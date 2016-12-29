Quad Play: internet, tv, vaste telefonie en mobiel abonnement

Stefan Vrijdag Expert internetBijgewerkt op:25 februari 2026
Veel mensen nemen internet, tv en vaste telefonie af bij dezelfde provider. In plaats van losse abonnementen bij verschillende providers. Je kunt ook een sim-only of mobiel telefoonabonnement afnemen bij je vaste internetprovider. Je provider biedt dan een pakket aan met vast internet, televisie, vaste telefonie en een sim-only of mobiel abonnement. Het gaat wel om 2 losse contracten.
Ga naar onze internetvergelijker en bekijk welke voordelen er zijn in combinatie met een mobiele provider (onder 'Combinatiekorting').