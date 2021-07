Digitale tv opnemen

Abonnement met opnemen afsluiten

Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat je altijd zelf tv-programma's kunt opnemen. Het is een dienst geworden die door tv-providers wordt beheerd en aangeboden. Om te kunnen opnemen moet je nu kiezen voor een tv-abonnement waar 'opnemen' inbegrepen is. Of je vinkt dit aan als extra optie bij je gewenste tv-abonnement.

Apparatuur hoef je daarvoor niet meer zelf aan te schaffen. Deze levert de provider in bruikleen aan. Vaak zijn daar wel kosten aan verbonden. Meestal zo'n €5 extra per maand.

Een alternatief voor opnemen is om programma's terug te kijken. Vrijwel alle providers bieden deze mogelijkheid ook aan in al hun tv-pakketten. Het is wel minder flexibel. Zo kun je vaak niet doorspoelen in programma’s om reclame over te slaan. Ook zijn programma's vaak maar een beperkte periode terug te kijken.

Programma's en reclames doorspoelen

Als je programma's opneemt, dan kun je in principe alle zenders die bij je abonnement horen opnemen. En kun je bij de meeste providers ook gewoon de reclames en de opnames zelf doorspoelen.

Maar bij sommige providers is doorspoelen bij reclames, of überhaupt doorspoelen, toch niet mogelijk voor een beperkt aantal zenders.

Bij provider DELTA kun je bijvoorbeeld de RTL-zenders alleen doorspoelen tot aan het begin van het opgenomen programma. Daarna kun je niet verder doorspoelen. Bij opgenomen programma's van NPO-zenders is dit wel allemaal mogelijk.

Opnemen en terugkijken: de mogelijkheden

Programma's opnemen en terugkijken kan in principe via 5 verschillende technieken:

In de cloud

Een losse tv-ontvanger met harde schijf

Opnemen via de tv zelf

Opnemen met een dvd-harddiskrecorder

Programma's terugkijken via de provider

Je kunt daar niet echt tussen kiezen als klant. Sommige providers gebruiken alleen de cloud-techniek, terwijl andere providers een tv-ontvanger met harde schijf leveren. En sommige providers maken gebruik van beide technieken.

Daarnaast kun je bij sommige providers programma's opnemen met je eigen tv. Al deze technieken hebben voor- en nadelen.

Kosten voor opnemen

Provider Opnemen en doorspoelen Terugkijken / programma gemist KPN optie voor € 5 per maand standaard bij afname Televisie XS4ALL standaard bij afname Televisie standaard bij afname Televisie Ziggo vanaf TV Complete-pakket vanaf TV Start-pakket;

Uitgebreid terugkijken vanaf TV Complete Online.nl standaard bij afname Televisie standaard bij afname Televisie T-Mobile optie voor € 5 per maand standaard bij afname Televisie Budget Alles-in-1 optie voor € 5 per maand standaard bij afname Alles-in-1 Televisie CanalDigitaal standaard bij afname digitale tv standaard bij afname digitale tv

