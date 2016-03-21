Gebruikstips voor je televisie

Wil je weten hoe je de ingebouwde digitale tuner van je tv gebruikt? Welke hdmi-kabel je moet kopen of hoe je het tv-scherm schoonmaakt? Met onze gebruikstips haal je alles uit je televisie.
Expert televisies
Wil je digitale televisie kijken, maar geen losse tv-ontvanger naast je tv? Bij de kabelproviders en satelliet-tv providers kun je de ingebouwde digitale tuner van je televisie gebruiken. Zo kun je ook de afstandsbediening van je televisie blijven gebruiken.
Om de ingebouwde tuner van je tv te gebruiken, steek je de coax-kabel in je televisie. Vervolgens kun je de tv naar de zenders laten zoeken. Afhankelijk van je provider en je abonnement heb je nog wel een smartcard en een CI+ module nodig. Zo weet je tv voor welke zenders je betaald hebt.
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TV kijken met een CI+ module
Randapparatuur, zoals een losse tv-ontvanger, spelcomputer of blu-rayspeler sluit je aan op je televisie met een hdmi-kabel. Deze wordt niet altijd meegeleverd en moet je dan zelf kopen. De prijsverschillen in de winkel zijn enorm. Zo zijn er al hdmi-kabels voor minder dan €10, maar er zijn ook kabels van meer dan €40.
Het is gelukkig niet nodig om een dure kabel te gebruiken. Een goedkope kabel werkt ook prima. Koop wel altijd een zo kort mogelijke kabel.
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Hdmi
Vaak is het gemakkelijk om foto's of video's van je smartphone of tablet te bekijken op je tv. Op veel smart-tv's met wifi open je via het menu de foto’s en video’s die op je smartphone of tablet staan. Dit werkt alleen als beide met hetzelfde netwerk verbonden zijn en je de juiste app hebt geïnstalleerd.
Je kunt ook het beeld op je smartphone of tablet ‘spiegelen’ naar je tv. De tv laat dan precies hetzelfde beeld zien als je smartphone of tablet.
Wil je ook video’s van internet streamen? Dan zijn Apple TV en Google Chromecast TV Streamer eenvoudige en niet te dure opties. Alternatieven zijn de apps van streamingdiensten op een smart-tv.
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Streamen naar je tv
Niet alleen de beeldkwaliteit telt bij een tv. Het geluid moet ook goed zijn. In onze test zijn er grote verschillen tussen het geluid van tv’s. Van dikke onvoldoendes tot cijfers boven de 9. Onderaan de lijst staan tv’s met dof en schril geluid. Daar zit je niet op te wachten.
We vergeleken het geluid van verschillende tv’s met het geluid van soundbars. Wat blijkt? Met een soundbar kun je het geluid bij de tv bijna altijd verbeteren.
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Geluid van je tv verbeteren met een soundbar
Gebruik je de digitale tuner van je tv? Bij veel tv's kun je daarmee ook tv-programma’s opnemen. Sluit daarvoor een usb-stick of externe harde schijf aan op een usb-ingang van de tv. Een opname inplannen doe je via het menu of de elektronische programmagids van je televisie. Je hebt wel altijd nog een CI+ module en smartcard van je provider nodig om de zenders daadwerkelijk te kunnen zien.
De tv heeft meestal maar 1 tuner. Daarom kun je niet een programma op de ene zender te kijken en op een andere zender opnemen. Je kunt vaak wel live tv pauzeren en terugspoelen. Handig als je een belangrijk moment gemist hebt.
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Het opnemen van digitale televisie
Snel uit de doos, stekker erin en direct genieten van je nieuwe tv. Het kan, maar dan is de beeldkwaliteit lang niet altijd op zijn best. Neem dus de tijd om de beste beeldinstellingen te kiezen. Je kunt handmatig de beeldmodus, contrast, helderheid en kleuren instellen. Of neem de optimale beeldinstellingen uit onze test als startpunt.
Vooral bij televisies van Samsung en Sony is het verschil tussen de beeldkwaliteit met de standaardinstellingen en die met aangepaste instellingen soms groot.
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Tips voor een beter beeld
Soms kun je de meegeleverde voet van de tv gebruiken als een ophangbeugel voor de muur. Zo niet, dan moet je een losse muurbeugel kopen.
Er zijn veel verschillende soorten tv-beugels, ook draaibaar of kantelbaar. Maar niet iedere beugel is voor iedere televisie geschikt. Let er bij het kopen van een beugel dus op welke past bij jouw televisie. In onze vergelijker vind je in de specificaties onder ‘overige functionaliteit’ of je de tv kunt monteren aan de muur.
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Geteste televisies in de vergelijker
Er zijn allerlei middeltjes te koop om je televisie schoon te maken. Maar eigenlijk hoef je hier geen geld aan uit te geven. Met een licht vochtig microvezeldoekje kregen wij televisieschermen makkelijk stofvrij. Ook vette vingers waren geen probleem. Wring het doekje wel goed uit zodat er geen water in de rand van de tv kan lopen.
Wil je toch liever een speciaal tv-schoonmaakmiddel gebruiken? Spray dat nooit direct op het scherm. Ook niet als het schoonmaakmerk dit wel adviseert.
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Een tv-scherm schoonmaken
De tv blijft op zwart of laat maar een half beeld zien. Een scenario wat helaas nog best vaak voorkomt.
Gaat de tv binnen de fabrieksgarantieperiode stuk? Dan moet je altijd bij de verkoper aankloppen voor de garantie. De winkelier moet het product repareren of vervangen. Maar ook als de tv al wat ouder is, is het belangrijk om terug te gaan naar de winkel waar je het toestel hebt gekocht. Je hebt wettelijk recht op een deugdelijk product. Afhankelijk van de leeftijd kun je bijvoorbeeld de reparatiekosten delen.
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Je rechten en garantie
Het kan handig zijn om een diagnose van het defect te laten stellen door een onafhankelijke reparateur. Dat kan een paar tientjes kosten. Maar het geeft je wel een onafhankelijke indicatie over wat er defect is, wat een reparatie ongeveer kan kosten en of het zin heeft om de tv te repareren. Dat kan je wapenen als je (weer) naar de winkelier gaat.
Lees meer over:
Tv reparatie - wat moet je weten?
Geef de tv een tweede leven en maak er iemand anders blij mee. Verkoop de tv of geef hem weg. Zet de tv voordat je hem weg doet wel terug naar de fabrieksinstellingen. Zo voorkom je dat persoonlijke gegevens op het apparaat behouden blijven.
Is de tv niet meer te repareren? Lever je de tv dan in bij een milieustraat, een Wecycle-inleverpunt of bij de winkel waar je een nieuwe tv koopt. De verkoper is verplicht om je oude in te nemen.
Let op! Deze zogenaamde oud-voor-nieuw regeling verplicht (web)winkeliers een oude tv in te nemen wanneer je een soortgelijke nieuwe koopt. De wet zegt alleen niets over hoe zij dit moeten doen. Soms moet je hem zelf naar de winkel brengen. Andere (web)winkels bieden als service dat je de oude tv meegeeft aan de bezorger van de nieuwe tv. Vraag dit na voor je een nieuwe tv koopt.