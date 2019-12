Tips voor een beter beeld

Uit de doos, stekker erin en direct genieten van je nieuwe tv. Het kan, maar dan is de beeldkwaliteit niet op zijn best. Het loont om de tijd te nemen voor betere instellingen. Lees onderstaande tips voor beter beeld.

Thuis of winkel

Elke televisie heeft op zijn minst 2 standaardinstellingen: "thuis" en "winkel". De winkelinstellingen zijn, zoals de naam al zegt, bedoeld voor de presentatie in de winkel. Thuis kies je natuurlijk de thuisinstellingen. Sommige tv's leiden je daarna door een speciale 'wizard' om stapsgewijs het beeld in te stellen. Heeft je tv niet zo'n wizard? Dan kun je zelf instellingen aanpassen of kies voor de instellingen die we in de tv-test hebben gebruikt.

Zelf je beeld verbeteren:

De beeldkwaliteit is met een stilstaand beeld beter te beoordelen. Zet daarom het beeld stil of toon een foto via usb. Kies een scène die je goed kent, met donkere en lichte delen. Doe de verlichting in de kamer zo aan zoals je het meestal aan hebt als je tv kijkt. Kies de beeldmodus die je het prettigst vindt. Bijvoorbeeld standaard, sport of film. Wij kiezen in onze televisietest de standaardmodus. Zet via het tv-menu het dynamisch contrast en de dynamische achtergrondverlichting uit. Stel het contrast zo in dat je nog details ziet in zowel de donkere als lichte delen van het beeld. Stel de helderheid in. Let op dat donkere delen niet te licht worden en lichte delen niet te fel. Stel de achtergrondverlichting in tot een comfortabel kijkniveau. Stel als laatste de kleuren in. Gebruik hiervoor een portretfoto of scène met mensen. Want huidtinten moeten er natuurlijk uitzien. Kom je er niet uit? Gebruik dan de instellingen die wij in de televisietest gebruiken.

Onze testinstellingen

Naast een test met de standaard 'uit-de-doos' beeldinstellingen, kijken we ook naar de beeldkwaliteit wanneer we het beeld zo goed mogelijk proberen in te stellen. Met deze 'optimale' beeldinstellingen is de beeldkwaliteit soms een stuk beter dan met de standaard instellingen. Het verschil is het grootst bij tv’s van Philips en Samsung. Let op: het aanpassen van de beeldinstellingen kan soms een negatief effect hebben op het energiegebruik.

Optimale instellingen uit de test

Van alle geteste tv's vertellen we de 'optimale' beeldinstellingen die door ons gebruikt zijn om de beeldkwaliteit te beoordelen. Dat gaat om de gebruikte waarden voor bijvoorbeeld de helderheid, contrast en kleur. Maar we geven ook de instellingen voor diverse speciale beeldfuncties, zoals ruisonderdrukking of dynamisch contrast. Deze staan wel in het Engels vermeld en zijn soms afgekort, aangezien we televisies in internationaal verband testen met Europese zusterorganisaties.

De instellingen zijn door onze experts gekozen als degene waarbij het beeld in de standaardmodus zo goed mogelijk staat afgesteld. Dat wil niet zeggen dat je perse deze instellingen moet overnemen. Ze kunnen je wel een startpunt bieden om het beeld naar je eigen smaak af te stellen.

Waar vind je ze?

Klik op een model in onze lijst van geteste televisies, scroll naar beneden en klik vervolgens op 'Alle specificaties'. Wanneer je naar beneden scrollt kom je vanzelf bij het punt 'Optimale beeldinstellingen'. Zoals gezegd staan diverse termen in het Engels en zijn ze soms afgekort. Bij instellingen voor vloeiender beeld staan soms de letters J en B. Deze staan voor respectievelijk Judder (schokkerigheid van beeld) en Blur (onscherpte). En bij de 'overige instellingen' staat soms NR: dat staat voor Noise Reduction, oftewel ruisonderdrukking.