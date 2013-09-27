Onbeperkt films en series kijken

Bij Netflix en Videoland krijg je voor een vast bedrag per maand, onbeperkt toegang tot series en films. Daarvoor moet je een account aanmaken. Met je e-mailadres en wachtwoord log je daarna in op een smart-tv, tablet of ander apparaat dat de abonneedienst ondersteunt.

Waar kun je films en series kijken?

Hou je bijvoorbeeld van 'House of the Dragon' of kijk je liever naar 'Stranger Things'? Niet elke serie is bij elke aanbieder te zien.

Het aanbod maakt dus veel uit voor welke dienst je kiest. Gelukkig kun je bij de meeste diensten een actuele lijst van het aanbod bekijken. We geven per streamingsdienst aan hoe je deze op tv bekijkt.