Hoe wij televisies testen

Wat testen we?

Elk jaar komen er honderden nieuwe tv’s op de markt in Nederland. Veel fabrikanten wisselen elk jaar vrijwel hun hele assortiment. Het hele jaar door testen we dan ook de populairste beeldmaten, merken en specifieke modellen. In totaal meer dan 175 televisies per jaar.

Welke soorten tv’s testen we?

We testen zowel lcd-led tv's als oled-tv's, met een beelddiagonaal van 32 inch (81 cm) tot en met 77 inch (196 cm). Dat zijn de meest populaire schermmaten in Nederland. We groeperen beeldmaten in de volgende categorieën:

Lees meer over onze predicaten ‘Beste Koop’ en ‘Beste uit de Test’.

Bekijk welke televisies als Beste uit de Test komen of vergelijk alle televisies.

Hoe testen we?

We onderzoeken televisies op meer dan 100 punten volgens een vast testprogramma. Elk testonderdeel weegt voor een bepaald percentage mee in het totale Testoordeel. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste testonderdelen.

Prijs

Het is een misverstand dat de aanschafprijs onderdeel is van ons testoordeel. Dat klopt niet. Alléén voor het bepalen van de Beste Koop kijken we naar de verhouding van het testoordeel en de prijs. Maar in het testoordeel zelf verwerken we de prijs niet.

Beeldkwaliteit (45%)

We besteden veel tijd aan de beeldkwaliteit van elke tv. Dat doen we door technische beeldmetingen met speciale apparatuur en testbeelden.

Daarbij kijken we onder meer naar:

Contrastratio.

Kijkhoek.

Zichtbaarheid van het beeld bij invallend licht en schermreflectie.

Gelijkmatige verdeling van de helderheid over het scherm.

Maximale helderheid bij HDR-beeld.

Maar technische metingen alleen vertellen niet het hele verhaal. Daarom beoordeelt ook een panel van experts de scherpte, kleurweergave, contrast en vloeiend beeld. Hiervoor gebruiken we vaste filmscènes. Die worden bekeken in zowel hd als in Ultra-HD (4K) met HDR. Ook beoordelen we de beeldkwaliteit via de ingebouwde digitale tuners.

Daarbij testen we elke tv met de standaard 'uit-de-doos'-beeldinstellingen. Maar vervolgens passen we deze ook aan om een zo goed mogelijk plaatje uit elke tv te halen. En herhalen dan weer de beeldkwaliteit-test. Lees meer over optimale beeldinstellingen.

Geluidskwaliteit (25%)

Lang niet iedereen heeft een soundbar of ander geluidssysteem aan de tv gekoppeld. Daarom beoordelen we ook hoe goed het geluid is van elke tv.

Daarvoor meten we de maximale geluidssterkte en doen we een luistertest. Onze experts luisteren daarbij naar verschillende vaste geluidsfragmenten: klassieke muziek, popmuziek en een fragment uit een tv-serie.

Smart-tv (10%)

Bij een smart-tv kijken we hoe gemakkelijk en soepel het smart-tv-menu werkt. Ook kijken we of je het menu kunt aanpassen naar jouw wensen en hoe makkelijk je de tv aan je thuisnetwerk kunt koppelen.

Verder checken we ook hoe snel het menu opstart en hoe vlot het reageert. Dat kan soms behoorlijk verschillen. Ook bij tv's met dezelfde software en afstandsbediening. Dat komt waarschijnlijk door verschillen in de gebruikte processor en het geheugen.

Verder kijken we nog naar deze functies:

Is een aantal populaire internationale apps beschikbaar?

Ondersteunt de smart-tv spraakassistenten?

Hoe makkelijk is de appstore te gebruiken?

Kun je zelf de apps verwijderen die de fabrikant heeft geïnstalleerd?

Heb je verplicht een account nodig om de smart-tv of appstore te gebruiken?

Gebruiksgemak (10%)

Eerst kijken we hoe makkelijk het is om de tv te installeren. Kun je kabels makkelijk wegwerken? Is het eenvoudig om instellingen aan te passen?

Daarnaast zappen we flink wat zenders af om een goed beeld te krijgen van de tv bij dagelijks gebruik. Reageert de tv vlot op de afstandsbediening en hoe snel start de tv?

Daarbij beoordelen we ook hoe makkelijk je gebruik maakt van:

Afstandsbediening

Elektronische programmagids

Menu

Bediening via knoppen op de tv

Met veel televisies kun je digitale televisie opnemen op een externe harde schijf als je kijkt via de ingebouwde tuner. In dat geval kijken we ook hoe makkelijk het is om een programma op te nemen en of het mogelijk is om live televisie te pauzeren.

Energieverbruik (10%)

We meten van elke televisie het energieverbruik in de aan-stand en in standby. Dat doen we met de standaard ‘uit-de-doos’-beeldinstellingen, maar ook nadat we instellingen hebben aangepast.

Met deze informatie berekenen we het jaarlijkse energieverbruik. Daarbij gaan we er vanuit dat een televisie gemiddeld 4 uur per dag aan staat en 20 uur in standby per jaar. Vervolgens geven we ook een schatting van de te verwachten energiekosten bij dat jaarlijks verbruik.

Testresultaten

Benieuwd naar de testresultaten van de televisietest? Vergelijk alle geteste televisies of bekijk direct wat de beste tv is.