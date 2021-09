Veelgestelde vragen over de vergelijker

De volgende internetproviders en tv-aanbieders zitten in onze vergelijker:

Budget Alles-in-1, Caiway, Delta, KPN, Online.nl, Tele2, Telfort, T-Mobile, XS4ALL, Youfone en Ziggo.

Deze providers vertegenwoordigen zo'n 90 tot 95% van de markt. Kleinere providers missen we helaas. We streven ernaar om alle providers in de vergelijker te hebben. Providers van internet en tv hoeven niet te betalen om in de vergelijker te mogen. Zij moeten hiervoor wel 'toegang' verlenen tot systemen. Regelmatig voeren we hier gesprekken over met ontbrekende providers.