebt op toeslag? Zet hem dan zo snel mogelijk stop in Mijn Toeslagen, anders moet je het hele bedrag na afloop van het toeslagjaar terugbetalen. Gebruik niet de optie 'stopzetten', maar verander bijvoorbeeld je inkomen naar zo’n hoog bedrag dat je niet meer in aanmerking komt voor de toeslag. Op deze manier krijg je na afloop van het jaar automatisch van de Belastingdienst tóch je toeslag als je daar achteraf voor in aanmerking blijkt te komen. Je hoeft hem dan niet opnieuw aan te vragen. Zet je de toeslag echt stop en kom je na het doen van je belastingaangifte erachter dat je toch toeslag kon krijgen, dan moet je hem na afloop van het jaar zelf opnieuw aanvragen vóór 1 september.

Let op de vermogensgrenzen

Voor de zorgtoeslag en huurtoeslag en voor het kindgebonden budget geldt een vermogensgrens tussen de €30.360 en €145.136 (2019). Kom je op 1 januari (net) boven die grens uit, dan heb je dat hele jaar geen recht op de toeslag. Daarom is het voor het recht op toeslag over 2020 soms slim om nog in 2019 een deel van je ‘vermogen in box 3’ uit te geven. Bijvoorbeeld aan iets wat een aftrekpost vormt (in box 1).

Het mes snijdt zo aan 2 kanten: je belastbaar inkomen neemt af en je sleept door de uitgave ook een toeslag binnen. Huizenbezitters kunnen er ook voor kiezen om een deel van de hypotheek af te lossen. Dan telt het afgeloste bedrag ook niet meer mee als vermogen. We geven 2 voorbeelden: 1 over pensioen en 1 over giften.

Voorbeeld: Pensioen Werk je in loondienst, dan heb je vaak via je werkgever een pensioenregeling. Daarnaast wil de Belastingdienst ook meewerken aan het sparen voor de oudedag door extra aftrekmogelijkheden in box 1. Premies voor een lijfrente of inleg op een speciale geblokkeerde lijfrentebankrekening kun je aftrekken van je inkomen. Maar alleen als er een tekort in pensioenopbouw is in (een van) de voorafgaande 7 jaar. Blijkt volgens het rekenprogramma lijfrentepremie dat je recht hebt op deze aftrek, dan kun je actie ondernemen. Als je een premie voor een lijfrente betaalt aan een verzekeringsmaatschappij of een bedrag stort op een lijfrentespaarrekening of -beleggingsrekening, verlaag je je inkomen. En bovendien verlaagt de betaling je vermogen in box 3. Daardoor kom je misschien alsnog in aanmerking voor toeslag.

Voorbeeld: Giften Een andere mogelijkheid is het doen van een gift aan een goed doel. Als zo’n goed doel is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), heb je misschien recht op giftenaftrek in box 1. Je moet dan wel meer geven dan 1% van je drempelinkomen. Met het doen van een gift boven dit drempelbedrag wordt je inkomen verlaagd. En bovendien gaat ook je vermogen omlaag. Daardoor kom je misschien alsnog in aanmerking voor toeslag.

