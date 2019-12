Hoe wij televisies testen

Software wordt steeds belangrijker, met name op smart-tv’s. En dat brengt ook software-updates met zich mee. Zo’n update kan effect hebben op bijvoorbeeld de beeldkwaliteit of nieuwe functies aan de tv toevoegen. Dat maakt ons testwerk soms lastig.

Voordat we een tv gaan testen, checken we of er een update is en zo ja dan installeren we deze. Maar af en toe brengt de fabrikant ná de testperiode een update uit. Wanneer we dat horen, proberen we de impact van die update nog te checken.

Maar soms lukt dat niet meer, omdat de tv’s het laboratorium alweer verlaten hebben. Dan kan het zo zijn dat later toegevoegde functies, zoals ondersteuning voor Airplay bij diverse tv's in 2019, helaas niet in onze testresultaten terug te vinden zijn.