Tips voor toeslagen

Veranderingen 2026

De aanvraagtermijn is veranderd. Je kon toeslagen aanvragen tot 1 september van het kalenderjaar erna. Maar die termijn is langer, tot het einde van het kalenderjaar erop. Zo kun je de toeslag over 2025 aanvragen tot 31 december 2026.

Ook vervallen sinds 1 januari de boetes en rente bij toeslagen. Beantwoord je een brief van Dienst Toeslagen te laat of maak je een fout? Dan krijg je geen boete meer. Alleen als je opzettelijk een fout maakt, kun je nog een boete krijgen. Krijg je achteraf nog geld terug van je toeslag of moet je bijbetalen? Dan rekent de Belastingdienst geen rente meer.

Geef veranderingen altijd door

Als je wijzigingen vergeet door te geven, dan berekent de Dienst Toeslagen de toeslag verkeerd. Dat maakt de kans op terugbetalen groter. Of je ontvangt de hogere toeslag pas veel later. Controleer daarom altijd de voorlopige aanslag die je ontvangt.

Geef wijzigingen altijd zo snel mogelijk door. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties.

Heb je een loonsverhoging gekregen of een nieuwe baan?

Ben je gaan samenwonen of juist uit elkaar gegaan?

Is je maandelijkse huur omhoog gegaan?

Ben je met je opleiding gestopt terwijl je kinderopvangtoeslag ontvangt?

Gaat je kind niet meer naar de dagopvang, maar naar de buitenschoolse opvang?

Al je veranderingen geef je door op mijntoeslagen.nl onder 'wijziging doorgeven'. Dit maakt de kans op terugbetalen achteraf kleiner. Vroeger gaf je wijzigingen door aan de Belastingdienst. Tegenwoordig is dat de Dienst Toeslagen.

Lees meer over:

De gevolgen voor je toeslag na het overlijden van je partner

Gebruik de app Toeslagen

Via de app Toeslagen controleer je overzichtelijk je gegevens en geef je je wijzigingen gemakkelijker door. Bijvoorbeeld als je inkomen verandert of de opvanguren van je kinderopvang. Helaas kun je niet alle wijzigigingen via de app doorgeven. Maar je kunt wel heel veel zien.

Kies bij de installatie of instellingen voor het toestaan van meldingen. Dienst Toeslagen stuurt je een bericht als ze denken dat je toeslag anders is. Bij de kinderopvangtoeslag geeft de opvangorganisatie bijvoorbeeld de gegevens maandelijks door aan de Dienst Toeslagen.

Let op: de Dienst Toeslagen ontvangt niet alle informatie zoals je inkomen. Controleer daarom regelmatig of je gegevens nog kloppen.

Herinnering in je agenda

Tip: zet een herinnering in je agenda om af en toe je toeslagen te controleren. Bijvoorbeeld in maart na het invullen van je aangifte inkomstenbelasting. Je kunt dan gelijk controleren of je over het afgelopen jaar recht had op een toeslag.

Zet ook een herinnering in december. Controleer dan of de gegevens nog hetzelfde zijn als begin van het jaar. Eventueel kun je nog de toeslag van het jaar ervoor aanvragen. En controleer de gegevens voor het nieuwe jaar.

Wat gebeurt er na een wijziging?

Ontvang je maandelijks een voorschot en pas je iets in je gegevens aan? Dan berekent de Dienst Toeslagen de hoogte van je toeslag opnieuw. Daarna wordt de uitkomst verdeeld over de resterende maanden van het jaar. Heb je in totaal al te veel gekregen? Dan moet je terugbetalen. Anders verandert de maandelijkse teruggave.

Voorbeeld

Stel je hebt recht op €2400 toeslag per jaar. Dit is €200 per maand. In april geef je een wijziging in je inkomen door. Dienst Toeslagen berekent je toeslag opnieuw en je hebt recht op €2000 toeslag per jaar. Je hebt al 4 maanden €200 ontvangen, in totaal €800. Dienst Toeslagen maakt nu de volgende berekening: €2000 - €800 = €1200. Het jaar heeft nog 8 maanden. Hierdoor ontvang je de komende maanden €150 (€1200 : 8 maanden).

Zorg voor het juiste inkomen

Veel terugbetalingen zijn het gevolg van verkeerd inkomen. Hoe lager je inkomen, hoe hoger je toeslag. Ga je meer verdienen door een salarisverhoging of door een nieuwe baan? Dan daalt de hoogte van je toeslag. Geef een verandering van je inkomen zo snel mogelijk door op mijntoeslagen.nl of via de app. Vergeet ook het inkomen van je toeslagpartner niet.

Het inkomen voor de toeslagen is meer dan alleen loon van een werkgever. Ook alimentatie en je hypotheekrenteaftrek tellen mee. Het gaat om het verzamelinkomen. De Dienst Toeslagen heeft een rekenhulp die je helpt om je inkomen te bepalen. Het gaat ook om het bedrag dat bovenaan je loonstrook staat. Niet het bedrag dat je op je bankrekening ontvangt. Gebruik je de laatste? Dan is je inkomen te laag en de kans groter dat je terug moet betalen.

