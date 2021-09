Internet en bellen vergelijken

Bij internet en bellen bel je via de internetverbinding. Deze vorm van telefonie heet Voice over Internet Protocol (Voip) bellen. Bellen is mogelijk bij alle type netwerken: dsl, kabel- en glasvezelinternet.

Bij de meeste providers zit het in een combinatiepakket met internet, tv of beide. De gesprekskosten bestaan meestal uit een starttarief per gesprek en gesprekstarief. Hoe minder je belt, hoe duurder je meestal uit bent.

Bellen via vaste lijn

Bel je veel via de vaste lijn? Kijk dan naar de ‘onbeperkt bellen’-bundels. Met starttarieven en gesprekskosten heb je dan niets te maken. Je betaalt een hoger maandbedrag voor al het belverkeer naar mobiele en vaste nummers. Check of je de vaste telefoon nog wel nodig hebt.

Gebruik je meestal je mobiele telefoon, dan kan de vaste telefoon de deur uit. Dat scheelt minimaal €60 aan abonnementskosten per jaar.