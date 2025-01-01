Hogere energiekosten, duurdere boodschappen en stijgende brandstofprijzen. Iedereen voelt de snel stijgende prijzen in de portemonnee. We geven tips om de pijn wat te verzachten.
Energie is een grote kostenpost. Je kunt veel geld besparen met goede isolatie of de aanschaf van zonnepanelen. Zo levert investeren in verbeterde isolatie een veel hoger rendement dan geld op een spaarrekening. Maar denk ook aan je verlichting en zorg dat je cv-ketel goed is afgesteld.
Alle kleine beetjes helpen. Dat geldt ook voor dagelijkse boodschappen zoals koffie. Op de onderste schappen staan vaak voordelige producten. En huismerken doen soms weinig tot niets onder voor A-merken. Controleer ook de prijzen van aanbiedingen op de kassabon. Samen kan dit op jaarbasis behoorlijk aantikken.
We kunnen niet zonder apparatuur. Voor het huishouden, werk en ontspanning. De aanschafprijs is belangrijk, maar let ook op de bijkomende kosten zoals energieverbruik en onderdelen die je nodig hebt. Denk aan stofzuigerzakken en printerinkt.
Vaak kijk je niet meer om naar verzekeringen en abonnementen. Maar klopt de dekking van je verzekeringen nog met wat je nodig hebt? En betaal je niet te veel? Zijn er abonnementen waar je (bijna) geen gebruik meer van maakt? Zoals van streamingsdiensten, sportschool, tijdschriften…
Je denkt er niet dagelijks aan maar je kunt nu al dingen doen waardoor je later kunt besparen. Denk aan bepaalde zaken voor de belastingaangifte. Of dingen die met je huis te maken hebben.
Ook als je nog op gas stookt kun je makkelijk flink besparen. Deze slimme tips kosten niets en je kunt ze makkelijk zelf uitvoeren.
Een goed geïsoleerd huis is comfortabel en energiezuinig. Dat bespaart geld en verhoogt ook de waarde van je huis.
Zonnepanelen zijn niet goedkoop, maar leveren gratis duurzame stroom. Bekijk hoe snel je ze terugverdient.
Waar betaal je het minste voor een lekker 'bakkie'? Het kan tot wel 18% in prijs schelen waar je je koffie koopt.
Voor budgetboodschappen ben je gemiddeld het voordeligst uit bij Dirk en Nettorama. ALDI en Lidl verliezen terrein.
Het is vaak het goedkoopst om thuis de accu van je elektrische auto op te laden. Hoeveel je betaalt, hangt vooral af van de stroomprijs.
Televisies zijn het duurst als ze net op de markt zijn. Na een jaar zijn ze soms honderden euro’s goedkoper. Wat is de handigste periode om een tv te kopen?
Je kunt geld besparen als je zorgvuldig wast. Zo was je bijvoorbeeld zuiniger met een volle trommel en met een lagere temperatuur. Lees onze tips en adviezen.
Een refurbished iPhone, tablet, laptop of ander apparaat kan een stuk goedkoper zijn dan een nieuw product. Met deze tips weet je waar je op moet letten.
Met een zuinige vaatwasser - als je toch een nieuwe koopt, kun je wel €75 per jaar besparen ten opzichte van een minder zuinige. Zo kies je een zuinige.
Kijk eens goed naar je betaalrekening. Je kunt vaak een voordeliger pakket kiezen (geen afschriften of dure creditcards) of overstappen naar een andere bank.
Je inboedel verzekeren is vaak prijzig. Er zijn diverse mogelijkheden om hierop te besparen zowel bij het afsluiten als door over te stappen.
Kijk in onze vergelijker autoverzekeringen of je bij een andere maatschappij een lagere premie betaalt. Stap ook op tijd over van allrisk naar 'beperkt casco'.
De prijzen van een rechtsbijstandverzekeringen verschillen per verzekeraar. Maar hangen ook af van de keuzes die je maakt. Let op bij het afsluiten of pas hem aan.
Iedere reisverzekering heeft weer een andere dekking. Vaak kun je ook extra modules afsluiten. Past de dekking bij wat je nodig hebt of is die veel te ruim?
Bespaar geld door zelf je abonnement te verlengen. Dat kan vaak al maanden voor je abonnement afloopt. Of vergelijk aanbieders en stap over.
Hou je van gemak en niet van kleine lettertjes? Bekijk dan onze collectieven. Vergelijk aanbieders op prijs en voorwaarden. Zo weet je direct of je voordeliger uit bent.
Doe mee met onze collectieven