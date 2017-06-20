Typenummers televisies

Wat zegt een tv typenummer?

Het typenummer van een tv zegt meer dan je denkt. Zo kun je bij ieder merk achterhalen in welk jaar de tv op de markt is gekomen. Ook staat vrijwel altijd de schermgrootte in inches in de naam van de tv. En geeft het typenummer vaak informatie over wat voor soort tv (lcd, qled of oled) het is.

Hieronder een uitleg over de typenummers van Hisense, LG, Philips, Samsung, Sony en TCL.

LG

LG oled-tv's

Voorbeeld typenummers: OLED55B65LA en OLED55B6ELC

OLED Oled-televisie 55 Beeldschermdiagonaal in inches B Serie: hoe verder de letter in het alfabet staat, zoals C of G , hoe uitgebreider (en vaak duurder) de tv 6 Jaar van introductie: 6 staat voor 2026, 5 voor 2025, 4 voor 2024 en 3 voor 2023 5

E Regio: het 2e getal geeft de regio aan waarvoor LG de tv heeft uitgebracht. We zien zowel 5 als 6 bij oled-tv's in Nederland, maar ook de letter E LA LC De eerste letter staat voor de ingebouwde tuners: de L geeft aan dat de tv beschikt over DVB-T2/C/S2. De tweede letter A staat voor het design: de precieze verschillen tussen de smaken A , B , C , S en W zijn niet altijd duidelijk. Maar die kunnen te maken hebben met de vorm van de voet en de kleur van de behuizing



LG nanocell en qned-tv's

Voorbeeld typenummers: 65QNED82B6B en 65NU900B6LA

65 Beeldschermdiagonaal in inches QNED

NU QNED geeft aan dat het gaat om tv's met LG's quantum dot en nanocell technologie. De hogere QNED-series hebben ook mini-leds. Staat er NU , dan gaat het om tv's met nanocell technologie. Lees meer over de verschillende soorten tv's en technieken 82

900 Serie: hoe hoger het getal, hoe uitgebreider de functies B Jaar van introductie: B staat voor 2026, A staat voor 2025, T voor 2024 en R voor 2023 6 Regio: dit getal geeft de regio aan waarvoor LG de tv heeft uitgebracht. In Nederland zie we vooral 6 bij qned-tv's en nano-tv's B

LA Design: de precieze verschillen tussen de smaken A , B , C en LA , LB en LA zijn niet altijd duidelijk. Maar die kunnen te maken hebben met de vorm van de voet en de kleur van de behuizing. De L geeft aan dat de tv beschikt over DVB-T2/C/S2.

Hisense

Voorbeeld typenummers: 40A5S, 55E7S en 55E79S PRO

40

55 Beeldschermdiagonaal in inches A

E Deze letter geeft de serie aan. Hoe verder de letter in het alfabet staat, hoe uitgebreider de functies en beeldschermtechnieken in de tv. We komen vooral de A , E en U series tegen in Nederland. De S wordt gebruikt voor zogenoemde lifestyle-tv's. Daarbij wordt de S7 serie ook wel Canvas genoemd. 5

7

79 Hoe hoger het 1e getal, hoe meer functies de tv heeft. Afhankelijk van de serie (zie letter hierboven) komen we daarbij 4, 5, 6, 7 en 8 tegen. Staat er een 1, 2, 7 of 9 achter dit 1e getal? Dan zijn de tv's technisch gelijk, maar worden ze door verschillende winkel(keten)s verkocht. Zo zijn de 55E7S en 55E79S hetzelfde. S Jaar van introductie: S staat voor 2026, Q voor 2025, NQ voor 2024 en KQ voor 2023 PRO Soms staat er PRO achter het modelnummer. Deze tv's lijken veel op de tv's met hetzelfde typenummer, zoals 55E79S. Maar ze hebben toch een techniscch verschil. Zoals een hogere schermfrequentie.

Philips

Philips oled-tv's

Voorbeeld typenummer: 65OLED851/12

65 Beeldschermdiagonaal in inches OLED Oled-televisie 85 Serienummer: het eerste getal is het belangrijkst. Bij de 9-serie is vaak meer aandacht aan het geluid gegeven dan bij de 8- en 7-serie. Een ander tweede getal kan iets zeggen over een andere kleur van het design. 1 Jaar van introductie: 1 staat voor 2026, 0 staat voor 2025, 9 staat voor 2024 en 8 staat voor 2023 /12 Regio: televisies uit Europa eindigen altijd op met /12

