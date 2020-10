Onbeperkt films en series kijken

Bij Netflix en Videoland krijg je voor een vast bedrag per maand, onbeperkt toegang tot series en (veelal) oudere films. Daarvoor moet je eenmalig een account aanmaken. Met je e-mailadres en wachtwoord log je vervolgens in op een smart tv, tablet of ander apparaat dat de abonneedienst ondersteunt.

Welke series bij wie?

Houd je van Game of Thrones of kijk je liever naar Stranger Things? Het maakt veel uit voor de keuze van een bepaalde dienst. Niet elke serie is bij elke aanbieder te zien. Gelukkig kun je bij de meeste diensten een actuele lijst van het aanbod inzien. Verder geven we per dienst aan hoe je de dienst op tv bekijkt.

