Streamen naar je tv

Je kunt op veel manieren je foto's, muziek en filmpjes van je laptop, tablet of smartphone draadloos afspelen op je tv. We geven een overzicht van de belangrijkste mediaspelers en technieken die je kunt gebruiken.

Smart tv

Heb je een smart tv? Daarmee kun je direct video's of muziek streamen via bepaalde apps op je tv. Je hebt alleen de afstandbediening van je tv nodig.

Je kunt alleen de apps gebruiken die de fabrikant op de tv heeft geinstalleerd of aanbiedt via de tv-appstore. Bekijk welke populaire apps beschikbaar zijn bij de belangrijkste tv-fabrikanten.

Apps verdwijnen

Helaas zijn op sommige televisies niet alle belangrijke Nederlandse apps beschikbaar en kunnen apps van je smart-tv verdwijnen. Tv-fabrikanten geven helaas geen enkele garantie dat de apps op een smart-tv ook blíjven werken. Laat je bij de aankoop van een smart-tv daarom niet leiden door de apps. Heb je geen smart-tv of heeft je tv niet de apps die je wilt gebruiken? Dan zijn onderstaande opties goede alternatieven.

Google Chromecast

Voor veel mensen zal de Google Chromecast goed werken. Deze is er in 2 smaken: een gewone Chromecast en de Chromecast Ultra waarmee je ook ultra hd (4K) kunt streamen. De Chromecast is te gebruiken met veel apps en is relatief goedkoop. Het is alleen lastiger om lokaal opgeslagen media te streamen.

Hoe werkt het?

Met een losse Google Chromecast mediaspeler zorg je ervoor dat je vanaf je smartphone of tablet video's en muziek kunt streamen. Bij sommige tv's wordt Google Cast ondersteunt, dan zit de Chromecast ingebouwd en heb je geen losse Chromecast nodig. Streamen kan via alle apps die ondersteund worden. Dit zijn onder andere YouTube, Netflix en de app van de NPO.

Je opent de app op je smartphone of laptop en je geeft de opdracht om de video af te spelen op een tv. Daarvoor maakt de Chromecast of Google Cast direct verbinding met internet. Je gebruikt je smartphone of tablet dus alleen voor de bediening.

Een andere manier om te streamen is via screen mirroring. Daarbij kopieer je het scherm van je browser, smartphone of tablet op de tv, zodat je op beide apparaten hetzelfde beeld ziet.

Video's die je lokaal hebt opgeslagen - bijvoorbeeld op pc of laptop - kunnen niet standaard worden afgespeeld, maar met behulp van Plex is het wel mogelijk om eigen video's te streamen naar de Chromecast.

Wat heb je nodig om Google Cast te gebruiken?

Je hebt een speaker of tv nodig die Google Cast ondersteunt. Heb je dat niet? Dan kun je die functie toevoegen door een Google Chromecast (€39, met hdmi-aansluiting) of Chromecast Audio (€39, alleen voor audio via 3.5mm aansluiting) te kopen. Je kunt zowel Android als Apple producten gebruiken voor de bediening.

Voordelen

Werkt gemakkelijk

Met veel apparaten te gebruiken

Veel apps worden ondersteund

Nadelen

Zonder Google Cast-apparaat zul je nog een aparte Google Chromecast moeten aanschaffen

Lastiger om lokaal opgeslagen video's en muziek te streamen

Apple TV

Met een Apple TV mediaspeler stream je gemakkelijk via Airplay vanaf je iPhone of iPod naar je tv. Handig als je al veel Apple producten gebruikt. De Apple TV mediaspeler is wel wat duurder dan andere mediaspelers.

Hoe werkt het?

Met Airplay stream je met Apple apparaten naar een Apple TV (€200) of een met Airplay uitgerust audioapparaat. Veel apps ondersteunen Airplay. Je bedient de video of muziek op je iPhone of iPad, maar de speaker of Apple TV streamt direct van het internet.

Daarnaast kun je met Airplay het scherm van je Mac, iPhone en iPod kopiëren naar je tv via de Apple TV. Dit heet screen mirroring. Je vindt de Airplay-knop op je iPhone of iPad door op het hoofdscherm vanuit de onderkant van het scherm omhoog te vegen.

