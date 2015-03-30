Streamen naar je tv

Streamen met smart-tv

Heb je een smart-tv? Daarmee kun je direct video's of muziek streamen via bepaalde apps op je tv. Je hebt alleen de afstandbediening van je tv nodig.

Je kunt alleen de apps gebruiken die de fabrikant op de tv heeft geïnstalleerd of aanbiedt via de tv-appstore. Lees meer over de apps op smart-tv's.

Apps op smart-tv's verdwijnen

Helaas zijn op sommige televisies niet alle belangrijke Nederlandse apps beschikbaar. Ook kunnen apps van je smart-tv verdwijnen. Tv-fabrikanten geven geen enkele garantie dat de apps op een smart-tv ook blíjven werken.

Laat je bij de aankoop van een smart-tv daarom niet leiden door de apps. Heb je geen smart-tv of heeft je tv niet (meer) de apps die je wilt gebruiken? Dan zijn onderstaande opties goede alternatieven.

Streamen met Google Chromecast

Voor veel mensen zal de Google Chromecast TV Streamer goed werken. Hij kost ongeveer €100. Dit kleine apparaatje sluit je aan op je tv via een hdmi-aansluiting. Deze TV Streamer kun je met veel apps gebruiken, al is het lastiger om lokaal opgeslagen media te streamen. Ook heb je een Google-account nodig.

Hoe werkt een Chromecast?

Met een losse Google Chromecast mediaspeler kun je vanaf je smartphone of tablet video's en muziek streamen. Sommige tv's ondersteunen Google Cast. Dan zit de Chromecast ingebouwd en heb je geen losse Chromecast nodig. Streamen kan via alle apps die ondersteund worden. Dit zijn onder andere YouTube, Netflix en de app van de NPO.

Je opent de app op je smartphone of laptop en je geeft de opdracht om de video af te spelen op een tv. De Chromecast of Google Cast maakt direct verbinding met internet. Je gebruikt je smartphone of tablet dus alleen voor de bediening. Je kunt zowel Android- als Apple-apparaten gebruiken voor de bediening.

Screen mirroring

Een andere manier om te streamen is via screen mirroring. Daarbij kopieer je het scherm van je browser, smartphone of tablet op de tv. Je ziet dan op beide apparaten hetzelfde beeld.

Plex

Helaas kunnen video's en filmpjes die je lokaal hebt opgeslagen niet standaard worden afgespeeld. Zoals filmpjes op je pc of laptop. Maar met Plex is het wel mogelijk om eigen video's te streamen naar de Chromecast.

Voordelen Google Chromecast TV Streamer

Werkt makkelijk.

Met veel apparaten te gebruiken.

Veel apps worden ondersteund.

Nadelen Google Chromecast TV Streamer

Zonder Google Cast-apparaat zul je nog een aparte Google Chromecast moeten aanschaffen.

Lastiger om lokaal opgeslagen video's en muziek te streamen.

Streamen met Apple TV

Met een Apple TV 4K mediaspeler stream je gemakkelijk vanaf je iPhone of iPad naar je tv. Dat is handig als je al meerdere Apple-producten gebruikt. De Apple TV 4K mediaspeler is wel wat duurder dan andere mediaspelers. Prijzen beginnen bij zo'n €170. Er zijn 2 versies van deze mediaspeler: 1 met 64 GB interne opslagruimte en 1 met 128 GB opslagruimte. Deze laatste is wel wat duurder.

Hoe werkt Apple TV?

Je sluit de Apple TV 4K via een hdmi-kabel aan op de tv. En via Airplay, een eigen techniek van Apple, stream je draadloos vanaf je iPhone of iPad naar de Apple TV. Die stuurt het naar de tv.

Er zijn ook tv's, wifi-speakers en soundbars die met Airplay overweg kunnen, zodat je makkelijk kunt streamen. Ook hier gebruik je je iPhone of iPad alleen voor de bediening van de video's of muziek. De tv of het audio-systeem met Airplay haalt de video of muziek zelf op van het internet. Veel apps op je telefoon ondersteunen Airplay, zoals bijvoorbeeld Youtube en Spotify.

Daarnaast kun je met Airplay het scherm van je Mac, iPhone en iPad kopiëren naar je tv via de Apple TV of tv met Airplay. Dit heet screen mirroring. Je vindt de Airplay-knop op je iPhone of iPad door op het hoofdscherm vanuit de onderkant van het scherm omhoog te vegen.

Voordelen Apple TV

Werkt makkelijk.

Veel apps worden ondersteund.

Nadelen Apple TV

Voor het streamen van beeld moet je een Apple TV of tv met airplay hebben.

Besturen kan alleen vanaf Apple-apparaten.

Meer mediaspelers om mee te streamen

Naast de Google Chromecast en Apple TV zijn er nog vele andere mediaspelers op de markt. Bijvoorbeeld de Humax TV+ H3, Amazon Fire TV stick, of Nvidia Shield.

DLNA: eigen bestanden streamen

DLNA is een techniek om bestanden te delen, en wordt door veel televisies ondersteund. DLNA is alleen geschikt voor lokaal opgeslagen bestanden. Het opslagmedium moet aan staan tijdens het streamen. Verder kun je DLNA niet gebruiken met streamingdiensten zoals Netflix.

Hoe werkt DLNA?

Met DLNA deel je bestanden via je thuisnetwerk. Je speelt bijvoorbeeld een filmpje dat op je pc staat af op je tv. Om bestanden te delen moeten beide apparaten DLNA ondersteunen en zijn aangesloten op hetzelfde wifinetwerk. Veel tv's en laptops met Windows hebben DLNA ingebouwd.

Met de Windows Mediaspeler beheer je de bestanden die je wilt afspelen. Je kunt er ook voor kiezen om een ander programma te downloaden en te gebruiken als mediaserver. Zoals Serviio, Twonky, Plex en TVersity.

Voordelen DLNA

Handig voor het streamen van bestanden van je computer of laptop.

Veel televisies ondersteunen DLNA. Daardoor hoef je vaak niets extra aan te schaffen.

Nadelen DLNA

Werkt alleen met lokaal opgeslagen bestanden, niet met apps zoals Netflix of Spotify.

Het apparaat waar de bestanden op staan moet altijd aan staan wanneer je aan het streamen bent.

Miracast: smartphonescherm op je tv

Miracast is een techniek die op veel televisies beschikbaar is. Het werkt gemakkelijk, maar is het minst geschikt als 'vaste' oplossing. Je smartphone of tablet moet aan blijven tijdens het streamen. Je kunt hem op dat moment dus niet voor iets anders gebruiken. Ook is de kwaliteit soms minder.

Hoe werkt Miracast?

Miracast wordt ook wel 'hdmi via wifi' genoemd. Het beeld van je smartphone of tablet wordt met Miracast gekopieerd op je tv via 'Wi-Fi-Direct'. Dat betekent dat je geen internet nodig hebt om beeld te streamen naar je tv. Het legt namelijk een lokale verbinding tussen de smartphone en de tv.

Zowel de televisie als de smartphone of tablet moeten Miracast ondersteunen. Al zien we dat veel nieuwe Android-apparaten deze techniek niet meer ondersteunen. Verder is het verwarrend dat elke tv-fabrikant zijn eigen variant op Miracast heeft en daar ook een eigen naam voor gebruikt.

Voordelen Miracast

Ondersteuning bij veel smartphones en tablets.

Direct te gebruiken, geen installatie nodig.

Omdat je het scherm spiegelt heb je geen ondersteuning van een bepaalde app nodig. Alles op het scherm wordt gekopieerd.

Nadelen Miracast