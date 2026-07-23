Televisies vergelijken 

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Hoe vind je de juiste tv tussen al die televisies? Wij helpen je op weg.
Beeldkwaliteit
Smart TV
€ 400,-
Richtprijs
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
€ 600,-
Richtprijs
Beeldkwaliteit
Smart TV
€ 600,-
Richtprijs
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Wij testen tv's van grote merken als LG, Philips, Samsung en Sony. De belangrijkste punten in onze test zijn beeldkwaliteit en geluidskwaliteit. Want, je wilt natuurlijk mooi beeld én goed geluid voor de ultieme tv-beleving.
In de winkel en online barst het van de tv's. Van klein tot groot en van smart-tv tot OLED-tv. Hoe kies je dan de juiste televisie? Gelukkig helpen wij je op weg. Door meer dan 150 tv's per jaar te testen op onder andere beeldkwalteit, geluidskwaliteit en energiegebruik.
Bij ons vergelijk je televisies van bekende merken als Philips, LG, Samsung en Sony. Vergelijk tv's op schermgrootte, maar ook op beeldkwaliteit en geluidskwaliteit. Zo vind jij de perfecte tv op het juiste formaat.