Philips qled- en led-tv's

Voorbeeld typenummers: 55PQS9001/12 en 55PUS8001/12

55 Beeldschermdiagonaal in inches P Staat voor Philips consumenten televisies Q

U Q staat voor qled, U staat voor Ultra HD, H voor HD Ready en F voor full HD. Staat er ML dan gaat het om een mini-led tv. S S is ook geschikt voor satelliet-tv (DVB-S) zonder decoder. Zit dit er niet op, dan staat er een T . Staat er ML dan gaat het om een mini-led tv. 90

80 Serie: hoe hoger het getal, hoe uitgebreider de functies. Als het eerste getal gelijk is, dan zijn de tv’s vaak hetzelfde qua scherm. Een hoger tweede getal kan duiden op bijvoorbeeld meer usb-ingangen of aanwezigheid van Ambilight 0 Een ander getal kan duiden op een andere kleur van het design of een andere afstandsbediening erbij 1 Jaar van introductie: 1 staat voor 2026, 0 staat voor 2025, 9 staat voor 2024 en 8 staat voor 2023 /12 Regio: televisies voor Europa eindigen altijd op met /12

Samsung

Samsung oled-tv's

Voorbeeld typenummer: QE65S95H

QE Omdat het om een oled-tv gaat (zie onder) staat het in dit geval voor Oled QD. Maar meestal worden deze eerste 2 letters weggelaten in (web)winkels 65 Beeldschermdiagonaal in inches S Type: S staat voor oled-tv 95 Serie: hoe hoger het getal, hoe uitgebreider de functies H Jaar van introductie: H staat voor 2026, F staat voor 2025, D staat voor 2024 en C staat voor 2023

Samsung qled- en miniled-tv's

Voorbeeld typenummer: QE55QN93F , QE55LS03HW en UE55M1EH

QE

UE QE staat voor een qled-tv in dit geval en UE staat voor lcd-led tv. Maar meestal worden deze eerste 2 letters weggelaten in (web)winkels 55 Beeldschermdiagonaal in inches Q

QN

LS

M Type qled-tv: staat er alleen een Q dan gaat het om een 'gewone' qled-tv. Staat er QN dan gaat het om zogenoemde Neo Qled-tv's. Dit zijn qled-tv's met mini-led. Staat er LS dan gaat het om 'lifestyle' tv's van Samsung, zoals The Frame. Staat er een M dan gaat het om een miniled tv. Lees meer over de verschillende soorten tv's 93

03

1E Serie: hoe hoger het getal, hoe uitgebreider de functies. Een ander tweede getal, zoals 90 of 94, kan een andere kleur van het design betekenen of een andere meegeleverde afstandsbediening. Of het betekent dat de tv alleen in een bepaalde winkel (bijvoorbeeld BCC of MediaMarkt) wordt verkocht. Bij de LS modellen geven de 2 nummers erachter aan om welke type lifestyle tv het gaat: 01 voor The Serif en 03 voor The Frame F

H Jaar van introductie: H staat voor 2026, F staat voor 2025, D staat voor 2024 en C staat voor 2023



Samsung micro-rgb tv's

Voorbeeld typenummer: MRE65R95H

MRE Micro-rgb tv's van Samsung. Bij dit type tv bestaat de backlight uit 3 kleuren (rood, groen en blauw) zeer kleine led-lampjes. Lees meer over de verschillende soorten tv's 65 Beeldschermdiagonaal in inches R Het is onduidelijk waar deze letter voor staat 95 Serie: hoe hoger het getal, hoe uitgebreider de functies H Jaar van introductie: H staat voor 2026, F staat voor 2025, D staat voor 2024 en C staat voor 2023

Sony

Voorbeeld typenummers: K-50XR39M2 en K-55S25M2

K Typenummers van Sony beginnen tegenwoordig met een K . In het verleden werden ook XR , KE , KD of KDL gebruikt. 50 Beeldschermdiagonaal in inches XR

S Dit geeft meestal de processor aan die er in zit. Als er XR staat gaat het om Sony's XR-processor. Staat er een S dan gaat het om een andere processor. 39

25 Dit geeft de serie aan. Hoe hoger het getal, hoe uitgebreider vaak de functies en de mogelijkheden van het scherm en het geluid zijn. Begint het met een 3, dan noemt Sony dit ook wel Bravia 3. Een 2 staat voor Bravia 2. Er is ook een Bravia 8 serie (XR8): dat zijn oled-tv's. Het 2e cijfer kan soms anders zijn. Bijvoorbeeld 32, 35 of 39. Of er staat een V achter het getal, zoals 25V. De tv's zijn dan dezelfde maar worden door verschillende winkel(keten)s verkocht. M2 De laatste letter (eventueel met cijfer) geeft het jaar van introductie aan. Al voert Sony dit niet consequent door. M2 zijn tv's uit 2026, voor tv's uit 2025 is dit onduidelijk, K staat voor 2024 en L staat voor 2023.

TCL

Voorbeeld typenummers: 55P6L en 65C7L