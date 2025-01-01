Internet en bellen vergelijken

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Veel consumenten zitten al jaren bij dezelfde internet- en telefoonprovider. Zonde, want je betaalt dan teveel voor een abonnement. Voor een lagere prijs kun je een snellere verbinding krijgen en een beter vast belpakket. Bij ons kun je internet- en belabonnementen vergelijken op prijs én op kwaliteit.
Elke maand geven 7500 consumenten een oordeel voor de kwaliteit van hun verbinding. Een telefoonstoring of traag internet kan bij elke provider voorkomen. Maar uit ons onderzoek naar de beste provider blijkt dat er grote verschillen zijn tussen aanbieders van internet en vast bellen. Met onze testoordelen maken we het kiezen tussen internet en telefoonproviders makkelijk.