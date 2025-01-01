Vergelijk internet-, telefoon- en tv-providers. Of je nu alles-in-1 glasvezel, adsl of een abonnement via de kabel zoekt: je ziet eenvoudig wat de verschillen zijn en welk alles-in-1 pakket het beste bij je past.
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Om goed te vergelijken vragen wij eerst je postcode. Dan weet je meteen dat de aanbieders die je ziet ook alles-in-1 pakketten aanbieden op jouw adres.
Veel consumenten zitten al jaren bij dezelfde alles-in-1 provider. Zonde, want je betaalt dan teveel voor een abonnement. Regelmatig overstappen van alles-in-1 provider loont: voor een lagere prijs kun je een snellere verbinding krijgen of een beter tv pakket.
Bij ons kun je internet, tv en telefoonabonnementen vergelijken op prijs én op kwaliteit. Kies je voor het goedkoopste alles-in-1 pakket of juist die met de minste storingen?
Elke maand geven 7500 consumenten een oordeel over de kwaliteit van hun verbinding. Een tv-storing of traag internet kan bij elke provider voorkomen. Maar uit ons onderzoek naar de beste provider blijkt dat er grote verschillen zijn tussen aanbieders. Met onze testoordelen maken we het kiezen tussen alles-in-1 aanbieders makkelijk.