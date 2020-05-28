Televisies: goede merken

Arjen Oving Expert televisiesBijgewerkt op:23 februari 2026
We vroegen in 2025 ruim 20.000 Europese consumenten hoe tevreden ze zijn met hun televisie en hoe vaak deze problemen geeft. Een paar merken blijven hierbij achter.
Veel consumenten hebben hun vorige tv vervangen omdat ze graag een grotere tv wilden. We rekenen ook uit wat de technische levensduur is van tv's, wanneer ze vervangen werden door een defect.
Ongeveer 1 op de 5 gebruikers geeft aan dat hun tv weleens een mankement had of stuk is geweest. Problemen met de smart tv apps en de afstandsbediening komen het vaakst voor.
In ons merkbelevingsonderzoek voor tv's staat een aantal merken bovenaan. De bezitters van een tv van dit merk geven gemiddeld rapportcijfer van .... aan hun tv.
Het merk met de hoogste waardering is .... Mankementen met de ... komen het vaakst voor. Maar gelukkig hebben veel mensen geen problemen met ...