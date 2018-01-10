Tv reparatie - wat moet je weten?

Heb ik nog garantie?

Veel tv-fabrikanten geven standaard 2 jaar fabrieksgarantie op hun tv's. Maar ook na 2 jaar heb je bij een spontaan defect mogelijk recht op gratis reparatie of vervanging van je tv.

Zoek hiervoor altijd contact met de verkoper, want daar heb je de koopovereenkomst mee. De verkoper is wettelijk verplicht je een goed product te leveren. Lees meer over garantie en reparatie.

Tv kapot na garantieperiode

Ook als je tv kapot gaat ná de fabrieksgarantieperiode, kun je recht hebben op kosteloze reparatie of vervanging. De verkoper zal je wel vragen hoe oud je tv is en voor welk bedrag je hem gekocht hebt.

Na hoeveel tijd wordt een tv vervangen?

In 2025 vroegen we 20.000 Europese tv-bezitters wanneer en waarom ze hun vorige tv vervingen. De meeste mensen wilden een modernere of grotere tv. Maar het kwam ook regelmatig voor dat een tv echt kapot was of de reparatie te duur.

Lcd-televisies werden gemiddeld na zo'n 7,5 jaar vervangen. Op dat moment ging de tv stuk of presteerde hij minder. Oled-tv's gingen wat eerder stuk: na zo'n 6 jaar en 3 maanden.

Tv's van Sony gingen het langst mee. Het valt op dat tv's van de veelverkochte merken LG en Samsung het snelst werden vervangen. Voor de inmiddels populaire Chinese merken Hisense en TLC kunnen we nog geen uitspraken doen. Deze merken zijn nog niet lang genoeg te koop in Nederland.

Gebruiksduur in jaren Sony 7 jaar en 11 maanden Philips 7 jaar en 2 maanden Panasonic 7 jaar en 1 maand Samsung 7 jaar LG 6 jaar en 3 maanden

Gebruiksduur en levensduur

Verkopers bepalen vaak op basis van de gebruiksduurlijst van Techniek Nederland of ze verplicht zijn iets voor je te doen bij een mankement. Maar de gemiddelde gebruiksduurverwachting in deze lijst is volgens ons nogal laag ingeschat. Vooral voor goedkopere televisies. Ook zetten we vraagtekens bij het gebruik van een ‘gemiddelde gebruiksduur’.

Een tv wordt namelijk lang niet altijd vervangen omdat deze kapot is, maar veel vaker omdat iemand graag een grotere, modernere tv wil. Gebruiksduur is bij tv’s dus iets anders dan levensduur. Je mag daarom best verwachten dat een tv een langere levensduur heeft dan de gebruiksduur die branchevereniging Techniek Nederland vermeldt.

Op de website van Techniek Nederland vind je informatie over de gebruiksduurverwachting.

Wat is de Techniek Nederland gebruiksduurlijst?

De gebruiksduurlijst van Techniek Nederland gaat uit van het aantal jaren dat televisie en andere elektronische producten naar verwachting, gemiddeld worden gebruikt. Die gebruiksduur is:

3 jaar voor tv’s tot €300.

4 jaar voor tv’s van €300 tot €500.

5 jaar voor tv’s van €500 tot €1000.

6 jaar voor tv’s van meer dan €1000.

Winkeliers gebruiken de leeftijd en aanschafprijs om te bepalen of ze iets verplicht zijn en hoeveel de tv nog waard is. Is je tv ouder dan het aantal jaren dat in de lijst genoemd staat? Dan moet je misschien erg je best doen om ‘m gerepareerd te krijgen.

Hoe worden reparatiekosten verdeeld?

Winkeliers gebruiken de Techniek Nederland-gebruiksduurlijst ook om te bepalen hoe de reparatiekosten verdeeld moeten worden.

Als een reparatie van een oude tv ‘levensverlengend’ is, dan is het volgens de wet redelijk dat de consument eraan meebetaalt.

Praktijkvoorbeeld

Een tv van €850 is na 3 jaar stuk. De reparatie kost €300 en is levensverlengend. Omdat er 3 van de verwachte 5 jaren zijn verstreken, rekent de winkelier als consumentenbijdrage aan de reparatie: 3/5 van €300 = €180. De overgebleven €120 betaalt de winkelier.

Let op! Als het product ondeugdelijk is, is een reparatie of vervanging gratis. Ook al wordt daarmee de levensduur verlengd.

