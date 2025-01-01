Internet en tv vergelijken

Van goedkoop internet en tv, tot het abonnement met het uitgebreidste tv- abonnement: je vergelijkt ze in onze internet en tv vergelijker. Vergelijk internet- en tv-aanbieders op internetsnelheid, tv-abonnement en prijs. Zie eenvoudig welke aanbiedingen er zijn en welk pakket het beste bij je past.
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Veel consumenten hebben al jaren hetzelfde internet- en tv-abonnement. Zonde, want je betaalt dan teveel.
Wanneer je overstapt kun je gebruikmaken van nieuwe internet en tv aanbiedingen. Voor een lagere prijs krijg je dan een snellere verbinding of een uitgebreider tv-abonnement.
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Elke maand geven 7500 consumenten een oordeel voor internet en tv. Een tv-storing of traag internet kan bij elke provider voorkomen. Maar uit ons onderzoek naar de beste provider blijkt dat er grote verschillen zijn tussen aanbieders. Met onze testoordelen maken we het kiezen tussen internet- en tv-providers makkelijk.