Geld voor later

Wil je je voorbereiden op het betalen van de studie van je kind? Ga je die ene wereldreis maken, je pensioen aanvullen of wil je meer weten over erven en schenken? Wij geven tips.
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Van sparen op een rekening tot kosten besparen en zo geld overhouden. We helpen je graag op weg met onze tips.
De spaarrentes zijn laag. Beleggen kan meer opleveren maar heeft ook meer risico. Hoe begin je ermee? Wij helpen je op weg en geven tips.
Hoe werkt dat en welke mogelijkheden heb je? Bekijk vooraf de belastingregels. Zo voorkom je dat je belastingvoordeel laat liggen of onnodig schenkbelasting of erfbelasting betaalt.
Heb je een algemene financiële vraag over bijvoorbeeld betaalrekeningen, verzekeringen, hypotheken of schenken? Of heb je juridisch advies nodig?
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