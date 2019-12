Tv reparatie - wat moet je weten?

Wat is er kapot?

Er kunnen veel dingen defect raken aan een tv, maar sommige problemen komen (veel) vaker voor dan andere:

Gaat je tv ineens op zwart? Dan is er vaak nog wel wat te redden.

Zit er een streep in het beeld of een ster in het scherm? Dat is veel vervelender. Het scherm is het duurste onderdeel van de televisie en kost soms tot 75% van de nieuwprijs.

in het scherm? Dat is veel vervelender. Het scherm is het duurste onderdeel van de televisie en kost soms tot 75% van de nieuwprijs. Is het beeld of geluid vertraagd? Deze en andere problemen zijn soms te verhelpen door middel van een software-update. Software-updates download je van de site van de fabrikant. Met een usb-stick installeer je ze op de tv. Tv's die zijn aangesloten op internet kunnen automatisch updates ontvangen.

Staat jouw probleem er niet bij? Zoek dan online naar meer specifieke informatie over het defect van jouw tv.

Zoek bijvoorbeeld op het forum van reparatiewebsite iFixit naar reacties op vergelijkbare tv-problemen of plaats een bericht met jouw probleem (NB: de voertaal is meestal Engels). Door het typenummer en het probleem met steekwoorden te omschrijven zie je soms dat gebruikers het zelf hebben kunnen oplossen.

Heb ik nog garantie?

Ook na 2 jaar geeft een spontaan defect je mogelijk recht op gratis reparatie of vervanging.

De verkoper en de fabrikant zullen je meteen vragen hoe oud je tv is en voor welk bedrag je ‘m gekocht hebt. Vaak bepalen ze op basis van de ‘Uneto-VNI gebruiksduurlijst’ of ze jou nog iets verplicht zijn. We zijn het niet helemaal eens met deze werkwijze.

Lees hier meer over in tv-reparatie na de garantieperiode.

Waar kan ik het laten repareren?

Als je nog garantie/recht op een deugdelijk product hebt, is de verkoper je eerste aanspreekpunt om een reparatie te regelen. Als dat niet goed lukt en je hebt nog fabrieksgarantie, neem je contact op met de fabrikant.

Heb je geen rechten meer? Dan kun je voor een offerte voor een reparatie terecht bij:

De verkoper

De fabrikant/importeur

Een onafhankelijke reparateur (zoek hier een onafhankelijke reparateur in de buurt).

Of je nou de winkelier of de fabrikant benadert: de uiteindelijke reparatie wordt uitgevoerd door een zogenoemde servicepartner van de tv-fabrikant. Dat is een reparatiebedrijf dat door de fabrikant geautoriseerd is om zijn producten te repareren. De fabrikant voorziet de servicepartners van onderdelen en reparatierichtlijnen.

Onafhankelijke reparateur

Kom je er met de verkoper of de fabrikant niet goed uit? Neem dan eens contact op met een onafhankelijke reparateur. Voor een second opinion, of een reparatie aan huis.

Onafhankelijke reparateurs zijn er steeds minder: de investeringen in tijd en geld zijn te groot, het is moeilijker om aan onderdelen te komen en de benodigde technische informatie wordt afgeschermd door de fabrikanten.

Reparatie aan huis?

Je kunt een grote, dunne tv beter niet zomaar vervoeren! Als je hard in het scherm knijpt, kan het al kapot gaan. Reparatie aan huis is dan beter. Bovendien kan de thuissituatie van een tv belangrijk zijn bij het vaststellen van het probleem.

Het verschilt per merk vanaf welke maat ‘homeservice’ geldt. Bij het ene merk is dat vanaf 37 inch en bij het andere pas vanaf 46 inch!

Bij kleinere tv’s kun je een huisbezoek van een geautoriseerde reparateur wel vergeten. Je zult je 32 inch-tv naar de winkel moeten brengen of heel goed verpakt op moeten sturen.

Dat laatste kan – als het goed is – kosteloos, zoals bij Bol.com. Een keten als MediaMarkt vraagt of de klant met het defecte apparaat naar de winkel komt en geeft dan een kopie van de reparatiemelding inclusief foto’s mee.

Wat kost een reparatie?

Als je recht hebt op garantie (of een beroep kunt doen op jouw recht op een deugdelijk product), dan moet de reparatie of vervanging kosteloos zijn. De verkoper betaalt dan de reparatie en declareert de kosten waarschijnlijk bij de fabrikant. Voor het geval je het zelf moet betalen, geven we in de afbeelding een overzichtje van de vervangingskosten van de belangrijkste onderdelen van een lcd-tv.

We hebben geen onderzoek gedaan naar andere kosten die bij een tv-reparatie horen, zoals manuren en eventueel voorrijkosten.

Hoe lang duurt een reparatie?

Duurt een reparatie langer dan 3 weken? Dan is er iets mis. Er moet bijvoorbeeld een onderdeel van ver komen. Vaak zoekt de winkelier dan een andere manier om je tevreden te stellen, bijvoorbeeld een aanbod voor een nieuwe tv.

Geen onderdelen meer?

Fabrikanten hebben onderdelen maar een beperkte tijd op voorraad. Zo meldt bijvoorbeeld Panasonic een maximum van 7 jaar en houden Samsung en LG het op minimaal 5 jaar. In praktijk is dat veel korter, vooral bij goedkopere tv’s en tv’s van kleinere merken.

In praktijk worden bij lcd-tv’s meestal alleen nog complete modules vervangen. Vroeger bestond een tv uit meer losse onderdelen die je makkelijk kon vervangen. Tegenwoordig zijn er nog maar een paar modules waarvan de componenten niet of nauwelijks repareer- of vervangbaar zijn.

Toch te repareren

Soms blijkt een ‘niet-repareerbare’ tv bij een onafhankelijke reparateur toch repareerbaar. Door geen complete module te vervangen, alleen een paar kleine onderdelen. Een voedingsmodule is meestal met zo’n onderdeel te repareren. Bij de beeldmodule en ledverlichting van het scherm lukt dit soms, maar bij het moederbord helaas zelden.

Tips

Zorg dat je goed voorbereid bent. Van welk jaar is de tv en is er online relevante informatie te vinden over defecten bij dit model?

Maak indien mogelijk thuis alvast foto’s waarop je het probleem duidelijk kunt zien.

Laat het weten en vastleggen als je denkt recht te hebben op kosteloze reparatie.

Vraag of de tv thuis bekeken en eventueel gerepareerd kan worden. Wanneer dat niet mogelijk is, pak de tv dan voorzichtig en goed in voordat je hem vervoert.

Vraag de winkelier om een innamebevestiging waarin de staat van de tv wordt beschreven.

Mocht hij gerepareerd kunnen worden, vraag dan een gespecificeerde prijsopgave van de reparatie.

