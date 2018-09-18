Goedkope televisies

Wanneer een tv kopen?

Fabrikanten komen elk jaar met nieuwe tv’s. Vooral in de periode april, mei en juni brengen ze de meeste nieuwe modellen op de markt. Die nieuwe tv's zijn dan vaak op hun duurst.

Het betekent ook dat tv’s van het vorige jaar eigenlijk ‘de winkel uit’ moeten. Daardoor zijn die oudere tv's na de introductie van hun 'opvolger' vaak behoorlijk goedkoop te krijgen. Het kan dus de moeite waard zijn om te wachten met het kopen van een tv. Ga bijvoorbeeld in juni of juli voor een ouder model.

Black Friday

Je kunt natuurlijk ook wachten op speciale aanbiedingen van winkeliers. Tegenwoordig zien we vooral rond Black Friday in november dat veel winkels met flinke kortingen adverteren. Je betaalt soms wel 20% minder.

Dit kan vooral interessant zijn als je een tv zoekt die dat jaar uitgebracht is. De prijs van 'nieuwe' tv's is rond Black Friday vaak een stuk lager dan de introductieprijs van een paar maanden eerder.

Tv's worden goedkoper

Tv's worden na verloop van tijd goedkoper. Zo kostte de LG OLED55G56LS rond de €2400 bij de introductie in april 2025. Inmiddels is de prijs gedaald naar zo'n €1600 in mei 2026. Dat is zo'n 33% goedkoper.

Nu is dit een dure tv en is het logisch dat er een (flink) stuk van de prijs af kan. Maar het gebeurt ook bij minder dure tv's. Zo is de Philips 65PUS8500/12 sinds de introductie in april 2025 ook goedkoper geworden: van €1000 naar zo'n €650 in mei 2026. Een verschil van 35%.

Na Black Friday in november lijkt het erop dat tv's eventjes niet goedkoper worden of zelfs weer een tikje duurder. Maar vanaf februari het jaar erop gaat de prijs toch meestal weer wat zakken. In februari, maart en april worden meestal ook de minste tv's verkocht. Wat soms gunstig kan uitpakken voor de prijs.

Typenummer

Nu is het in de winkel lastig om te zien hoe ‘oud’ een tv is, maar vaak verraadt het typenummer dat. Bijna alle fabrikanten stoppen informatie over het jaar van introductie in de modelnaam. Bijvoorbeeld via een cijfer of letter.

Zo staat bij Samsung de letter 'H' in het typenummer voor 2026, de 'F' staat voor 2025 en de 'D' voor 2024. De Samsung 55S90F komt dus uit 2025 en de 55S90D uit 2024. Ook bij andere fabrikanten zoals Philips. Sony en LG zit dergelijke logica in de naamgeving.

Apps verdwijnen

Houd er rekening mee dat apps na een tijdje van je smart-tv kunnen verdwijnen. Tv-fabrikanten geven namelijk geen enkele garantie dat de apps op een smart-tv ook blíjven werken. Hoe ouder de smart-tv is die je koopt, hoe groter de kans dat apps er mee ophouden.

Kwaliteit oude en nieuwe tv’s

Fabrikanten introduceren elk jaar vaak ook nieuwe snufjes, zoals meer pixels, een betere beeldprocessor en nieuwere beeldsoftware. Maar dat betekent niet altijd een beter beeld- en geluidskwaliteit. Uit onze test blijken televisies van het jaar ervoor niet veel slechter te zijn dan de nieuwe modellen.

Soms is het zelfs omgekeerd. Bijvoorbeeld als een fabrikant zich meer gaat richten op grotere beeldmaten. Dan kan hij besluiten om geen 43 inch variant meer te maken van het vlaggenschip, maar die alleen in maten vanaf 55 inch uit te brengen. De 43 inch modellen die deze fabrikant dan nog wel uitbrengt, kunnen dan minder goed zijn dan de oude modellen van het vorige jaar.

Vergelijk kwaliteit

Check daarom de kwaliteit van tv’s in onze vergelijker. Alleen leden kunnen de testresultaten inzien. Ben je geen lid? Dan kun je nog wel alle specificaties van de geteste tv's bekijken.

Grootte is prijsbepalend

In de regel geldt dat hoe groter televisies zijn, hoe duurder ze zijn. Ze hebben dan vaak ook meer functies en mogelijkheden. De goedkoopste tv’s zijn bijna altijd kleine tv’s van bijvoorbeeld 32 inch. De duurste zijn bijna allemaal 65 inch of groter. Bepaal vooraf welke beeldmaat je wil hebben.

Ook maakt beeldschermtechniek uit. Oled-tv's zijn meestal de duurste tv's die er zijn binnen elke beeldmaat. Al kunnen sommige 'top' qled-tv's en miniled-tv's daar soms bij in de buurt zitten.

Goedkope 32 inch televisies

De goedkoopste televisies van 32 inch die we getest hebben en goed verkrijgbaar zijn.

Goedkope 40-43 inch televisies

De goedkoopste televisies van 40-43 inch die we getest hebben en goed verkrijgbaar zijn.

Goedkope 48-50 inch televisies

De goedkoopste televisies van 48-50 inch die we getest hebben en goed verkrijgbaar zijn.

Goedkope 55-58 inch televisies

De goedkoopste televisies van 55-58 inch die we getest hebben en goed verkrijgbaar zijn.

Goedkope 65 inch televisies

De goedkoopste televisies van 65 inch die we getest hebben en goed verkrijgbaar zijn.