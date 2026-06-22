Prijzen weer omhoog

Vanaf 1 juli verhogen KPN en Ziggo opnieuw de internetprijzen. Veel abonnees betalen dan 3,3% inflatiecorrectie boven op hun abonnementskosten. Delta en Odido verhoogden eerder dit jaar al hun prijzen.

Deze hogere prijzen raken meestal vaste klanten. Nieuwe klanten krijgen juist korting en welkomstcadeaus. Daarom is dit een goed moment om over te stappen.

Opzeggen

Heb je in het afgelopen jaar niets aan je abonnement veranderd? Dan is de kans groot dat je mag opzeggen. De meeste internetabonnementen lopen 1 jaar, soms 2 jaar.

De einddatum van je contract vind je op de website van je aanbieder in het ‘mijn-gedeelte’. Loopt je contract bijna af? Of is je contract al afgelopen? Dan kun je overstappen. De opzegtermijn is 1 maand.

Welke snelheid heb je nodig?

Dit hangt af van wat je online doet en hoeveel apparaten tegelijk internet gebruiken. Voor de meeste huishoudens is 100 Mbit per seconde ruim genoeg.

Een voorbeeld

Stel: het is 20.30 uur en een gezin van 4 is thuis. In de woonkamer staat Netflix aan in de beste beeldkwaliteit. Dit gebruikt maximaal 15 Mbit/s.

Vader bekijkt ondertussen zijn Instagram-berichten. Dat kost 5 Mbit/s. Zijn dochter kijkt YouTube op een tablet. Dat gebruikt 10 Mbit/s.

De zoon zit boven online te gamen. Daarvoor is ongeveer 10 Mbit/s nodig. Moeder is aan het videobellen. Dat kost 4 Mbit/s.

Ook in huis draait van alles door. In de keuken speelt Spotify muziek af. Dat gebruikt 1 Mbit/s. Verder zijn 1 slimme deurbel en 2 beveiligingscamera’s steeds online. Die gebruiken 2 Mbit/s per apparaat.

Alles bij elkaar gebruikt het gezin dus 51 Mbit/s. Zelfs op dit drukke moment blijft er dus genoeg ruimte over. Met 100 Mbit/s kun je in dit voorbeeld dus zonder zorgen internetten.

Tv-pakket

Kijk je vooral naar Nederlandse tv-zenders? Dan heb je genoeg aan een basispakket voor tv. Daarin zitten de belangrijkste zenders van NPO, RTL en SBS. Vaak zitten er ook buitenlandse zenders in.

Wil je programma’s opnemen? Kies dan voor een uitgebreider pakket. Je kunt dan naar extra zenders kijken en programma’s terugkijken.

Films en series kijk je ook via streamingdiensten. Denk aan Videoland en Netflix. Tv-programma’s vind je ook bij NLZIET, NPO Start en NPO Plus.

Live eredivisievoetbal kijk je via de betaalzenders van ESPN. Alleen providers bieden deze zenders aan.

Vast of mobiel bellen?

Controleer ook of je je vaste telefoon nog nodig hebt. Gebruik je meestal je mobiele telefoon? Dan kun je de vaste telefoon beter opzeggen.

Soms krijg je voordeel bij 1 aanbieder voor internet en mobiel. Bijvoorbeeld Ziggo met Vodafone of Hollandsnieuwe, Odido met Ben, of KPN met Simyo. Je krijgt dan korting of een grotere databundel.