De beste alles-in-1-provider

Beste internetprovider

Solcon

In het 2e kwartaal van 2026 scoort provider Solcon het hoogst met een 8,1. Daarmee is Solcon de Beste uit de Test. In het vorige kwartaal scoorde deze provider ook al hoog met een 7,9.

Solcon doet het heel goed op de kwaliteit van hun internetdiensten. Voor de internetkwaliteit krijgt de provider met een 8,3 de hoogste score van dit kwartaal. Voor de tv-kwaliteit kreeg Solcon met een 7,6 ook de hoogste score. Dit komt vooral doordat relatief weinig klanten storingen hadden ervaren met internet en het tv-signaal. Ook zijn de klanten tevreden over de vaste telefonie. Daar scoren ze een 8,4 voor.

Verder scoort Solcon erg goed op de waardering van de klantenservice. Daar krijgen ze gemiddeld een 8,5 voor van hun klanten. Het hoogste cijfer daarvoor in dit kwartaal. Ook geven de klanten gemiddeld een 8,0 aan Solcon als algemene providerwaardering.

Alle testresultaten

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Ons advies

Beste provider voor internet

Solcon is de provider met de beste internetkwaliteit. Ook de klantenservice wordt zeer goed gewaardeerd.

Beste provider voor tv

Vind je een goed tv-signaal belangrijk? Ook dan is Solcon de beste keuze. Klanten melden weinig storingen en geven de tv-kwaliteit een 7,6.

Beste goedkope provider

Op zoek naar een goedkope provider? Dan biedt Budget Thuis over het algemeen de voordeligste prijzen in de test. Dit kwartaal scoort deze provider wel matig met een 6,5 waar ze vorig kwartaal nog een 7,6 behaalden.

Hoe wij internetproviders testen

Elk kwartaal vragen we meer dan 8000 consumenten via een online enquête om de kwaliteit van hun eigen provider te beoordelen. Daarbij vragen we ze welke diensten ze afnemen (internet, televisie en telefonie). We vragen ook wat ze van deze diensten vinden en hoe vaak ze daarbij storingen hebben ervaren. Voor de providers Budget Thuis, Delta, Freedom Internet, KPN, Odido, Solcon en Ziggo krijgen we voldoende reactie binnen om de oordelen van hun klanten te publiceren.

Hoe vind ik de beste internetprovider voor mij?

Ga naar onze internetvergelijker en bekijk het aanbod op jouw adres. Je kunt internetproviders vergelijken op prijs, snelheid en kwaliteit.

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Hoe wij internet, tv en bellen providers testen

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