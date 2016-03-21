Televisie kopen: waar let je op?

Bijna alle televisies in de winkel zijn lcd-tv's met een led-achtergrondverlichting. Daarom worden ze vaak ook led-tv genoemd. Ook qled- en qned-tv's zijn eigenlijk lcd-tv's.

Daarnaast zijn er oled-tv's op de markt. Qua beeldkwaliteit vinden we deze vaak bovenaan in onze test. Maar sommige qled-tv's komen in de buurt of evenaren de beeldkwaliteit van oled-tv's.

De ene techniek is niet altijd beter dan de ander op alle vlakken. Zo bieden oled-tv's over het algemeen een grotere kijkhoek en kunnen een dieper zwart laten zien. En qled-tv's kunnen vaak een hogere helderheid produceren.

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Lcd, qled-tv's en oled-tv's