Internetprovider kiezen: waar let je op?

Aanbieders van internet, televisie en vast bellen hebben verschillende pakketten. Welk pakket kun je waar krijgen? Kun je bij elke aanbieder programma's vanaf het begin terugkijken? En wat zijn de verschillen tussen dsl, kabel en glasvezel?
Expert internet
Bekijk altijd eerst welke aanbieders op jouw adres internet, televisie en vast bellen aanbieden. Want glasvezel is nog niet in heel Nederland beschikbaar en de aanbieders van glasvezel zijn niet overal actief.
Bij internet via dsl (de telefoonlijn) is het belangrijk dat je niet te ver van de wijkcentrale woont. Want hoe groter de afstand, hoe langzamer de verbinding. In onze internet en tv-vergelijker krijg je een idee van de te verwachten snelheden op jouw adres.
Je kunt vaak kiezen uit 3 pakketten: instap, standaard en premium. Wat je nodig hebt, hangt af van je gebruik en het aantal apparaten:
Bekijk hier welke internetsnelheid je nodig hebt. Wil je een nauwkeurige schatting van de internetsnelheid die je nodig hebt? Gebruik dan de handige tool van de Amerikaanse consumentenbond.
Neem dan het goedkoopste abonnement. Met 1 telefoontje heb je vaak een sneller abonnement.
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Welke internetprovider is het goedkoopst?
Een tv-storing of traag internet kan bij elke provider voorkomen. Maar uit ons onderzoek naar de beste provider blijkt dat er grote verschillen zijn tussen aanbieders.
De service laat nogal eens te wensen over. De ene provider levert betere (klanten)service dan de andere. De wachttijden aan de telefoon verschillen enorm.
Elk kwartaal vragen we ons panel naar hun ervaringen met hun provider. Het aantal consumenten dat last heeft van storingen is soms aanzienlijk. Vooral tv-storingen komen regelmatig voor.
De rapportcijfers die ons panel geeft voor hun internet, tv en telefonieverbinding staan ook in onze vergelijker. Dat maakt kiezen makkelijker.
Bekijk en vergelijk:
Alle internetproviders
Internet en tv via kabel raden we aan als je een snelle en stabiele verbinding wil. Er zijn weinig aanbieders en het is meestal duurder dan een dsl-abonnement.
Dsl raden we aan als je een goedkoper abonnement zoekt en wil kiezen tussen meerdere aanbieders. Vanaf 2023 zet KPN bij huishoudens met glasvezel in stappen het dsl-signaal uit.
Glasvezel raden we aan als je een zeer snelle internetverbinding wil. Het moet wel mogelijk zijn op jouw adres.
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Glasvezel, kabel of dsl?
Het aanbod aan streamingsdiensten is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Bedenk voor je ‘automatisch’ een tv-pakket bij een provider kiest, of een streamingsabonnement niet beter bij je past. Er zijn volop alternatieven voor het tv-pakket van de provider.
Alle aanbieders hebben een basispakket met zo’n 75 zenders, waaronder de belangrijkste Nederlandse en buitenlandse zenders. Alleen KPN Digitenne heeft een kleiner pakket. Met alle tv-pakketten kun je hd-tv kijken.
Je kunt het basispakket uitbreiden met extra zenderpakketten en betaalzenders. Vaak kun je gemiste programma’s terugkijken en films huren. De mogelijkheden zijn afhankelijk van je provider. Lees meer over digitale televisie bij alles-in-1-providers.
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Abonnementen voor internet en tv
Check of je de vaste telefoon nog wel nodig hebt. Gebruik je meestal je mobiele telefoon, dan kun je beter stoppen met de vaste telefoon. Dat scheelt, buiten eventuele gesprekskosten, zo’n €60 abonnementskosten per jaar.
Bel je juist veel via de vaste lijn? Kijk dan naar de ‘onbeperkt bellen’-bundels. Met starttarieven en gesprekskosten heb je dan niets te maken. Je betaalt een hoger maandbedrag voor al het belverkeer naar mobiele en vaste nummers.
Je kunt ook gratis bellen via internet met programma's zoals Zoom of Jitsi Meet. Voor Apple-gebruikers is er Facetime. Lees meer over vaste telefonie.
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Abonnementen voor internet en bellen
Bij alle aanbieders krijg je een internetmodem in bruikleen. Meestal is dit ook een router voor wifi. Aan dit modem kun je nog een extra router aansluiten om het bereik te verbeteren.
Ook de tv-ontvanger (decoder) krijg je meestal in bruikleen. Bij verschillende providers kun je ook de ingebouwde tuner van je televisie gebruiken. Vaak heb je dan wel een CI+module nodig. Je kunt bij alle aanbieders een tweede tv aansluiten.
Wil tv-programma's opnemen, terugkijken of films huren? Dat kan vaak ook met je tv, maar een losse ontvanger is meestal toch handiger.
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Apparatuur bij de provider
Internet- en tv-pakketten heb je vanaf €50. De goedkoopste pakketten vind je bij dsl-aanbieders. Deze hebben vaak lage internetsnelheden. Duurdere pakketten hebben een hogere internetsnelheid en een groter zenderpakket.
In onze internet en tv-vergelijker kun je aangeven welke snelheid en tv-opties jij graag wil. Je ziet dan welke aanbieder op jouw adres het goedkoopste is en je kunt meteen overstappen.
Bij veel aanbieders kun je kiezen voor internet en tv in 1 pakket, met of zonder vaste telefonie. Bij een aantal grote providers kun je ook nog mobiele telefonie afnemen of korting krijgen op je energierekening. Lees meer over goedkope internetproviders.
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Alle internetproviders