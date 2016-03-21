Televisie kopen: waar let je op?

Wil je een nieuwe tv kopen, dan loop je in de winkel tegen een muur van bewegende beelden aan. Kies dan maar eens een tv met de juiste maat, een goede beeldkwaliteit en handige functies.
Expert Elektronica
Wil je weten welke televisie het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste televisie.
Bijna alle televisies in de winkel zijn lcd-tv's met een led-achtergrondverlichting. Daarom worden ze vaak ook led-tv genoemd. Ook qled- en qned-tv's zijn eigenlijk lcd-tv's.
Daarnaast zijn er oled-tv's op de markt. Qua beeldkwaliteit vinden we deze vaak bovenaan in onze test. Maar sommige qled-tv's komen in de buurt of evenaren de beeldkwaliteit van oled-tv's.
De ene techniek is niet altijd beter dan de ander op alle vlakken. Zo bieden oled-tv's over het algemeen een grotere kijkhoek en kunnen een dieper zwart laten zien. En qled-tv's kunnen vaak een hogere helderheid produceren.
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Lcd, qled-tv's en oled-tv's
In het algemeen geldt dat hoe verder weg de tv staat, hoe groter de tv mag zijn. Uit eigen onderzoek komt naar voren dat mensen een kijkafstand van zo’n 2,4 maal de tv-beelddiagonaal het prettigst vinden. Daarmee kun je uitrekenen welk tv-formaat het beste bij jou past.
Meet thuis de afstand in centimeters tussen de bank en de plek waar de tv komt te staan. Deel dat door 2,4. Dan weet je ongeveer wat de tv-beelddiagonaal in centimeters moet zijn. Wil je het liever in inches weten? Deel dan de gemeten afstand door 6.
Tv's zijn in veel verschillende beeldmaten te koop: van 24 inch (61 cm) tot 85 inch (216 cm) en zelfs nog groter. Wij testen alleen tv's van 32 inch (81 cm) tot en met 77 inch (196 cm).
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De ideale kijkafstand
Ultra-hd en of 4K betekenen hetzelfde en worden door elkaar heen gebruikt.
Het beeldscherm van een 4K-tv heeft 4 keer zoveel pixels als een full-hd-tv. En toont in theorie een scherper beeld met 4 keer zoveel detail dan een full-hd-tv. Maar de tv-programma's of films die je kijkt, moeten dan wel ook in 4K zijn opgenomen en worden uitgezonden. Films en series in 4K vind je vooral bij streaming-videodiensten. Bij gewone tv-programma's van NPO of RTL is dat nog niet zo.
Daarnaast is het in de praktijk best lastig om altijd duidelijk verschil te zien tussen UHD/4K en full-hd. Dat geldt zelfs als je héél dicht op het scherm zit. Veel mensen merken lang niet altijd een verschil op.
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Ultra-hd/4K en bekijk de video
Je favoriete Netflix-serie bekijken, een gemist tv-programma terugkijken, internetten of een film huren. Het kan met de apps die je vindt op smart-tv’s. Deze tv's zijn namelijk verbonden met internet. De apps bedien je met de afstandsbediening van de tv.
Welke apps op de tv staan, verschilt per tv-merk. Daarnaast kunnen apps na een paar jaar zomaar van je smart-tv verdwijnen. Ook na aandringen van de Consumentenbond laten fabrikanten weten dat ze daar niets aan kunnen doen. Garantie tot aan de deur dus. Laat je daarom bij de aankoop van een smart-tv niet leiden door de apps.
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Smart-tv
HDR staat voor High Dynamic Range. Met HDR kunnen beelden nog levensechter en kleurrijker getoond worden.
Je hebt hiervoor een tv nodig die geschikt is voor HDR. Én je moet beeldmateriaal bekijken waaraan HDR-informatie is toegevoegd. Dit laatste is nog maar mondjesmaat het geval. Zo zijn er nog geen tv-programma's met HDR. Het komt wel steeds meer beschikbaar bij streaming videodiensten zoals Netflix en Youtube.
Er zijn steeds meer tv's die HDR ondersteunen. Maar of het ook echt iets toevoegt aan de beeldkwaliteit wisselt nogal. Soms kan het zelfs wat afbreuk aan doen.
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HDR
Er zijn 2 onderdelen waarop je tv’s makkelijker in de winkel kunt vergelijken: kijkhoek en schermreflectie.
De kijkhoek kan behoorlijk verschillen tussen tv's. Als dat belangrijk is voor je, bijvoorbeeld omdat je vaak met meerdere mensen tv kijkt, is het handig om daar een indruk van te krijgen in de winkel. Neem dan de tijd om het beeld vanuit verschillende hoeken te bekijken. Hoe sneller het beeld minder helder en kleurrijk wordt, hoe kleiner de kijkhoek van die tv. Houd daarbij rekening met de hoek waaronder je zitmeubilair thuis staat ten opzichte van de tv.
Let dan meteen op of het scherm onder die hoek niet te sterk reflecteert. Bij invallend (zon)licht is dit erg vervelend.
In onze test meten we bij elke tv de kijkhoek en de reflectie. Je vindt de resultaten per televisie onder het kopje ‘Technische beeldmetingen’ in onze vergelijker.
Om bijvoorbeeld een losse tv-ontvanger van je provider, blu-rayspeler, gameconsole, of soundbar aan te sluiten heb je voldoende aansluitingen nodig. Goedkopere televisies hebben meestal minder aansluitingen dan duurdere modellen.
De hdmi-aansluiting wordt het meest gebruikt. Vaak vind je 2, 3 of 4 van deze aansluitingen op je tv. Via hdmi verstuur je met 1 kabel zowel beeld en geluid. Dit is handig om een losse tv-ontvanger of blu-rayspeler mee aan te sluiten.
Andere handige aansluitingen zijn een hoofdtelefoonaansluiting, digitale audio-uitgang en usb-aansluiting.
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Aansluitingen op tv’s
Met onze test zie je meteen welke televisies goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.