Een internet- & tv-abonnement kiezen

Bepaal welke internetsnelheid je nodig hebt

Welke internetsnelheid je nodig hebt, hangt af van je gebruik en het aantal aangesloten apparaten. Providers bieden verschillende snelheden aan. Hoe hoger de snelheid, hoe duurder het pakket. In een duurder pakket zitten vaak ook meer tv-zenders en andere extra’s. We geven een overzicht van de verschillende internetsnelheden en mogelijkheden.

Laag (20 Mb/s): 1 of 2 personen. Dit is voldoende om te surfen, mailen of beperkt te streamen op 2 apparaten tegelijk.

Gemiddeld (50 Mb/s): gezin, gemiddeld gebruik. Je hebt geen last van elkaar als je met meerdere personen tegelijk aan het internetten bent. Downloaden en uploaden kost minder tijd.

Hoog (100-200 Mb/s): gezin, intensief gebruik. Download je veel, vaak en met meerdere apparaten tegelijk, kies dan voor 100 tot 200 Mb/s. Met deze snelheid is ook gamen en Netflix kijken op meerdere apparaten tegelijk geen probleem.

Zeer hoog (> 400 Mb/s): zeer intensief gebruik. Voor de grootverbruiker zijn er snelheden van 400 Mb/s tot wel 2 Gbit/s. Alleen interessant als je extreem veel downloadt, maar voor de gemiddelde gebruiker totaal overbodig.

Kijk wat er mogelijk is op jouw adres

Doe een postcodecheck in onze Vergelijker. Die geeft aan welke providers actief zijn op jouw adres en welke snelheden ze leveren.

Een provider kan hoge snelheden aanbieden, maar misschien kun je hem niet daadwerkelijk in je meterkast krijgen. In de Vergelijker zie je ook meteen de prijzen en onze oordelen over kwaliteit. De kortingen zijn al in de prijzen verwerkt. Vergelijk het ook met wat je huidige provider te bieden heeft.

Weinig keuze?

Helaas zijn er nog steeds veel plekken in Nederland waar weinig providers actief zijn of alleen traag internet is. Meerdere providers zijn bezig met glasvezelaanleg. Maar de uitrol gaat langzamer dan we graag zien.

Lees wat je kunt doen als je op zoek bent naar sneller internet.

Wel of geen glasvezel?

Kiezen voor glasvezel is vooral interessant wanneer je nu een trage dsl-verbinding hebt en ver van de wijkcentrale woont. Bij een glasvezelverbinding maakt, net als bij kabel, de afstand niet uit. Abonnementen worden vanaf 50 Mb/s aangeboden, waarbij sommige providers zelfs 2 Gb/s aanbieden.

De up- en downloadsnelheid is bij glasvezelinternet hetzelfde, waardoor iets versturen even snel gaat als iets downloaden. Bij een kabel- en dsl-verbinding zijn de uploadsnelheden vaak een stuk lager. Glasvezel is daarom handig als je vaak grote bestanden, zoals foto’s en video’s verstuurt.

Lees meer over de voor- en nadelen van kabel, dsl of glasvezel.

Bespaar: ook mobiel abonnement bij dezelfde provider?

Je kunt steeds vaker kiezen voor een alles-in-1 pakket met mobiele telefoon. Dit wordt ook wel quad play genoemd. Het voordeel is dat je te maken hebt met één bedrijf. Je krijgt meestal voordelen zoals korting op je factuur, extra tv-zenders of dubbele databundels voor je smartphones. Het loont dus om te kijken of dit voor jouw provider geldt.

Bedenk wel dat je daarna gebonden bent aan één enkele provider. Overstappen doe je misschien minder makkelijk. Ook kan een duurder abonnement bij een andere provider kwalitatief beter zijn of beter passen bij jouw gebruik. Blijf dus kritisch kijken naar wat je echt krijgt, los van de aantrekkelijke extra’s zoals gratis sportzenders.

Bekijk wat de providers aanbieden op het gebied van quad play.

Wel of geen tv-pakket?

Het aanbod aan streamingsdiensten is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Bedenk voor je ‘automatisch’ een tv-pakket bij een provider kiest, of een streamingsabonnement niet beter bij je past.

Via tv

Kabel: bij kabelproviders (zoals Delta en Caiway) zit kabel-tv standaard bij elk abonnement. Voor interactieve tv betaal je bij deze providers tussen €5,50 en €25 extra per maand. Afhankelijk van het pakket dat je kiest.

Dsl en Glasvezel: bij dsl- en glasvezelproviders zit tv niet standaard in het pakket. Voor tv betaal je zo'n €10 tot €25 euro extra per maand.

In onze vergelijker kun je goedkoop internet en internet en tv vergelijken.

