Typenummers televisies

PLA

De eerste letter staat voor de regio: P = Europa/Nederland, L = Duitsland. De Duitse variant (b.v. LLA) kun je ook gewoon in Nederland gebruiken. De tweede letter staat voor de ingebouwde tuners: de L geeft aan dat de tv beschikt over DVB-T2/C/S2. De derde letter staat voor het design en de voet van de tv: de precieze verschillen tussen A , B , C , D en F zijn niet altijd duidelijk, maar kunnen betrekking hebben op de vorm van de voet en de kleur van de behuizing. Alle televisies die in 2017 of eerder zijn uitgebracht hebben 1 letter na het serienummer: een V geeft aan dat er ook een DVB-S 2 tuner in zit, bij een B is dat niet zo.