Tip: wil je het risico van terugbetalen verkleinen? Geef dan expres een hoger inkomen door voor je toeslagen. Bij het vaststellen van de definitieve aanslag houdt de Dienst Toeslagen rekening met je werkelijke inkomen. Is dit lager? Dan krijg je geld terug.

Vermogen heeft invloed op je toeslagen

Voor de zorgtoeslag, huurtoeslag en voor het kindgebonden budget geldt een vermogensgrens. Het gaat om het vermogen in box 3 dat op 1 januari in bezit is. Heb je meer vermogen? Dan heb je het hele jaar geen recht op toeslag.

alleen 2025 alleen 2026 samen 2025 samen 2026 zorgtoeslag €141.896 €146.011 €179.429 €184.633 huurtoeslag €37.395 €38.479 €74.790 €76.958 kindgebonden budget €141.896 €146.011 €179.429 €184.633

Let op: het vermogen van kinderen onder de 18 jaar telt ook mee. Heb je een toeslagpartner? Dan telt ook zijn of haar inkomen en vermogen mee.

Tip: kijk voor alle grenzen op de toeslagenkaart. Hierop staan alle belangrijke bedragen bij elkaar.

Wat valt er onder vermogen?

Onder je vermogen vallen bank- en spaarrekening, aandelen of andere beleggingen en crypto's. Maar ook een tweede woning, vakantiehuis of geld dat je aan iemand uitgeleend hebt. Je koopwoning waar je in woont telt niet mee als vermogen. Je mag je schulden af halen van al je bezittingen. Denk aan leningen bij de bank of familie. Schulden voor je eigen woning tellen niet mee als je de hypotheekrente mag aftrekken. Tel alle schulden op en haal dan de schuldendrempel eraf. De schuldendrempel is op 1 januari 2026 €3800.

Momentopname

Heb je toevallig even een te hoog vermogen op 1 januari? Dan kost dat je in 1 klap 12 maanden toeslag. Let extra goed op als je een grote som geld krijgt. Zoals een erfenis, schenking of je overwaarde na verkoop van een huis.

Ben je van plan om begin 2027 grote uitgaven te doen? Dan is het slim om deze al in 2026 uit te geven. Je vermogen is daardoor op 1 januari lager waardoor je minder belasting betaalt. Deze oplettendheid kan je soms veel geld opleveren.

Tips om vermogen te verlagen

Huizenbezitters kunnen ervoor kiezen om een deel van de hypotheek af te lossen. Dan telt het afgeloste bedrag ook niet meer mee als vermogen. Anderen kunnen overwegen een schenking te doen aan de kinderen. Dat mag een 'schenking op papier' zijn. Op die manier beperk je je eigen bestedingsruimte niet.

Lees meer

Tips om je vermogen te verlagen

Zet je toeslag op tijd stop

Gaat je kind niet meer naar de opvang? Verhuis je van een huurwoning naar een koopwoning? De kosten voor de huur of kinderopvang zet je meestal wel stop, maar het stopzetten van de toeslag wordt dan vaak vergeten. Verwacht je dat je geen recht meer hebt op toeslag? Beëindig hem dan zo snel mogelijk in Mijn Toeslagen. Anders moet je het hele bedrag na afloop van het toeslagjaar terugbetalen.

Manier van stopzetten

Gebruik niet de optie 'stopzetten'. Maar kies voor ‘wijzigingen doorgeven’. Verander de gegevens over je persoonlijke situatie. Je voert bijvoorbeeld je nieuwe hoge inkomen in. Heb je met dit hogere inkomen geen recht meer op toeslag? Dan stopt deze vanzelf. Houd er rekening mee dat je soms de toeslag die je al ontvangen hebt, moet terugbetalen.

Blijkt dat je achteraf toch recht hebt op toeslag? Dan krijg je na afloop van het jaar automatisch toch je toeslag van de Dienst Toeslagen. Je hoeft hem dan niet opnieuw aan te vragen.

Toch stopgezet?

Zet je de toeslag echt stop? En blijkt achteraf op basis van je belastingaangifte dat je er toch recht op had? Dan krijg je niets. Tenzij je er zelf aan denkt de toeslag alsnog aan te vragen vóór 1 januari 2027.

Tip: zet een reminder in je agenda om in december te controleren of je recht hebt op toeslag.

Controleer de voorwaarden regelmatig

Hieronder vallen 2 verschillende groepen.

De groep die juist voldoet aan de voorwaarden, maar vergeet om de toeslag aan te vragen. Zij laten geld liggen.

En de groep die niet meer voldoet aan de voorwaarden, maar wel een toeslag ontvangt. Zij hebben de veranderingen niet doorgegeven en moeten toeslagen terugbetalen.

