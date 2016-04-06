Tips voor een beter beeld

Beeldinstelling: thuis of winkel

Elke televisie heeft tenminste 2 standaardinstellingen: 'thuis' en 'winkel'. De winkelinstellingen zijn bedoeld voor de presentatie in de winkel. Daarbij is de helderheid vaak een stuk hoger dan thuis nodig is. Ook is de kleurweergave vaak extra levendig. Daarom moet je thuis altijd voor de thuisinstellingen kiezen.

Wizard

Sommige tv's leiden je daarna door een speciale 'wizard'. Een handleiding om stapsgewijs het beeld in te stellen. Heeft je tv niet zo'n wizard? Dan kun je zelf de instellingen aanpassen. Of je kiest voor de instellingen die we in de tv-test hebben gebruikt.

Zelf je beeld verbeteren

De beeldkwaliteit kun je met een stilstaand beeld beter beoordelen. Zet daarom het beeld stil of laat een foto zien via usb. Kies een scène die je goed kent, met donkere en lichte delen.

Gebruik de verlichting in de kamer zoals je het meestal aan hebt als je tv kijkt.

Kies de beeldmodus die je het prettigst vindt. Bijvoorbeeld standaard, sport of film. Wij kiezen in onze televisietest de standaardmodus.

Zet via het tv-menu het dynamisch contrast en de dynamische achtergrondverlichting uit.

Stel het contrast zo in dat je nog details ziet. In zowel de donkere als lichte delen van het beeld.

Stel de helderheid in. Let op dat donkere delen niet te licht worden en lichte delen niet te fel.

Stel de achtergrondverlichting in tot een prettig kijkniveau.

Stel als laatste de kleuren in. Gebruik hiervoor een portretfoto of een scène met mensen, want huidtinten moeten er natuurlijk uitzien.

Kom je er niet uit? Gebruik dan de instellingen die wij in de televisietest gebruiken.

Onze test-beeldinstellingen

We testen de standaard 'uit-de-doos'-beeldinstellingen. Ook kijken we naar de beeldkwaliteit als we het beeld zo goed mogelijk proberen in te stellen. Met deze 'optimale' instelling voor je tv is de beeldkwaliteit soms een stuk beter dan met de standaardinstellingen.

Let op: het aanpassen van de beeldinstellingen zorgt soms voor een hoger energieverbruik.

Optimale beeldinstellingen uit de test

Bij alle geteste tv's in onze vergelijker noemen we de 'optimale' beeldinstellingen. Dit zijn de instellingen die door ons gebruikt zijn voor het beoordelen van de beeldkwaliteit. Daarmee bedoelen we de waarden die wij gebruikten voor bijvoorbeeld helderheid, contrast en kleur.

Speciale beeldfuncties

Maar we geven ook de instellingen voor speciale beeldfuncties, zoals ruisonderdrukking of dynamisch contrast. Deze vermelden we in het Engels en zijn soms afgekort. We testen de televisies namelijk samen met Europese zusterorganisaties.

Onze experts hebben de instellingen gekozen waarbij het beeld in de standaardmodus zo goed mogelijk staat afgesteld. Dat wil niet zeggen dat je deze instellingen altijd moet overnemen. Ze kunnen ook een startpunt zijn om het beeld naar je eigen smaak af te stellen.

Engelse termen en afkortingen

Zoals gezegd staan diverse termen in het Engels en zijn ze soms afgekort. Bij instellingen voor vloeiender beeld staan soms de letters J en B. Deze staan voor Judder (schokkerigheid van beeld) en Blur (onscherpte). Bij de 'overige instellingen' staat soms NR: dat staat voor Noise Reduction, oftewel ruisonderdrukking.

Waar vind je deze beeldinstellingen?

Klik op een model in onze lijst van geteste televisies. Scrol naar beneden en klik daarna op 'Alle specificaties'. Wanneer je naar beneden scrolt, kom je vanzelf bij het kopje 'Optimale beeldinstellingen'.

Let op: deze informatie over optimale beeldinstellingen is alleen voor leden met het pakket Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd.