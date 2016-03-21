Gebruikstips voor je televisie

Wil je digitale televisie kijken, maar geen losse tv-ontvanger naast je tv? Bij de kabelproviders en satelliet-tv providers kun je de ingebouwde digitale tuner van je televisie gebruiken. Zo kun je ook de afstandsbediening van je televisie blijven gebruiken.

Om de ingebouwde tuner van je tv te gebruiken, steek je de coax-kabel in je televisie. Vervolgens kun je de tv naar de zenders laten zoeken. Afhankelijk van je provider en je abonnement heb je nog wel een smartcard en een CI+ module nodig. Zo weet je tv voor welke zenders je betaald hebt.

Lees meer over:

TV kijken met een CI+ module