Welke apps heeft je smart-tv?

Elk tv-merk anders

De grote tv-merken zoals Samsung, LG en Panasonic hebben allemaal een eigen smart-tv-systeem. Terwijl Sony en Philips Android TV gebruiken. Dat is het besturingssysteem voor smart-tv's van Google. Daarbij is Google TV een variant die op Android TV draait. Vaak worden die systemen elk jaar weer vernieuwd of zelfs compleet veranderd.

Dat kan soms gevolgen hebben voor het aanbod aan apps. Netflix en YouTube vind je op bijna elke smart-tv terug. Maar apps als Videoland en RTL XL vind je niet altijd op elke televisie.

Welke smart tv apps zijn er?

Soms vermelden app-makers op hun website op welke smart-tv's hun app te vinden is. Hieronder vind je een selectie van populaire apps in Nederland met de link naar zo'n informatiepagina.

Wil je zeker weten of een bepaalde app beschikbaar is op de tv die je koopt? Vraag het dan vóór je hem koopt aan de fabrikant of de verkoper.

Let op: app-makers zijn lang niet altijd duidelijk welke smart-tv systemen en tv-merken ze ondersteunen. Het kan dus zijn dat de informatie die je zoekt toch niet te vinden is via de gegeven links. Daarnaast kan de app waarin je geïnteresseerd bent niet in onze lijst staan. We hebben ons beperkt tot populaire en veelgebruikte smart-tv apps in Nederland.

Geen garanties

Apps willen nog wel eens verdwijnen van smart-tv's, zeker als de smart-tv wat ouder is. Terwijl veel mensen verwachten dat apps blijven werken zolang de tv het nog gewoon doet.

Helaas geven tv-fabrikanten geen garantie op een blijvende werking van apps. Dat wil zeggen: óf en hoelang apps blijven werken is onduidelijk. De tv-fabrikanten leggen de verantwoordelijkheid daarvoor volledig bij de app-makers. Laat je daarom bij de aankoop van een smart-tv niet leiden door de apps.

Heb jij een smart-tv en doet een belangrijke app het ineens niet meer? Dan is wellicht een losse mediaspeler om te streamen naar je tv een oplossing. Op deze systemen lijken apps wel langer ondersteund te worden, al zal ook hier gelden: garantie tot aan de deur.