Waar kan ik mijn tv laten repareren?

Als je nog garantie/recht hebt op een deugdelijk product, dan vraag je bij de verkoper om een reparatie. Lukt dit niet goed en heb je nog fabrieksgarantie, neem dan contact op met de fabrikant.

Heb je geen rechten meer? Dan kun je voor een offerte voor een reparatie terecht bij:

De verkoper.

De fabrikant/importeur.

Een onafhankelijke reparateur (zoek hier een onafhankelijke reparateur in de buurt).

Servicepartner

Of je nu contact opneemt met de winkelier of de fabrikant: uiteindelijk moet een zogenoemde servicepartner van de tv-fabrikant de reparatie doen. Dat is een reparatiebedrijf dat van de fabrikant toesteming heeft om zijn producten te repareren. De fabrikant zorgt dat de servicepartners de onderdelen en reparatierichtlijnen heeft.

Onafhankelijke reparateur

Kom je er met de verkoper of de fabrikant niet goed uit? Neem dan eens contact op met een onafhankelijke reparateur. Voor een second opinion, of een reparatie aan huis.

Onafhankelijke reparateurs zijn er steeds minder. Dit komt doordat de investeringen in tijd en geld te groot zijn. Maar ook omdat het moeilijker is om aan onderdelen te komen. En omdat de technische informatie die de reparateur nodig heeft wordt afgeschermd door de fabrikanten.

Tv-reparatie aan huis?

Je kunt een grote, dunne tv beter niet zomaar vervoeren. Een platte tv kan al kapot gaan als je hard in het scherm knijpt. Reparatie aan huis is dan beter. Bovendien kan de thuissituatie van een tv belangrijk zijn bij het vaststellen van het probleem.

Het verschilt per merk vanaf welke maat je deze service thuis kunt krijgen. Soms maakt de grootte van de tv niet uit en soms kan het pas vanaf 40 inch. Vraag dat vooraf na.

Naar de winkel of opsturen

Bij kleinere tv’s kun je een huisbezoek van een geautoriseerde reparateur wel vergeten. Je zult je 32 inch-tv naar de winkel moeten brengen of heel goed verpakt op moeten sturen.

Dat laatste hoort gratis te kunnen, zoals bij Bol. Een keten als MediaMarkt vraagt of de klant met het kapotte apparaat naar de winkel komt en geeft dan een kopie van de reparatiemelding inclusief foto’s mee.

Hoeveel kost het om een tv te repararen?

De reparatie of vervanging mag jou niets kosten als je recht hebt op garantie of op een deugdelijk product. De verkoper betaalt de reparatie en declareert de kosten waarschijnlijk bij de fabrikant. Moet je het wel zelf betalen, dan zie je in de afbeelding een overzichtje van de vervangingskosten van de belangrijkste onderdelen van een lcd-tv.

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We hebben geen onderzoek gedaan naar andere kosten die bij een tv-reparatie horen. Bijvoorbeeld manuren en eventueel voorrijkosten.

Hoe lang duurt een tv-reparatie?

Duurt een reparatie langer dan 3 weken? Dan is er iets mis. Er moet bijvoorbeeld een onderdeel van ver komen. Vaak zoekt de winkelier dan een andere manier om je tevreden te stellen, bijvoorbeeld een aanbod voor een nieuwe tv.

Geen onderdelen meer?

Fabrikanten hebben onderdelen maar een beperkte tijd op voorraad. Zo meldt bijvoorbeeld Panasonic een maximum van 7 jaar en houden Samsung en LG het op minimaal 5 jaar. In de praktijk is dat veel korter, vooral bij goedkopere tv’s en tv’s van kleinere merken.

Bij lcd-tv’s worden meestal alleen nog complete modules vervangen. Vroeger bestond een tv uit meer losse onderdelen die je makkelijk kon vervangen. Nu zijn er nog maar een paar modules. De componenten daarvan zijn niet of nauwelijks te repareren of vervangen.

Toch te repareren

Soms blijkt een ‘niet-repareerbare’ tv bij een onafhankelijke reparateur toch te repareren. Niet door de complete module te vervangen, maar alleen een paar kleine onderdelen. Een voedingsmodule is meestal met zo’n onderdeel te herstellen. Bij de beeldmodule en ledverlichting van het scherm lukt dit soms, maar bij het moederbord helaas zelden.

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