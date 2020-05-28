icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Televisies: goede merken

Test
|
Ruim 20.000 consumenten vertelden ons alles over hun televisie. Welk merk hebben ze in huis en hoe tevreden zijn ze daarover? We vroegen naar mankementen en de levensduur van hun vorige tv.
Arjen_Oving

Arjen Oving   Expert televisiesBijgewerkt op:23 februari 2026

Wat is een goed merk

Wat opvalt in het merkonderzoek televisies

  1. 1
    Merkoordeel

    We vroegen in 2025 ruim 20.000 Europese consumenten hoe tevreden ze zijn met hun televisie en hoe vaak deze problemen geeft. Een paar merken blijven hierbij achter.

  2. 2
    Een groter scherm

    Veel consumenten hebben hun vorige tv vervangen omdat ze graag een grotere tv wilden. We rekenen ook uit wat de technische levensduur is van tv's, wanneer ze vervangen werden door een defect.

  3. 3
    Mankementen

    Ongeveer 1 op de 5 gebruikers geeft aan dat hun tv weleens een mankement had of stuk is geweest. Problemen met de smart tv apps en de afstandsbediening komen het vaakst voor.

Welke merken hebben we vergeleken?

  • Hisense
  • LG
  • Loewe
  • Panasonic
  • Philips
  • Samsung
  • Sony
  • TCL
  • Toshiba

Conclusie

In ons merkbelevingsonderzoek voor tv's staat een aantal merken bovenaan. De bezitters van een tv van dit merk geven gemiddeld rapportcijfer van .... aan hun tv.

Merkwaardering

Het merk met de hoogste waardering is .... Mankementen met de ... komen het vaakst voor. Maar gelukkig hebben veel mensen geen problemen met ...

Benieuwd naar de testresultaten?

Word lid en krijg direct toegang tot alle testresultaten van onze experts.

Word lid

Heb je al het juiste lidmaatschap? Log dan in