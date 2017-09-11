Waarom staat een aanbieder niet in de test?

Helaas kunnen we niet alles testen: dat kost te veel geld (en tijd). Bovendien willen we informatie over zoveel mogelijk verschillende diensten aanbieden.

Selectie van aanbieders

Bij elk onderzoek dat de Consumentenbond doet, houden we rekening met de markt. Bijvoorbeeld: hoeveel aanbieders zijn er binnen een bepaalde branche en zijn er ketens? Er zijn markten met honderden aanbieders zoals notarissen en apothekers. Dus er moeten keuzes gemaakt worden.

We streven ernaar om aanbieders in de test op te nemen, waarvan we verwachten dat ze interessant zijn voor zoveel mogelijk mensen. Soms selecteren we ook nieuwkomers, kleine aanbieders of juist aanbieders waarover we klachten ontvangen.

We gebruiken marktgegevens voor de selectie, zoals verkoopcijfers en marktaandelen. Ook gebruiken we de klachten die we via onze klantenservice ontvangen.

Online enquêtes

We verzamelen ook resultaten van online enquêtes. Daarbij geldt dat we per aanbieder voldoende respons moeten hebben om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Is de respons van de betreffende aanbieder te laag? Dan zullen wij hier niet over publiceren.

Andere aanbieders in de vergelijker?

Het kan voorkomen dat er andere aanbieders in de vergelijker staan dan in een test op de website of gids. Voor al onze vergelijkers streven we ernaar alle aanbieders op te nemen. Deze aanbieders moeten dan wel samenwerken met onze partners. Via deze partners ontvangen wij de marktgegevens.

Regelmatig voeren we hier gesprekken over met de ontbrekende aanbieders. Zo kunnen deze op een later moment alsnog toegevoegd worden aan onze vergelijkers.