Prijzen internet only: flinke verschillen tussen providers

Conclusie: hogere prijs voor glasvezelinternet

Heb je internet via de koperlijn (DSL)? Dan ben je goedkoop uit. Nieuwe klanten betalen bij Youfone €32,50 per maand voor een 100 Mbit/s downloadsnelheid. Voor glasvezelinternet met dezelfde snelheid betaal je bij Youfone €6,50 per maand meer.

Bij andere providers op het KPN-netwerk betaal je meestal een vergelijkbaar bedrag of hoger. Alleen Odido zit er met €36,50 per maand onder. Maar die prijs krijg je alleen op bepaalde delen van het KPN-netwerk en bij Open Dutch Fiber.

Overstappen teveel gedoe

Maar weinig consumenten stappen over van internetprovider. Dit blijkt uit een onderzoek onder ons internetpanel. Slechts 3% wisselde in het jaar ervoor van provider. Dit ondanks het feit dat 1 op de 3 zo’n overstap wel overwoog. De belangrijkste redenen om niet over te stappen:

Consumenten zien te weinig prijsvoordeel (28%).

Overstappen is teveel gedoe (28%).

Behoud van het huidige mailadres (24%).

Te weinig concurrentie

KPN en Ziggo domineren de markt voor vast internet. Samen hebben ze meer dan 70% van de markt. Hierdoor zijn de prijzen volgens ons al jaren te hoog. Volgens diverse onderzoeken staan we in de top 3 van de duurste landen in de EU. Daarbij zien we dat de prijzen van marktleiders KPN en Ziggo elkaar weinig ontlopen. We willen dat de toezichthouder ACM actie onderneemt en ingrijpt in de markt.

Geld besparen? Stap over!

Wil je geld besparen op je internetverbinding? Stap dan over. Providers geven vaak aantrekkelijke kortingen en ander voordeel aan nieuwe klanten. Na een jaar betaal je meestal de standaard prijs weer. Jaarlijks komt er dan vaak nog minimaal een inflatiecorrectie bovenop. Voor korting en ander voordeel moet je dan opnieuw overstappen, of bellen voor een deal met je huidige provider.

Goedkoopste provider voor snel internet

Voor de meeste mensen is een internetverbinding met downloadsnelheid van 100 Mbit/s vlot genoeg. We verzamelden begin juli de standaard maandprijzen per provider en netwerk. Het gaat om prijzen voor alleen internet, verzameld via de websites van providers. Eventuele kortingen of extra kosten namen we niet mee. Bij glasvezelinternet hangt de prijs die je betaalt af van het netwerk waar je op aangesloten bent. Check het internetaanbod op jouw adres.

Prijzen glasvezel internet

Er zijn 3 landelijke glasvezelnetwerken. Op die netwerken leveren meerdere providers hun diensten. De prijzen die je moet betalen, kunnen verschillen per netwerk. Dat heeft te maken met de kosten voor toegang tot het netwerk.

Netwerk KPN

Youfone (KPN): €39,00

Budget Thuis: €45,00*

KPN: €45,00**

Odido: €45,00***

Solcon: €46,00**

Trined: €55,50**

Online: €51,00

Freedom Internet: €55,00

Netwerk Delta Fiber

Delta: €42,50**

Odido: €45,00

Freedom Internet: €63,00

Netwerk Open Dutch Fiber

Odido: €36,50

Trined: €55,50**

Freedom Internet: €53,00**

Prijzen kabel internet

Ziggo is de eigenaar van het landelijke kabelnetwerk. Het is ook de enige provider die diensten levert op zijn netwerk. In Zeeland is Delta zowel eigenaar als leverancier van internet via de kabel.

Ziggo: €41,95**

Delta (Zeeland): €42,50**

Prijzen DSL internet

Het kopernetwerk (DSL) wordt beheerd door KPN. Meerdere providers leveren diensten op dit netwerk.

Youfone (KPN): €32,50

Odido: €36,50

Budget Thuis: €34,50

KPN: €44,00

Online: €50,00

Freedom Internet: €50,00

Solcon (KPN): €53,00



* Op een deel van het netwerk geldt een lager tarief van €40

** Geen 100 mbit-aanbod. Hier is het tarief van de eerstvolgende snelheid genomen.

*** Bij Odido op glasvezel van KPN geldt op een deel van het netwerk een lager tarief van €36,50.

Peildatum 16 juli 2026