Digitale tv bij alles-in-1-providers

Veel tv-zenders

Je hebt met digitale tv veel keuze uit tv-zenders. Het basispakket bestaat meestal al uit meer dan 75 zenders. Je kunt dit ook aanvullen met extra zenderpakketten. Vaak zijn dat zenders in een thema: kinderzenders, natuurzenders of buitenlandse zenders.

Je kunt met digitale tv ook een abonnement op 1 van de betaalzenders voor films en sport nemen. Bijna alle providers bieden abonnementen aan op Film 1, ESPN (onder meer live Eredivisie-voetbal) en Ziggo Sport Totaal. In onze vergelijker kun je per pakket precies bekijken welke zenders er meegeleverd worden.

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Wat heb ik nodig om digitale tv te kijken?

Voor digitale tv heb je speciale apparatuur nodig. De meeste tv’s hebben een ingebouwde digitale tuner. Met een insteekkaart en een smartcard van je provider kun je zo tv kijken. Een andere manier is met een los kastje dat je aansluit op je tv. Vaak is zo'n ontvanger ook een mediaspeler met apps als Netflix en Youtube,

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Apparatuur voor digitale televisie

Interactieve tv

Met een digitaal tv-pakket kun je via je provider gemiste afleveringen terugkijken en films en series huren. Je hebt er wel geschikte apparatuur voor nodig en soms een extra abonnement. Programma’s terugkijken kan trouwens ook op andere manieren. Bijvoorbeeld via streamingdiensten zoals NLziet en NPO Plus.

Digitale tv opnemen

Digitale televisie opnemen kan op verschillende manieren. Providers bieden vaak de mogelijkheid om in de cloud op te nemen. De opnames worden dan opgeslagen bij je provider. Opnemen is een dienst die als optie beschikbaar is bij een tv-abonnement. BIJ KPN betaal je er €5 per maand voor. Bij Ziggo zit het bij de duurdere tv-abonnementen. Je gebruikt de Ziggo Next Mini mediaspeler om programma's op te slaan.

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Digitale tv opnemen

Live tv pauzeren of terug naar het begin

Als je kunt opnemen, dan kun je ook live televisie pauzeren. Handig als de telefoon gaat of als je even iets te drinken wilt pakken in de keuken. Je kunt ook live televisie terugspoelen tot het moment dat je naar de betreffende zender bent gezapt. Zo kun je heel makkelijk nog eens dat belangrijke doelpunt of de ontknoping van een spelshow kijken.

Onder andere KPN en Ziggo hebben de optie ‘Begin Gemist’. Hiermee kijk je de meeste tv-programma’s snel vanaf het begin terug.

In onze vergelijker kun je per provider bekijken welke opties er zijn om tv op te nemen en te pauzeren.