Gebruikstips voor je televisie

Heb je leuke foto’s of video’s op je smartphone of tablet staan? Dan is het vaak een fluitje van een cent om die te bekijken op je grote tv-scherm. Op veel televisies met wifi open je via het menu de foto’s en video’s die op je smartphone of tablet staan. Dit werkt alleen als beide met hetzelfde netwerk verbonden zijn en je de juiste app hebt geïnstalleerd.

Het is ook mogelijk om het beeld op je smartphone of tablet te ‘spiegelen’ naar je tv. De tv laat dan precies hetzelfde beeld zien als je smartphone of tablet.

Wil je niet alleen je eigen foto’s en video’s tonen, maar ook gestreamde video’s van internet? Dan zijn Apple TV en Google Chromecast eenvoudige en niet te dure opties. Alternatieven zijn de apps van streaming-diensten op een smart-tv.

