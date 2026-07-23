icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Televisies vergelijken

Laatste update van de test: 23 juli 2026|

Hoe vind je de juiste tv tussen al die televisies? Wij helpen je op weg.

Keuzehulp

  • Samsung UE43U8000H
    SamsungUE43U8000H
    43 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE43U8090H
    SamsungUE43U8090H
    43 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    € 400,-

    Richtprijs

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE50M72H
    SamsungUE50M72H
    50 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE50M73H
    SamsungUE50M73H
    50 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE50M70H
    SamsungUE50M70H
    50 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE50U8000H
    SamsungUE50U8000H
    50 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE50M1EH
    SamsungUE50M1EH
    50 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TV - Keuzehulp - illustratie

    Je nieuwe tv optimaal gebruiken?

    Check of je internet- en tv-abonnement nog bij je past.
    Vergelijk aanbieders
  • Samsung UE55M73H
    SamsungUE55M73H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M72H
    SamsungUE55M72H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M70H
    SamsungUE55M70H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M82H
    SamsungUE55M82H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE50M74H
    SamsungUE50M74H
    50 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    € 600,-

    Richtprijs

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M74H
    SamsungUE55M74H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    € 600,-

    Richtprijs

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M1EH
    SamsungUE55M1EH
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65U8070H
    SamsungUE65U8070H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65U8090H
    SamsungUE65U8090H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65U8000H
    SamsungUE65U8000H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65M73H
    SamsungUE65M73H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

Televisies getest

Wij testen tv's van grote merken als LG, Philips, Samsung en Sony. De belangrijkste punten in onze test zijn beeldkwaliteit en geluidskwaliteit. Want, je wilt natuurlijk mooi beeld én goed geluid voor de ultieme tv-beleving. 

Televisie kopen 

In de winkel en online barst het van de tv's. Van klein tot groot en van smart-tv tot OLED-tv. Hoe kies je dan de juiste televisie? Gelukkig helpen wij je op weg. Door meer dan 150 tv's per jaar te testen op onder andere beeldkwalteit, geluidskwaliteit en energiegebruik. 

Televisies vergelijken 

Bij ons vergelijk je televisies van bekende merken als Philips, LG, Samsung en Sony. Vergelijk tv's op schermgrootte, maar ook op beeldkwaliteit en geluidskwaliteit. Zo vind jij de perfecte tv op het juiste formaat.  

Televisies per merk