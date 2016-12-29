Quad Play: internet, tv, vaste telefonie en mobiel abonnement

Mobiel abonnement bij je vaste provider?

Veel mensen nemen internet, tv en vaste telefonie af bij dezelfde provider. In plaats van losse abonnementen bij verschillende providers. Je kunt ook een sim-only of mobiel telefoonabonnement afnemen bij je vaste internetprovider. Je provider biedt dan een pakket aan met vast internet, televisie, vaste telefonie en een sim-only of mobiel abonnement. Het gaat wel om 2 losse contracten.

Voordelen

Je hebt te maken met een enkel bedrijf, dat kan makkelijker zijn in de communicatie.

Je krijgt vaak voordelen en kortingen. Zoals korting op je factuur, of de keuze uit gratis tv-zenders en dubbele databundels voor je smartphone.

Nadelen

Je bent meer gebonden aan een enkele provider. Stap je wel zo makkelijk over?

Een los abonnement bij een andere provider kan duurder zijn. Maar is wellicht kwalitatief beter of past beter bij jouw gebruik.

Wat bieden de providers aan?

Ga naar onze internetvergelijker en bekijk welke voordelen er zijn in combinatie met een mobiele provider (onder 'Combinatiekorting').