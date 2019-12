Niets is zo irritant als een afstandsbediening met onduidelijke knopjes. In onze test kijken we daarom naar het gebruiksgemak, zoals het installeren van de tv, het zoeken van zenders en het hoe makkelijk de tv werkt in het dagelijks gebruik. Daarnaast nemen we het smart tv-menu op de loep; start het snel op en is het gemakkelijk te bedienen?