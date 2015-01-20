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Digitale tv opnemen

Tv-providers bieden tegenwoordig de service om digitale televisie op te nemen. Je hoeft daar zelf geen apparatuur voor te kopen: de provider levert dit in bruikleen aan. Hoe werkt digitale tv opnemen, welke mogelijkheden zijn er en wat zijn de voor- en nadelen?
Arjen_Oving

Arjen Oving   Expert televisiesBijgewerkt op:22 mei 2026

Artikel_digitaletvopnemen

Abonnement met opnemen afsluiten

Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat je altijd zelf tv-programma's kunt opnemen. Het is een dienst geworden die door tv-providers wordt beheerd en aangeboden. Je moet dus kiezen voor een tv-abonnement waar 'opnemen' inbegrepen is. Of je vinkt dit aan als extra optie bij je gewenste tv-abonnement. 

Apparatuur hoef je daarvoor niet meer zelf aan te schaffen. Deze levert de provider in bruikleen aan. Vaak zijn daar wel kosten aan verbonden. Meestal zo'n €5 extra per maand.

Een alternatief voor opnemen is om programma's terug te kijken. Vrijwel alle providers bieden deze mogelijkheid ook aan in al hun tv-pakketten. Het is wel minder flexibel. Zo kun je vaak niet doorspoelen in programma’s om reclame over te slaan. Ook zijn programma's vaak maar een beperkte periode terug te kijken.

Programma's en reclames doorspoelen

Als je programma's opneemt, dan kun je in principe alle zenders die bij je abonnement horen opnemen. Al zijn daar soms wel uitzonderingen op, vraag dit na bij je provider.

Ook kun je bij de meeste providers gewoon de reclames en de opnames zelf doorspoelen. Maar bij sommige providers is doorspoelen bij reclames, of überhaupt doorspoelen, toch niet mogelijk voor een beperkt aantal zenders.

Opnemen en terugkijken: de mogelijkheden

Programma's opnemen en terugkijken kan in principe via 5 verschillende technieken:

  • In de cloud
  • Een losse tv-ontvanger met harde schijf
  • Opnemen via de tv zelf
  • Programma's op tv terugkijken via de provider

Decoder Je kunt daar niet echt tussen kiezen als klant. Sommige providers gebruiken alleen de cloud-techniek, terwijl andere providers een tv-ontvanger met harde schijf leveren. En sommige providers maken gebruik van beide technieken.

Daarnaast kun je bij sommige providers programma's opnemen met je eigen tv. Al deze technieken hebben voor- en nadelen.

Kosten voor opnemen 

Provider

Opnemen en doorspoelen

Terugkijken / programma gemist

KPN

 optie voor € 5 per maand inbegrepen bij afname Televisie

Ziggo

 vanaf TV Complete-pakket vanaf TV Start-pakket (2 dagen);
Uitgebreid terugkijken (7 dagen) vanaf TV Complete

Freedom Internet

 Vanaf TV Compleet pakket standaard bij afname Televisie

Odido

 optie voor € 5 per maand standaard bij afname Televisie

Budget
Alles-in-1

 optie voor € 5 per maand standaard bij afname Alles-in-1 Televisie

CanalDigitaal

 standaard bij afname digitale tv standaard bij afname digitale tv

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