Herken je dit?
Wij testen elke tv in een professioneel testlab. Als een tv de strenge test doorstaat, dan weet je zeker dat hij goed is.
Krijgt een tv een onvoldoende in onze test? Dan kun je deze beter niet kopen.
Voor onze tests krijgen we geen geld van bedrijven of de overheid. Zij hebben dus geen invloed op de uitslag. Je kunt de uitslag dus rustig vertrouwen.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
We hebben televisies van klein tot groot getest op beeld- en geluidskwaliteit, maar bijvoorbeeld ook op gebruiksgemak en energieverbruik. Lees meer over hoe wij televisies testen.
Een goede televisie laat een mooi plaatje zien; scherpe beelden met levensechte kleuren en goed contrast. Dat is lang niet altijd het geval. Daarom laten we een panel van tv-experts verschillende beelden beoordelen en worden er ook technische metingen gedaan, zoals het meten van contrast.
Helemaal opgaan in een film lukt eigenlijk alleen als het geluid goed is. Zo is het belangrijk dat het helder klinkt en dat stemmen goed te verstaan zijn. Het is lastig om dit zelf in de winkel goed te beoordelen. Daarom letten onze experts vooral op de verstaanbaarheid van spraak en op de weergave van muziek.
Niets is zo irritant als een afstandsbediening met onduidelijke knopjes. In onze test kijken we daarom naar het gebruiksgemak, zoals het installeren van de tv, het zoeken van zenders en het hoe makkelijk de tv werkt in het dagelijks gebruik. Daarnaast nemen we het smart tv-menu op de loep; start het snel op en is het gemakkelijk te bedienen?
Wat is de best geteste tv? En welke smart-tv of oled-tv scoort goed? Misschien ben je toe aan een nieuwe tv en nieuwsgierig naar de verschillen op deze en nog veel meer punten. Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en helpen je kiezen. Je krijgt dan toegang tot de testresultaten van televisies en alle andere producten die we testen.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.