Streamen

NLZiet (voor Nederlandse zenders): een abonnement op streamingsdienst NLZiet kost €7,95 per maand. Daarvoor kijk je live naar 34 tv-zenders van NPO, RTL, SBS en de Regionale Publieke Omroepen. Je kunt ook tot 7 dagen terugkijken. Twaalf hoofdzenders kun je in hd-kwaliteit kijken, al moet je dit wel zelf activeren.

een abonnement op streamingsdienst NLZiet kost €7,95 per maand. Daarvoor kijk je live naar 34 tv-zenders van NPO, RTL, SBS en de Regionale Publieke Omroepen. Je kunt ook tot 7 dagen terugkijken. Twaalf hoofdzenders kun je in hd-kwaliteit kijken, al moet je dit wel zelf activeren. NPOStart (alleen Publieke Omroep): via NPOStart kun je gratis live de programma’s van de Nederlandse Publieke Omroep bekijken en tot 7 dagen terugkijken. Met de betaalde versie NPO Start Plus kijk je voor €2,95 per maand in hd-kwaliteit. Je kunt programma’s langer terugkijken of op een later tijdstip verder kijken. Ook krijg je toegang tot oude seizoenen van series.

Je installeert de app van NLZiet of NPOStart op je smart-tv, computer, tablet of telefoon.

Vaste telefoon

Check of je de vaste telefoon nog wel nodig hebt. Gebruik je meestal je mobiele telefoon, dan kun je beter stoppen met de vaste telefoon. Dat scheelt, buiten eventuele gesprekskosten, zo’n €60 abonnementskosten per jaar.

Bel je juist veel via de vaste lijn? Kijk dan naar de ‘onbeperkt bellen’-bundels. Met starttarieven en gesprekskosten heb je dan niets te maken. Je betaalt een hoger maandbedrag voor al het belverkeer naar mobiele en vaste nummers.

Je kunt in onze alles-in-1 vergelijker ook telefoon- en internetabonnementen vergelijken.

Blijf je zitten? Onderhandel!

Ben je tevreden met je huidige provider? Kijk dan of je nog het juiste abonnement hebt. Heb je ooit gekozen voor de maximale snelheid vanwege een aanbieding? Zoek uit of je die snelheid wel nodig hebt. Een abonnement met een lagere snelheid scheelt zo €10 tot €20 per maand.

Ben je je huidige abonnement ontgroeid door thuiswerken en thuisonderwijs? Met één telefoontje stap je over naar een uitgebreider abonnement. Tip: schroom niet en bel de provider. Zeg dat je overweegt weg te gaan en vraag welke korting hij kan bieden als je tóch klant blijft.

Lees meer over onderhandelen met je provider.

Extra's bij je abonnement

Pakketten verschillen in extra's. Waar let je op als je internetproviders gaat vergelijken?

Modem Wil je thuis internet op meerdere apparaten gebruiken? Dan heb je een modem met routerfunctionaliteit nodig. Bij de meeste providers krijg je zo'n modem of router voor internet thuis in bruikleen bij je abonnement. Heb je nu een eenvoudige ethernetmodem, dan kun je daar alsnog een losse router op aansluiten voor een betere dekking. Een goede eenvoudige router kost ongeveer €50.

Wifi-service providers Steeds meer providers bieden een wifi service aan, gratis of betaald. Ziggo Power Promise, KPN SuperWifi en T-Mobile Thuis zijn gratis diensten voor nieuwe leden, waarbij de providers snel internet in elke kamer beloven. Daarvoor leveren ze wifiversterkers. Is dit niet genoeg? Kijk dan eens naar de betaalde wifi-service van KPN, Tele2, T-Mobile en Ziggo. Bij hen kun je moderne mesh-wifi-zenders bijbestellen, voor een compleet dekkend wifi-netwerk. Je plaatst de wifi-zenders verspreid door je woning. Samen vormen ze één draadloos netwerk. We hebben ze geprobeerd en de mesh-techniek pakt in de praktijk goed uit.

E-mail Steeds meer mensen gebruiken gratis e-mailprogramma’s van onder andere Outlook of Gmail. Sommige gebruikers vinden het nog altijd fijner om e-mail te ontvangen in een eigen digitale mailbox. Hoe groot deze mailboxen zijn en hoeveel ruimte zij bieden wisselt per provider. Let op: bij de meeste providers kun je je e-mailadres niet meenemen naar een andere provider. Denk daar dus aan als je wilt overstappen. In zo'n geval is een e-maildienst als Gmail of Outlook handiger. XS4ALL, Solcon, Caiway en KPN bieden tegen forse betaling bepaalde e-mailpakketten aan met behoud van je e-mailadres. Lees meer over je e-mailadres bij overstap van provider.

Spamfilter Sommige providers bieden een gratis spamfilter aan. Terwijl het bij andere providers een paar euro per maand extra kost. Gratis webdiensten Gmail en Outlook hebben een geïntegreerde spamfilter.

Antivirus Sommige providers bieden een antiviruspakket aan. Gratis of tegen betaling. Vaak gaat het hier om hetzelfde beveiligingsprogramma van F-Secure, dat onder de naam van de provider zelf wordt aangeboden. Lees meer over het afnemen van een virusscanner via de internetprovider.

Homepage/website Wordt in een pakket de mogelijkheid aangeboden om een eigen homepage/website te plaatsen? Let dan op hoeveel MB aan inhoud je maximaal kwijt kunt op je website.

Wifi-hotspots Ziggo is een aantal jaar geleden als eerste begonnen met WifiSpots. De wifi-modems van abonnees van deze provider hebben een extra wifi-netwerkje. Van dat netwerk kunnen andere Ziggo klanten gebruikmaken als zij binnen bereik komen. Ook KPN geeft de mogelijkheid voor een wifi-hotspot.

