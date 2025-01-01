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Besparen

Hogere energiekosten, duurdere boodschappen en stijgende brandstofprijzen. Iedereen voelt de snel stijgende prijzen in de portemonnee. We geven tips om de pijn wat te verzachten.

Bekijk onze tips om te besparen op:

  1. 1. Energie

    Energie is een grote kostenpost. Je kunt veel geld besparen met goede isolatie of de aanschaf van zonnepanelen. Zo levert investeren in verbeterde isolatie een veel hoger rendement dan geld op een spaarrekening. Maar denk ook aan je verlichting en zorg dat je cv-ketel goed is afgesteld.

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  2. 2. Dagelijkse uitgaven

    Alle kleine beetjes helpen. Dat geldt ook voor dagelijkse boodschappen zoals koffie. Op de onderste schappen staan vaak voordelige producten. En huismerken doen soms weinig tot niets onder voor A-merken. Controleer ook de prijzen van aanbiedingen op de kassabon. Samen kan dit op jaarbasis behoorlijk aantikken.

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  3. 3. Apparaten in huis

    We kunnen niet zonder apparatuur. Voor het huishouden, werk en ontspanning. De aanschafprijs is belangrijk, maar let ook op de bijkomende kosten zoals energieverbruik en onderdelen die je nodig hebt. Denk aan stofzuigerzakken en printerinkt.

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  4. 4. Verzekeringen & Abonnementen

    Vaak kijk je niet meer om naar verzekeringen en abonnementen. Maar klopt de dekking van je verzekeringen nog met wat je nodig hebt? En betaal je niet te veel? Zijn er abonnementen waar je (bijna) geen gebruik meer van maakt? Zoals van streamingsdiensten, sportschool, tijdschriften…

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  5. 5. Huis & Belastingen

    Je denkt er niet dagelijks aan maar je kunt nu al dingen doen waardoor je later kunt besparen. Denk aan bepaalde zaken voor de belastingaangifte. Of dingen die met je huis te maken hebben.

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