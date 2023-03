Verbinding via het kopernetwerk

KPN beheert al jarenlang het kopernetwerk. Telefonie, digitale tv en ook internet gaat via de koperlijn. De data wordt dan verstuurd via stroomsignalen. Internet via koper wordt ook wel DSL genoemd. Ongeveer 2 miljoen huishoudens hebben internet via DSL.

Verbinding via glasvezel

Bij glasvezel wordt de data verstuurd via lichtsignalen. Het is stukken sneller dan DSL en het is toekomstbestendiger. KPN legt op veel plaatsen glasvezel internet aan. Vanwege de kosten heeft KPN besloten alleen nog te investeren in glasvezel. Het onderhouden van 2 netwerken (koper en glasvezel) kost teveel en is niet duurzaam.

Check of er glasvezel internet is op jouw adres.

Wat gebeurt er als KPN de koperverbinding uitzet vanaf 22 februari?

Als je al glasvezel internet gebruikt merk je er niets van als KPN de koperlijn uitzet. Als dat niet het geval is, dan kom je in het slechtste geval zonder internet te zitten. Het kan dan 2 tot 6 weken duren voordat je opnieuw aangesloten bent op vast internet.

Om dat te voorkomen heeft KPN op meerdere momenten contact gezocht met hun klanten. Ook de providers die leveren op het netwerk van KPN hebben dat gedaan. Het uitzetten van de koperlijn zou dus niet voor problemen moeten zorgen.

Veelgestelde vragen over glasvezel