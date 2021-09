De beste alles-in-1-provider

Beste uit de Test

XS4ALL Glasvezel heeft in het tweede kwartaal van 2021 de nieuwkomer Freedom Internet DSL verdrongen en staat wederom bovenaan onze lijst. XS4ALL is het kwaliteitsmerk van KPN en levert internet, tv en bellen via zowel glasvezel als het kopernetwerk (DSL).

Slechts 10% van de XS4ALL Glasvezel klanten had last van storingen in het tweede kwartaal van 2021. Beter dan het gemiddelde van alle providers samen. Klanten zijn ook zeer tevreden over hun internetverbinding. Ze waarderen de kwaliteit van internet met een 8,1.

Ook over televisie zijn de XS4ALL Glasvezel klanten te spreken en waarderen het met gemiddeld een 7,7. Het helpt daarbij dat er weinig storingen werden ervaren. Slechts 13% van de klanten meldde storingen met hte tv-signaal.

Verder wordt de klantenservice hoog gewaardeerd (8,0). Ook krijgt de provider een fraaie 8,1 als algemene waardering door haar klanten. Al met al een mooi rapport.

Testresultaten per provider

Wat zegt ons panel over jouw alles-in-1-provider? Bekijk de uitgebreide testresultaten per aanbieder.

Internetstoringen Internetstoringen iets afgenomen Het percentage klanten dat internetstoringen ervaart schommelt tussen de 8% en 27%. In vergelijking met het vorige kwartaal is dit gemiddeld iets afgenomen. Klanten van Telfort Glasvezel (nu onderdeel van KPN) hadden het afgelopen kwartaal de minste internetstoringen (8%). Ook bij KPN Glasvezel (9%), Delta Kabel (10%) en XS4ALL Glasvezel (10%) was het storingspercentage laag. Met 27% hadden relatief veel klanten van nieuwkomer Freedom Internet DSL problemen met internet.

Televisiekwaliteit Negatieve uitschieters op televisiegebied Dit kwartaal scoren KPN Glasvezel en XS4ALL Glasvezel het hoogst wat tv-kwaliteit betreft, met respectievelijk een 7,8 en 7,7. Nieuwkomer Freedom Internet Glasvezel krijgt het laagste oordeel voor tv-kwaliteit met een 5,7. Ook via DSL waarderen Freedom Internet klanten de tv-kwaliteit niet erg hoog (6,3). Al is dat wel iets beter dan bij Solcon Glasvezel (6,1) en Caiway Glasvezel (6,2). Hoogste score: 7,8 (KPN Glasvezel) Laagste score: 5,7 (Freedom Internet Glasvezel) Televisiestoringen Televisiestoringen blijven veel voorkomen. Dit kwartaal hadden klanten van een aantal providers hier behoorlijk veel last van. Een lager storingspercentage, zoals bij DELTA Kabel (15%), blijkt eerder uitzondering dan regel. Meerdere providers scoren dit kwartaal minder goed, maar een negatieve uitschieter is Freedom Internet via zowel glasvezel (37%) als via DSL (33%). Laagste percentage klanten die een storing melden: 12% (KPN Glasvezel) Hoogste percentage klanten die een storing melden: 37% (Freedom Internet Glasvezel) Heb je last van internet-, televisie- of telefoniestoringen? Providers moeten je daarvoor een compensatie te geven. Kijk hoe je geld terug kunt krijgen bij netwerkstoringen.

Klantenservice De klantenservice weet in veel gevallen het leed te verzachten Problemen met internet, tv of telefoon zijn al vervelend genoeg. Het enige dat je dan wil is goed, snel en vriendelijk geholpen worden door de helpdesk. Dit gebeurt gelukkig in de meeste gevallen.



Freedom Internet klanten hebben relatief veel last van storingen. Maar áls ze bellen naar hun provider worden ze naar alle tevredenheid geholpen. Klanten met glasvezel bij deze provider waarderen de klantenservice met een 8,5 en DSL-klanten met een 8,7. De klantenservice van Tele2 DSL scoorde het vorige kwartaal nog het laagst (6,2). Dat is dit kwartaal een stuk verbeterd naar een 7,0. Hoogste score: 8,7 (Freedom Internet DSL) Laagste score: 6,7 (Caiway Glasvezel) De wachttijden aan de telefoon verschillen enorm. We hebben eind december 2017 een uitgebreid onderzoek naar de bereikbaarheid van de klantenservice van providers gepubliceerd.

Providerwaardering Geen onvoldoendes Klanten van Freedom Internet waarderen deze provider enorm met een 9,6 (glasvezel) en 9,7 (DSL). Ook de klanten van KPN zijn zeer tevreden met respectievelijk een 8,5 voor glasvezel en een 8,2 voor DSL. Er zitten geen onvoldoendes tussen. Caiway Glasvezel scoort een 6,8 en Ziggo een 6,5 waarmee ze hekkensluiter zijn. Hoogste score: 9,7 (Freedom Internet Glasvezel) Laagste score: 6,5 (Ziggo) KPN en Ziggo zijn de 2 grootste 'landelijke' providers. We zetten KPN en Ziggo naast elkaar op basis van de resultaten uit deze ProviderMonitor en de inhoud van het alles-in-1-pakket.

Telefoonstoringen Minimaal aantal meldingen Het aantal telefoonstoringen op de vaste lijn is nog altijd minimaal te noemen. Dat ligt in dit kwartaal tussen de 3% en 7%. Over alle providers gezien blijft dit redelijk constant. Hier en daar zit er wel een verschil van 1 of enkele percentages. Laagste percentage klanten die een storing melden: 3% (XS4ALL Glasvezel) Hoogste percentage klanten die een storing melden: 7% (Budget Alles-in-1 DSL, Tele2 DSL en Delta Kabel)



Vergelijken en overstappen

Met onze Vergelijker kun je alles-in-1-providers vergelijken. Zo kies je het beste abonnement. De resultaten van het Providermonitor-onderzoek vind je daar ook in terug.

Resultaten van kwartaal 3 van 2021 publiceren we eind oktober 2021.