Let op veranderingen

Om in aanmerking te komen voor toeslagen moet je voldoen aan voorwaarden. Niet alleen bij de aanvraag, maar op ieder moment. Kijk daarom regelmatig of je (nog) voldoet aan de voorwaarden. Vooral als er iets verandert. Denk aan samenwonen of juist uit elkaar gaan. Het krijgen van een kind of het verlies van een partner. Maar ook veranderingen in je inkomen of vermogen hebben invloed. Meer inkomen door een nieuwe baan bijvoorbeeld of het krijgen van een erfenis.

Tip: zet een herinnering in je agenda om in december of januari de voorwaarden te controleren. Je kunt de toeslag dan op tijd stoppen of juist een aanvraag indienen.

Je vindt alles over de voorwaarden van jouw toeslag op de volgende pagina’s.

Kun je toeslagen achteraf aanvragen?

Na afloop van een jaar kan dit tot uiterlijk tot en met 31 december. De toeslag over 2025 moet je dus voor 1 januari 2027 aanvragen. Je moet iedere toeslag apart aanvragen. Het kan zijn dat je wel huurtoeslag ontvangt, maar de zorgtoeslag misloopt.

Tip: controleer na het doen van je aangifte of je recht hebt op toeslagen. Maak hiervoor gebruik van de proefberekening op de site van de Dienst Toeslagen. Houd je aangifte bij de hand om het juiste inkomen en vermogen in te vullen.

Uitzonderingen

Heb je uitstel gekregen voor het doen van aangifte? Dan heb je langer de tijd om een toeslag aan te vragen. De aanvraagtermijn eindigt dan als het uitstel afloopt. Voor huurtoeslag zijn er bijzondere situaties waarvoor een langere aanvraagtermijn geldt.

Kinderopvangtoeslag snel aanvragen

Hiervoor geldt een aparte termijn. Gaat je kind naar de opvang? Dan is de uiterste termijn voor de aanvraag zelfs maar 3 maanden. Later aanvragen is wel mogelijk. Maar dan loop je toeslag mis. De Dienst Toeslagen keert tot 3 maanden terug uit.

Voorbeeld

Je kind gaat vanaf 1 april naar de opvang. Je hebt tot 1 juli de tijd om de toeslag aan te vragen. Vraag je deze pas vanaf 1 september aan? Dan keert de Dienst Toeslagen pas vanaf 1 juni uit. Je loopt dan 2 maanden toeslag mis. Dit wordt achteraf ook niet meer gecorrigeerd in de definitieve aanslag.

Vraag hulp

Als je bang bent dat je iets vergeet bij het invullen, is het slim om hulp te vragen. Zo zorg je ervoor dat de kans dat je iets moet terugbetalen, kleiner wordt.

Hulp is er verschillende vormen. Je kunt een bekende vragen, maar ook de Dienst Toeslagen staat voor je klaar. Bel gratis de BelastingTelefoon of een maak een afspraak bij een belastingkantoor in je buurt.

Andere hulp

Wil je niet aankloppen bij de Dienst Toeslagen? Ook gemeenten, zoals bij de bibliotheek, woningbouwverenigingen, kinderopvangcentra en andere maatschappelijke organisaties, zoals buurthuizen of informatiepleinen willen helpen. Dit heten ook wel toeslagenservicepunten of formulierenbrigades. Zij helpen je gratis met de aanvraag van een toeslag. Vaak kijken ze ook gelijk of je recht hebt op andere aanvullingen of toeslagen. Vraag er anders gewoon om.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Voor de kinderopvangtoeslag heeft BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, een speciale app ontwikkeld. Zij helpen je stap voor stap bij de aanvraag of wijziging van de kinderopvangtoeslag. Er is bijvoorbeeld een rekenhulp voor ouders die onregelmatig of flexibile uren werken.

Waarschuwing aanvragen toeslag

Verder zijn er nog commerciële bedrijven die zich aanbieden om te helpen. Zij vragen een vergoeding voor de aanvraag. Het gaat meestal om ongeveer €50. Dit zijn onnodige kosten. Je kunt beter rechtstreeks je toeslag aanvragen. Of maak gebruik van de toeslagservicepunten. Zo weet je zeker dat je een betrouwbare partij hebt.

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) is in november 2024 een campagne gestart om mensen hiervoor te waarschuwen.

Deze websites zijn niet van de Belastingdienst of Dienst Toeslagen, maar van commerciële bedrijven.

Toeslagloket.nl

Toeslagenaanvragen.net

Toeslagenportal.nl*

Toeslagen-aanvraag.nl

*De ACM heeft Toeslagenportal.nl onderzocht. Nog voor de uitkomsten van het onderzoek, heeft ToeslagenPortal aangegeven de gedupeerde consumenten terug te betalen. Het gaat om gedupeerden die sinds 1 januari 2022 gebruik hebben gemaakt van de diensten van ToeslagenPortal. Deze consumenten zullen door ToeslagenPortal worden benaderd. Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Via bijvoorbeeld Google kom je gelijk op de aanvraagpagina terecht. En krijg je een rekening na het invullen. Kijk bijvoorbeeld bij de veel gestelde vragen of je moet betalen voor de aanvraag. Dan weet je of je te maken hebt met een commercieel bedrijf.

Regelmatig komen er andere websites bij die vergelijkbaar handelen.