De prijzen tussen televisies kunnen behoorlijk verschillen. En de duurste is niet altijd de beste. Het verschil in kwaliteit is soms klein terwijl de prijs een stuk lager ligt. Waar kun je op letten en wat zijn goedkope televisies?

Wacht met kopen

Televisies zijn het duurst op het moment van introduceren door de fabrikant en worden na verloop van tijd goedkoper. Een tv die al een jaar of langer in de winkel te vinden is, is vaak een stuk goedkoper geworden in die tijd.

Bijvoorbeeld, de LG OLED55C8 kostte op het moment van introductie in april 2018 zo'n €2800. Maar in februari 2019 is dat gedaald naar zo’n €1650, een afname van zo'n 40%. Nu is dit een dure tv en is het logisch dat er een (flink) stuk van de prijs af kan. Maar het kan ook bij 'normaal' geprijsde tv's. Zo is de Samsung UE40NU7120 sinds de introductie in juni 2018 ook een stuk goedkoper geworden: van zo'n €600 naar €475. Een verschil van 20% op de introductieprijs.

Het loont dus om te wachten met de aanschaf van een tv.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke tv's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste televisie

Oudere tv’s zijn goedkoper

Fabrikanten lanceren elk jaar nieuwe tv’s. Vooral in de periode april, mei en juni brengen ze het overgrote deel van hun nieuwe modellen op de markt. Dat betekent ook dat tv’s van het vorige jaar eigenlijk ‘de winkel uit’ moeten. En dat kan er voor zorgen dat deze oude modellen nog goedkoper worden in de bovengenoemde periode.

Nu is het in de winkel lastig om te zien hoe ‘oud’ een tv is, maar vaak verraadt het typenummer dat. Vrijwel alle fabrikanten stoppen informatie over het jaar van introductie in de naam. Zo gebruikt bijvoorbeeld Sony een specifieke letter voor het introductiejaar: de F staat voor 2018, de E voor 2017 en de D voor 2016. De KDL-43WE750 komt dus uit 2017 en de KDL-43WF660 uit 2018.

Houd er rekening mee dat na een tijd apps van je smart-tv kunnen verdwijnen. Tv-fabrikanten geven namelijk geen enkele garantie dat de apps op een smart-tv ook blíjven werken. Hoe ouder de smart-tv is die je koopt, hoe meer risico je dan ook loopt dat apps niet lang functioneren.

Kwaliteit oude en nieuwe tv’s

Fabrikanten introduceren elk jaar vaak ook nieuwe snufjes, zoals meer pixels, een betere beeldprocessor en nieuwere beeldsoftware. Maar dat resulteert lang niet altijd in vooruitgang op het gebied van beeld- en geluidskwaliteit. Uit onze test komt naar voren dat televisies van het jaar ervoor vaak weinig onderdoen voor de nieuwe modellen.

Het kan soms zelfs omgekeerd zijn, bijvoorbeeld omdat fabrikanten de focus steeds meer verschuiven naar grotere beeldmaten. Zo kan een fabrikant besluiten om geen topmodel meer te maken van 40 inch, maar alleen nog in 49 inch of groter, waar dat een jaar eerder nog wel het geval was. De nieuwe 40 inch modellen die deze fabrikant nog wel uitbrengt, kunnen dan minder goed voor de dag komen dan de oude modellen.

Check daarom de kwaliteit van tv’s in onze vergelijker. Alleen leden kunnen de testresultaten inzien. Ben je geen lid? Dan kun je nog wel alle specificaties van de geteste tv's bekijken.

Grootte is prijsbepalend

In het algemeen worden televisies duurder naarmate ze groter worden en meer functies en mogelijkheden hebben. De goedkoopste tv’s zijn vrijwel altijd kleine tv’s van bijvoorbeeld 32 inch en de duurste zijn vrijwel allemaal 65 inch of groter. Bepaal dan ook vooraf welke beeldmaat je wil hebben.

Wat aansluitingen betreft, zit er weinig verschil tussen tv’s: ze hebben tussen de 2 en 4 HDMI-ingangen en beschikken vrijwel allemaal over een digitale geluidsuitgang. Zolang je niet meer dan 2 apparaten via HDMI wil aansluiten, is dat geen beperking.

Let op aanbiedingen en acties

Daarnaast kun je natuurlijk wachten op speciale aanbiedingen van winkeliers. Een bekend moment is de BTW-actie van Mediamarkt in januari van elk jaar. Dat kan soms ook al zo’n 20% schelen ten opzichte van de introductieprijs.

Goedkope 32 inch televisies

De goedkoopste televisies van 32 inch die we getest hebben en goed verkrijgbaar zijn.

Goedkope 40-43 inch televisies

De goedkoopste televisies van 40-43 inch die we getest hebben en goed verkrijgbaar zijn.

Goedkope 49-50 inch televisies

De goedkoopste televisies van 49-50 inch die we getest hebben en goed verkrijgbaar zijn.

Goedkope 55 inch televisies

De goedkoopste televisies van 55 inch die we getest hebben en goed verkrijgbaar zijn.

Goedkope 65 inch televisies

De goedkoopste televisies van 65 inch die we getest hebben en goed verkrijgbaar zijn.