Wat heb je nodig om Airplay te gebruiken?

Je kunt via Airplay alleen streamen vanaf een Mac, iPhone, iPod Touch en iPad, en beelden kunnen alleen verstuurd worden naar een Apple TV. Muziek kun je ook streamen naar bepaalde wifi-speakers. Verschillende speakerdocks, receivers en stereosets ondersteunen Airplay.

Voordelen

Werkt gemakkelijk

Veel apps worden ondersteund

Nadelen

Voor het streamen van beeld moet je een Apple TV hebben

Besturen kan alleen vanaf Apple-apparaten

Meer mediaspelers

Naast de Google Chromecast en Apple TV zijn er nog vele andere mediaspelers op de markt. Bijvoorbeeld de Humax TV+ H3, Nvidia Shield of Raspberry Pi 3.

DLNA: eigen bestanden streamen

DLNA is een techniek om bestanden te delen, en wordt door veel televisies ondersteund. DLNA is alleen geschikt voor lokaal opgeslagen bestanden, het opslagmedium moet aan staan tijdens het streamen en je kunt DLNA niet gebruiken met streamingdiensten zoals Netflix.

Hoe werkt het?

Met DLNA deel je bestanden via je thuisnetwerk. Je speelt bijvoorbeeld een filmpje dat op je pc staat af op je tv. Om bestanden te delen moeten beide apparaten DLNA ondersteunen en aangesloten zijn op hetzelfde wifinetwerk. Veel tv's en laptops met Windows hebben DLNA ingebouwd.

Met de Windows Mediaspeler beheer je de bestanden die je wilt afspelen. Je kunt er ook voor kiezen om een ander programma te downloaden en te gebruiken als mediaserver, zoals Serviio, Twonky, Plex en TVersity.

Wat heb je nodig om DLNA te gebruiken?

Een tv en een laptop of computer die DLNA ondersteunt. En een thuisnetwerk waarop zowel je tv als laptop of computer is aangesloten.

Voordelen

Handig voor het streamen van bestanden van je computer of laptop

Veel televisies ondersteunen DLNA. Daardoor hoef je vaak niets extra aan te schaffen

Nadelen

Werkt alleen met lokaal opgeslagen bestanden, niet met apps zoals Netflix of Spotify

Het apparaat waar de bestanden op staan moet altijd aan staan wanneer je aan het streamen bent

Miracast: smartphonescherm op je tv

Miracast is een techniek die op veel televisies beschikbaar is. Het werkt gemakkelijk, maar is het minst geschikt als 'vaste' oplossing. Je smartphone of tablet moet aan blijven tijdens het streamen en de kwaliteit is soms minder.

Hoe werkt het?

Miracast wordt ook wel 'hdmi via wifi' genoemd. Het beeld van je smartphone of tablet wordt met Miracast gekopieerd op je tv via 'Wi-Fi-Direct'. Dat betekent dat je geen internet nodig hebt om beeld te streamen naar je tv, omdat een lokale verbinding wordt gelegd. Veel televisies, smartphones en tablets ondersteunen Miracast. Het verwarrende is dat elke tv-fabrikant zijn eigen variant op Miracast heeft en daar ook een eigen naam voor gebruikt.

Wat heb je nodig om Miracast te gebruiken?

Je hebt alleen een smartphone of tablet en tv nodig die beide Miracast ondersteunen, meer niet. Veel nieuwe Android-apparaten ondersteunen deze techniek niet meer.

Voordelen

Ondersteuning bij veel smartphones en tablets

Direct te gebruiken, geen installatie nodig

Omdat je het scherm spiegelt heb je geen ondersteuning van een bepaalde app nodig. Alles op het scherm wordt gekopieerd

Nadelen

Kwaliteit (resolutie en aantal beelden per seconde) is niet altijd optimaal

Het scherm van je smartphone of tablet moet aan blijven tijdens het streamen

De batterij van je smartphone of tablet gaat snel leeg

