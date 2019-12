Televisie kopen: waar let je op?

Veel televisies in de winkel zijn tegenwoordig 'ultra-hd (UHD)' of '4K'. Beide termen betekenen hetzelfde en worden door elkaar heen gebruikt.

Het beeldscherm van een UHD/4K-tv heeft 4 keer zoveel pixels als een full-hd-tv. Met deze hogere schermresolutie kunnen 4K-tv's in theorie een scherper beeld tonen met 4 keer zoveel detail dan een full-hd-tv. De tv-programma's of films die je kijkt moeten dan wel ook in 4K zijn opgenomen en worden uitgezonden. Hoewel 4K in opkomst is, is het aanbod nog altijd vrij beperkt.

Daarnaast is het in de praktijk best lastig om altijd duidelijk verschil te zien tussen UHD/4K en full-hd, zelfs als je héél dicht op het scherm zit. Veel mensen merken lang niet altijd een verschil op.

Lees meer over ultra-hd of bekijk de video.